Индекс Мосбиржи теряет 1,4%, индекс РТС - 2,4%. Падение основных индексов связано с обострением конфликта с Украиной.

Индексы Мосбиржи и РТС по итогам торгов упали на 1,5-2,6%

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