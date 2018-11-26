Финансы

Индексы Мосбиржи и РТС по итогам торгов упали на 1,5-2,6%
ТАСС
10:58

Индекс Мосбиржи теряет 1,4%, индекс РТС - 2,4%. Падение основных индексов связано с обострением конфликта с Украиной.
ТАСС10:58

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Индексы МосБиржи и РТС «просели» на 1,5-2,6% на закрытии

АБН11:11

Индексы Мосбиржи и РТС по итогам торгов упали на 1,5-2,6%

ТАСС10:58

Индексы РФ завершили торги в минусе

Банки.ру10:53

Аналитик: Российский рынок акций оказался в «давно забытой ситуации»

Росбалт10:47

Московская биржа открылась снижением

Взгляд.ру02:17
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Автоматически обработано 7118 источников, обновлено в 12:07, Ашберн
Финансы

Доллар и евро выросли по отношению к рублю

Рост курсов евро и доллара по отношению к рублю произошел после инцидента с незаконным вторжением украинских военных кораблей в территориальные воды РФ, произошедшего утром 25 ноября.
Обновлено в 12:00
Финансы

Центробанк усложнит выдачу кредитов россиянам

С октября 2019 года Центробанк обяжет банки оценивать долговую нагрузку заемщика при выдаче кредита на сумму 10 тысяч рублей и более, сообщают «Известия».
Обновлено в 09:52
Финансы

Обострение конфликта с Украиной плохо отражается на рынке РФ

Эскалация геополитической напряжённости между РФ и Украиной негативно отражается на рынке РФ.
Обновлено в 11:40
Финансы

Чистая прибыль TCS Group по МСФО за 9 месяцев выросла в 1,5 раза

Чистая прибыль TCS Group, в состав которой входят "Тинькофф банк" и "Тинькофф страхование", по итогам девяти месяцев 2018 года выросла в 1,5 раза в годовом выражении и составила 19 миллиардов рублей по МСФО, следует из сообщения компании.
Обновлено в 10:56
Финансы

Morgan Stanley: «медвежий» тренд на emerging markets почти завершился

"Медвежий" тренд на развивающихся рынках практически завершился как для акций, так и для облигаций, считают стратеги Morgan Stanley.
Обновлено в 11:31
Финансы

Вклады жителей СЗФО выросли до 3,2 трлн рублей с начала года

В период за январь-сентябрь текущего года вклады жителей Северо-Западного федерального округа увеличились на 3,9% до 3,2 трлн рублей (61,1% от совокупных средств клиентов).
Обновлено в 06:54
Финансы

Кудрин рассказал, как правильно хранить сбережения

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин дал советы по тому, как правильно хранить сбережения.
Обновлено в 08:59
Финансы

Совокупные активы банков Московского региона за 9 мес выросли на 2,7%

Совокупные активы банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в январе-сентябре 2018 года увеличились на 2,7%, до 54 068,5 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
Обновлено в 09:15
Финансы

Каждая семья в Южной Корее задолжала более 70 тысяч долларов

Совокупный долг южнокорейских домохозяйств превысил 1,2 триллиона долларов, или 71,5 тысячу долларов на каждую семью.
Обновлено в 10:06
Финансы

Свердловской области удалось снизить объем госдолга на миллиарды

Свердловской области удалось снизить объем госдолга на 5 миллиардов рублей.
Обновлено в 01:56
Финансы

Убытки Россельхозбанка в 2018 году составили 10 млрд рублей

За январь-сентябрь 2018 года убытки «Россельхозбанка» по МСФО достигли 9,8 миллиардов долларов.
Обновлено в 08:31
Финансы

Моисеев заявил о беспрецедентных темпах дедолларизации

Сегодня, 23 ноября 2018 года, заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев заявил, что «заокеанские друзья» помогли российским властям запустить процесс дедолларизации экономики, причём «беспрецедентными» темпами.
Обновлено вчера в 17:13
Финансы

Эксперт спрогнозировал курс доллара на сегодня не выше 67 рублей

Курс доллара к рублю сегодня будет находиться в интервале 66,3—66,8 за 1$. Об этом "Реальному времени" рассказал руководитель отдела операций на финансовых рынках банка "Восточный" Константин Кочергин.
Обновлено в 05:48
Финансы

Украине предстоит погасить долг в размере 15 млрд долларов США

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что за ближайшие пять лет страна должна погасить долг в размере 33 млрд долларов.
Обновлено 23 ноября в 15:25
Финансы

Нефть дала этой стране слишком много денег. Теперь они стали проблемой

Норвежский глобальный пенсионный фонд (GPFG), стоимость активов которого на сегодняшний день составляет примерно триллион долларов, столкнулся с проблемой: он не знает, куда инвестировать деньги.
Обновлено 24 ноября в 23:14
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