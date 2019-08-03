Финансы
Аналитик Росбанка рассказал о влиянии новых санкций США на курс рубляИзвестия 12:47
Главный аналитик Росбанка Евгений Кошелев заявил, что рубль может потерять еще 1–1,5% к доллару США на фоне нового пакета американских санкций. Меры выразились в введении запрета на участие американских банков в первичном рынке нерублевых облигаций российского суверенного долга.
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