Финансы
Аналитик Росбанка рассказал о влиянии новых санкций США на курс рубляИзвестия 12:47
Главный аналитик Росбанка Евгений Кошелев заявил, что рубль может потерять еще 1–1,5% к доллару США на фоне нового пакета американских санкций. Меры выразились в введении запрета на участие американских банков в первичном рынке нерублевых облигаций российского суверенного долга.
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Футбол
Бубнов: в случае с голом Дзюбы — там был фол на Вильене
Бывший футболист "Спартака" Александр Бубнов прокомментировал домашнюю ничью "Зенита" в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с "Краснодаром" (1:1).
Обновлено в 20:36
Шоу-бизнес
Боярский уверен, что без психов не было бы искусства
В интервью радиостанции «Говорит Москва» он сказал, что без иронии к подобным заявлениям относиться нельзя.
Обновлено в 13:50
Происшествия
В результате стрельбы в торговом центре в Техасе погибли 19 человек
Не менее 19 человек погибли, еще 40 получили ранения в результате стрельбы в торговом центре на западе Техаса, передает телеканал NBC News со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Обновлено в 19:23
Армия и оружие
В ГПУ заявили, что российский ЗРК «Печора» передан Минобороны Украины
Техника якобы проходит по статье о контрабанде В Генпрокуратуре Украины заявили, что российский зенитно-ракетный комплекс С-125 "Печора" передан оборонному ведомству "незалежной".
Обновлено вчера в 07:46
Футбол
«Боруссия» обыграла «Баварию» в матче за Суперкубок Германии
Дортмундская «Боруссия» одержала победу над мюнхенской «Баварией» в матче за Суперкубок Германии по футболу.
Обновлено в 16:35
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова получила первый подарок для ребенка от мамы Тимати
Мама Тимати подарила Решетовой одежду для крохи собственного дизайна.
Обновлено в 09:00
Финансы
Россияне набрали автокредитов на рекордную сумму
Банки во втором квартале 2019 года выдали на автокредиты 152 миллиарда рублей, что на четверть больше, чем в первом квартале.
Обновлено вчера в 21:00
Общество
Россия запретила ввоз китайских фруктов
Рост цен вызван запретом на ввоз в Россию китайских фруктов.
Обновлено 01 августа в 16:58
Футбол
Дзюба спас «Зенит» от поражения в матче с «Краснодаром»
Санкт-петербургский "Зенит" сыграл вничью с "Краснодаром" в матче четвертого тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 16:33
Футбол
«Гэлакси» без Ибрагимовича разгромно проиграл «Атланте»
"Лос-Анджелес Гэлакси" на своем поле разгромно уступил "Атланте" (0:3) в матче регулярного чемпионата MLS.
Обновлено в 19:20
Экономика
Международный инвестиционный банк заработал за полугодие 2,87 млн eвро
Международный инвестиционный банк (МИБ) завершил первое полугодие с прибылью в размере 2,87 млн евро, обеспеченной ростом чистого процентного и комиссионного дохода, улучшением качества кредитного портфеля при достаточном уровне резервирования и строгом контроле расходов.
Обновлено вчера в 15:45
Общество
Эскалаторную галерею на Воробьевых горах реконструируют
Обновлено в 06:27
Происшествия
Бульварному кольцу положили конец
Несанкционированная властями «Прогулка по бульварам» под лозунгом «Вернем себе право на выборы» оказалась похожа на квест: пройти как можно больше полицейских кордонов по центральным улицам и дойти до конца маршрута, минуя автозак.
Обновлено в 15:52
Спорт
Звезда британского спорта готовится рассказать о своем положительном ВИЧ-статусе
Звезда британского спорта, чье имя не разглашается, в ближайшее время собирается сообщить в социальных сетях о своем положительном ВИЧ-статусе, утверждает The Sun.
Обновлено в 18:06
Происшествия
Акула укусила за ногу поймавшего ее рыбака
Акулу подняли на борт, и она вцепилась в ногу капитана. Рыбаки использовали нож, чтобы разжать ее зубы.
Обновлено в 16:31
Политика
Вице-премьер Италии намерен вернуться к хорошим отношениям с Россией
Вице-премьер и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил о том, что он намерен активно работать в целях возвращения хороших отношений с Россией.
Обновлено в 18:05
Политика
Путин повысил предельный возраст службы для полицейских
Президент России Владимир Путин подписал закон, повышающий предельный возраст службы для сотрудников органов внутренних дел.
Обновлено в 02:59
Происшествия
Российские туристы застряли в Болгарии
Несколько групп российских туристов не могут вылететь из Болгарии из-за авиакомпании Bulgaria Air.
Обновлено в 20:24
Политика
Зеленский рассчитывает на встречу с Трампом в сентябре
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что поедет на встречу с главой США Дональдом Трампом.
Обновлено в 09:46
Политика
Пентагон поддержал размещение ракет средней дальности в Азии
Новый министр обороны США Марк Эспер заявил, что поддерживает планы по размещению ракет наземного базирования средней дальности в Азии для того, чтобы остановить рост влияния Китая в регионе.
Обновлено в 07:32
Кино
Московский международный кинофестиваль отмечает 60-летие
3 августа 1959 года состоялось открытие первого Московского международного кинофестиваля.
Обновлено в 02:31
Происшествия
В Екатеринбурге 15-летний мальчик упал с крыши и разбился насмерть
Сегодня вечером в Екатеринбурге 15-летний мальчик упал с крыши и разбился насмерть. Трагедия произошла на улице Московской, 232.
Обновлено в 14:27
Игры
Дополнительных режимов в Control не будет
Как сообщают авторы игры, у них наблюдается острая нехватка ресурсов, в связи с чем студия перешла в режим жесткой экономии и на текущий момент очень рационально распределяет свои средства, вкладываясь в более удачный контент.
Обновлено в 14:01
Политика
В Россию вернулись освобожденные Ливией моряки с судна Temeteron
Россияне, освобожденные с танкера Temeteron в Ливии, вернулись домой.
Обновлено в 11:04
Армия и оружие
Йеменская армия выбила хуситов с высот на границе с Саудовской Аравией
Обновлено в 11:44
Происшествия
В дагестанском селе обнаружили девять самодельных бомб
Обновлено в 17:28
Армия и оружие
Финляндия извинилась за вхождение военного корабля в российские воды
Финляндия выразила сожаление из-за того, что ее военный корабль Hämeenmaa по ошибке вошел в российские территориальные воды.
Обновлено в 08:24
Политика
Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине
Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.
Обновлено вчера в 09:52