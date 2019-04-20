Армия и оружие

Аналитик: ВВС Израиля испытали в Сирии высокоточную ракетуКоммерсантъ 05:56

ВВС Израиля впервые успешно применили новейшую сверхзвуковую высокоточную ракету Rampage во время атаки по объектам в Сирии, сообщил военный аналитик Бабак Тагвей в Twitter. Ракету использовали для преодоления системы ПВО — на вооружении у Сирии стоят зенитно-ракетные комплексы С-300.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Аналитик: ВВС Израиля испытали в Сирии высокоточную ракету

Коммерсантъ05:56

СМИ: Израиль нашёл способ «перехитрить» С-300 в Сирии

RT на русскомвчера в 23:47

Аналитик сообщил об успешном применении новой израильской ракеты в Сирии

РБК03:45

Израиль противопоставил новую ракету Rampage российским С-300

Политическая Экспертиза01:32

СМИ: Израиль разработал ракеты для противостояния С‐300

Телеканал 360°04:31

Израиль нашел способ противостоять С-300, пишут СМИ

РИА Новостивчера в 22:55

США удалось взломать коды опознавания «свой-чужой» сирийской и российской систем ПВО?

Avia.pro18 апреля в 23:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 06:27, Ашберн
Происшествия

Водитель ожидает суда за ДТП с восемью погибшими в Петербурге

Обновлено 18 апреля в 08:19
Политика

В интернете появилось видео выдачи денег массовке Порошенко

Второй тур выборов президента Украины пройдёт завтра. В нём примут участие Пётр Порошенко и Владимир Зеленский.
Обновлено в 04:51
Авто

УАЗ начал продажи новой версии внедорожника «Хантер»

Ульяновский автозавод приступил к продажам новой модели УАЗ «Хантер».
Обновлено в 03:32
Армия и оружие

В России построят подлодки «Борей» с крылатыми ракетами

В России могут построить 2 атомные подлодки, способные нести крылатые ракеты.
Обновлено в 04:15
Общество

Александр Беглов спел вместе с Герелло на субботнике

Обновлено в 06:12
Наука

Ученые назвали способ избежать слабоумия

Обновлено в 00:25
Происшествия

Автобус с туристами попал в ДТП в Швеции, есть пострадавшие

Обновлено в 04:59
Транспорт

Парад трамваев с участием современных и ретровагонов пройдет в Москве

Обновлено вчера в 23:31
Происшествия

Под Псковом принудительно посадили самолет, нарушивший границы России

Обновлено в 05:53
Музыка

Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде

На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено вчера в 12:30
Общество

На Шиесе сожгли два деревянных моста

Сегодня ночью пламенем были уничтожены две деревянные переправы на участке дороги Мадмас - Шиладор, ведущей к строящемуся мусорному полигону.
Обновлено вчера в 10:33
Единоборства

Менеджер Штыркова прокомментировал отмену боя в Санкт-Петербурге

Менеджер команды "Архангел Михаил" Антон Глазырин высказался относительно отмененного поединка Ивана Штыркова на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:33
Происшествия

Основного владельца банка «Югра» отправили под домашний арест

Басманный суд Москвы отпустил мажоритарного акционера банка «Югра» Алексея Хотина под домашний арест.
Обновлено вчера в 11:55
Политика

Рейтинг Трампа упал до минимума с начала года на фоне доклада Мюллера

Рейтинг одобрения американцами деятельности президента США Дональда Трампа снизился на 3% на фоне доклада спецпрокурора Роберта Мюллера.
Обновлено в 00:25
Здоровье

Врачи назвали симптомы рака кишечника

Специалисты назвали симптомы рака кишечника.
Обновлено вчера в 22:49
Наука

Ежедневный кусок сыра снижает вероятность инфаркта

Английские учёные из Университета Рединга считают, что сыр благоприятно влияет на состояние сердечно-сосудистой системы.
Обновлено в 04:42
Экономика

Надолго ли хватит повышения пенсионного возраста

Власти повысили пенсионный возраст, подавая это как радикальное и долгосрочное решение проблем пенсионной системы, но это скорее лишь их купирование и отсрочка.
Обновлено 18 апреля в 17:42
Общество

В Екатеринбурге медсестру уволили за сбор вещей для новорожденных

Обновлено в 02:50
Экономика

Аксаков рассказал о конфликте интересов при выходе в Крым Сбербанка и ВТБ

Ранее в пятницу Аксаков сообщил, что около тысячи жителей Крыма сдали свои биометрические данные и теперь смогут получать услуги в находящихся за пределами полуострова банках, в том числе Сбербанке и ВТБ.
Обновлено в 06:21
Хоккей

Семь хоккеистов ЦСКА вызваны в сборную России для подготовки к ЧМ

Семь хоккеистов московского ЦСКА вызваны в сборную России для подготовки к чемпионату мира-2019, сообщается в микроблоге Федерации хоккея России в Twitter.
Обновлено в 05:51
Происшествия

Присяжные оправдали жителя Чечни, обвиняемого в убийстве трех военнослужащих

Обновлено вчера в 15:45
Происшествия

Полицейские устроили массовую драку в баре на юге Москвы

Обновлено в 06:21
Происшествия

В Казахстане 11 человек погибли в результате аварии с автобусом

По предварительным данным, одиннадцать человек погибли, 29 пострадали в результате аварии с пассажирским автобусом в Казахстане.
Обновлено в 02:30
Наука

Таинственное существо обнаружено в Индийском океане

В самых глубоких впадинах Индийского океана было обнаружено таинственное новое существо, возможно, впервые.
Обновлено вчера в 14:55
Политика

Порошенко во время теледебатов предупредили о возможном теракте

Модератор Общественного телевидения во время теледебатов в Киеве проинформировала действующего президента Украины Петра Порошенко о поступлении сообщения о возможном теракте.
Обновлено вчера в 14:26
Культура

Минкультуры проанализирует репертуар театров оперы и балета

Правительство РФ поручило Министерству культуры проанализировать репертуар театров оперы и балета и представить предложения об увеличении в нём произведений русской классики.
Обновлено в 05:04
Футбол

Самедов стал послом финала Лиги Европы в Баку

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Самедов назначен послом финала Лиги Европы.
Обновлено в 03:42
Шоу-бизнес

Певица Адель разводится с мужем

Британская певица Адель и американский бизнесмен Саймон Конекки приняли решение развестись.
Обновлено в 05:11
Общество

Роструд напомнил о длинных выходных на майские праздники

Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) напомнила, что в начале мая российских граждан ждут длинные выходные дни.
Обновлено в 00:33
Транспорт

В ГИБДД рассказали, как изменится теоретический экзамен на права

Госавтоинспекция планирует в конце этого года более чем вдвое увеличить число вопросов в теоретической части экзамена на водительские права.
Обновлено в 05:36
Как работают Яндекс.Новости?
Главное