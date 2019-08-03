Финансы
Аналитик Росбанка рассказал о влиянии новых санкций США на курс рубляИзвестия 12:47
Главный аналитик Росбанка Евгений Кошелев заявил, что рубль может потерять еще 1–1,5% к доллару США на фоне нового пакета американских санкций. Меры выразились в введении запрета на участие американских банков в первичном рынке нерублевых облигаций российского суверенного долга.
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Космос
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Политика
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Обновлено в 09:03
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Обновлено в 07:08
Армия и оружие
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Армия и оружие
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Обновлено в 14:11
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NYT узнала о поставках иранской нефти в обход санкций
Предположительно 12 иранских танкеров продолжают поставлять нефтяную продукцию Китаю и, вероятно, ряду других стран в обход американских санкций, пишет The New York Times со ссылкой на собственное расследование.
Обновлено в 15:52
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Эксперты поделились советами по избавлению от отечности ног. Некоторые из них: контроль веса, здоровый и активный образ жизни.
Обновлено в 12:13
Армия и оружие
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Обновлено вчера в 17:54
Футбол
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Обновлено 01 августа в 12:46
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В Сенате США проголосовали за санкции против «Северного потока-2»
Ограничения одобрил комитет по международным делам. Законопроект подготовили представители обеих партий.
Обновлено 31 июля в 18:05
Автоспорт
Квят показал 13-й результат в квалификации Гран-при Венгрии
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Авто
Определены самые надежные автомобильные двигатели
Автоэксперты после проведенного исследования рассказали, какие автомобильные двигатели мировых производителей могут похвастаться самой внушительной долговечностью и надежностью.
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Футбол
Шунин показал повреждения после столкновения с Понсе
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Обновлено в 17:47
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Гендиректор ФК «Спартак» сообщил, что Гус Тил познакомился с командой и тренером
Генеральный директор футбольного клуба "Спартак" Томас Цорн сообщил, что полузащитник и капитан голландского АЗ Гус Тил познакомился с московской командой и ее главным тренером Олегом Кононовым.
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