Финансы

Аналитик Росбанка рассказал о влиянии новых санкций США на курс рубляИзвестия 12:47

Главный аналитик Росбанка Евгений Кошелев заявил, что рубль может потерять еще 1–1,5% к доллару США на фоне нового пакета американских санкций. Меры выразились в введении запрета на участие американских банков в первичном рынке нерублевых облигаций российского суверенного долга.
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Аналитик Росбанка рассказал о влиянии новых санкций США на курс рубля

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Постпред Украины рассказал о попытке сорвать возвращение России в ПАСЕ

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Артем Дзюба: «Надеюсь, Малком будет Халком на минималках»

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В России нашли выигравших от пожаров в Сибири

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Милиция проверяет сообщения о минировании вокзала и самолетов в Минске

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Возле стадиона «Зенита» произошла драка фанатов с ОМОНом

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