Главный аналитик Росбанка Евгений Кошелев заявил, что рубль может потерять еще 1–1,5% к доллару США на фоне нового пакета американских санкций. Меры выразились в введении запрета на участие американских банков в первичном рынке нерублевых облигаций российского суверенного долга.

Аналитик Росбанка рассказал о влиянии новых санкций США на курс рубля

Космос Роскосмос перенес запуск второго метеоспутника «Арктика-М» Представители Роскосмоса решили перенести на два года запуск второго метеорологического спутника "Арктика-М", который должен служить для мониторинга климата и окружающей среды на севере.

Политика Путин упростил получение права на временное проживание в России Президент Владимир Путин подписал закон, упрощающий выдачу разрешения на временное проживание в России отдельным категориям иностранцев, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Политика Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.

Армия и оружие Израиль обезвредил российские С-300 в Сирии Согласно сведениям, представленным российским изданием «Свободная пресса», Израиль смог обезвредить сирийские комплексы противовоздушной обороны С-300, расположенные на авиабазе «Хмеймим» в Сирии.

Происшествия В результате стрельбы в торговом центре в Техасе погибли 19 человек Не менее 19 человек погибли, еще 40 получили ранения в результате стрельбы в торговом центре на западе Техаса, передает телеканал NBC News со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Политика Силуанов отреагировал на новые санкции США против России Первый вице-премьер Антон Силуанов заявил, что решение США о введении новых санкций против России негативно влияет на отношения двух стран.

Происшествия СКР возбудил дело об отмывании миллиарда рублей фондом Навального Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.

Армия и оружие Военный беспилотник «Охотник» совершил первый полет Тяжелый ударный беспилотный летательный аппарат «Охотник» совершил первый полет, сообщили журналистам в Минобороны.

Армия и оружие ВСУ из минометов обстреляли Горловку, заявили в ДНР Украинские силовики из минометов обстреляли окраины подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловки, сообщили в субботу журналистам в Народной милиции ДНР.

Политика NYT узнала о поставках иранской нефти в обход санкций Предположительно 12 иранских танкеров продолжают поставлять нефтяную продукцию Китаю и, вероятно, ряду других стран в обход американских санкций, пишет The New York Times со ссылкой на собственное расследование.

Здоровье Эксперты дали советы по избавлению от отечности ног Эксперты поделились советами по избавлению от отечности ног. Некоторые из них: контроль веса, здоровый и активный образ жизни.

Армия и оружие Один человек погиб при обстреле со стороны боевиков в Сирии Один человек погиб при обстреле со стороны боевиков в провинции Латакия Сирийской Арабской Республики.

Космос Спутник «ВДНХ-80» передал первый звуковой сигнал о юбилее выставки Пресс-служба ВДНХ сообщила, что 1 августа в день 80-летия выставки малый космический аппарат «ВДНХ-80», запущенный на орбиту Земли 5 июля 2019 года, передал звуковой сигнал.

Технологии Facebook запустила чат-бота, который рассуждает об убийстве Цукерберга Команда Facebook запустила нового чат-бота, которого хотят научить общаться с людьми «по-человечески».

Происшествия В Москве затопило мастерскую художника Никаса Сафронова Картины Никаса Сафронова пострадали от затопления его московской мастерской, сообщил "Интерфаксу" в субботу сын художника Лука.

Гаджеты Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука Со смартфонами ситуация сложнее: даже если запретить ненужным приложениям доступ к камере или микрофону, гаджеты шпионят за владельцами — собирают метаданные, чтобы в дальнейшем использовать их для адресной рекламы каких-либо товаров или услуг.

Культура Конкурс «Десантный взвод» откроется в Пскове Церемония открытия конкурса «Десантный взвод» состоится 3 августа в 10:30 на полигоне «Завеличье».

Авто Определены самые надежные автомобильные двигатели Автоэксперты после проведенного исследования рассказали, какие автомобильные двигатели мировых производителей могут похвастаться самой внушительной долговечностью и надежностью.

Футбол Шунин показал повреждения после столкновения с Понсе Вратарь получил повреждение в матче четвертого тура российской премьер-лиги против Спартака (0:0) после контакта с Эсекьелем Понсе.