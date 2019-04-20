Армия и оружие
Аналитик: ВВС Израиля испытали в Сирии высокоточную ракетуКоммерсантъ 05:56
ВВС Израиля впервые успешно применили новейшую сверхзвуковую высокоточную ракету Rampage во время атаки по объектам в Сирии, сообщил военный аналитик Бабак Тагвей в Twitter. Ракету использовали для преодоления системы ПВО — на вооружении у Сирии стоят зенитно-ракетные комплексы С-300.
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