Главный аналитик Росбанка Евгений Кошелев заявил, что рубль может потерять еще 1–1,5% к доллару США на фоне нового пакета американских санкций. Меры выразились в введении запрета на участие американских банков в первичном рынке нерублевых облигаций российского суверенного долга.

Аналитик Росбанка рассказал о влиянии новых санкций США на курс рубля

Шоу-бизнес Боярский уверен, что без психов не было бы искусства В интервью радиостанции «Говорит Москва» он сказал, что без иронии к подобным заявлениям относиться нельзя.

Происшествия В результате стрельбы в торговом центре в Техасе погибли 19 человек Не менее 19 человек погибли, еще 40 получили ранения в результате стрельбы в торговом центре на западе Техаса, передает телеканал NBC News со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Армия и оружие В ГПУ заявили, что российский ЗРК «Печора» передан Минобороны Украины Техника якобы проходит по статье о контрабанде В Генпрокуратуре Украины заявили, что российский зенитно-ракетный комплекс С-125 "Печора" передан оборонному ведомству "незалежной".

Футбол «Боруссия» обыграла «Баварию» в матче за Суперкубок Германии Дортмундская «Боруссия» одержала победу над мюнхенской «Баварией» в матче за Суперкубок Германии по футболу.

Финансы Россияне набрали автокредитов на рекордную сумму Банки во втором квартале 2019 года выдали на автокредиты 152 миллиарда рублей, что на четверть больше, чем в первом квартале.

Общество Россия запретила ввоз китайских фруктов Рост цен вызван запретом на ввоз в Россию китайских фруктов.

Футбол «Гэлакси» без Ибрагимовича разгромно проиграл «Атланте» "Лос-Анджелес Гэлакси" на своем поле разгромно уступил "Атланте" (0:3) в матче регулярного чемпионата MLS.

Экономика Международный инвестиционный банк заработал за полугодие 2,87 млн eвро Международный инвестиционный банк (МИБ) завершил первое полугодие с прибылью в размере 2,87 млн евро, обеспеченной ростом чистого процентного и комиссионного дохода, улучшением качества кредитного портфеля при достаточном уровне резервирования и строгом контроле расходов.

Происшествия Бульварному кольцу положили конец Несанкционированная властями «Прогулка по бульварам» под лозунгом «Вернем себе право на выборы» оказалась похожа на квест: пройти как можно больше полицейских кордонов по центральным улицам и дойти до конца маршрута, минуя автозак.

Спорт Звезда британского спорта готовится рассказать о своем положительном ВИЧ-статусе Звезда британского спорта, чье имя не разглашается, в ближайшее время собирается сообщить в социальных сетях о своем положительном ВИЧ-статусе, утверждает The Sun.

Происшествия Акула укусила за ногу поймавшего ее рыбака Акулу подняли на борт, и она вцепилась в ногу капитана. Рыбаки использовали нож, чтобы разжать ее зубы.

Политика Вице-премьер Италии намерен вернуться к хорошим отношениям с Россией Вице-премьер и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил о том, что он намерен активно работать в целях возвращения хороших отношений с Россией.

Политика Путин повысил предельный возраст службы для полицейских Президент России Владимир Путин подписал закон, повышающий предельный возраст службы для сотрудников органов внутренних дел.

Происшествия Российские туристы застряли в Болгарии Несколько групп российских туристов не могут вылететь из Болгарии из-за авиакомпании Bulgaria Air.

Политика Зеленский рассчитывает на встречу с Трампом в сентябре Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что поедет на встречу с главой США Дональдом Трампом.

Политика Пентагон поддержал размещение ракет средней дальности в Азии Новый министр обороны США Марк Эспер заявил, что поддерживает планы по размещению ракет наземного базирования средней дальности в Азии для того, чтобы остановить рост влияния Китая в регионе.

Кино Московский международный кинофестиваль отмечает 60-летие 3 августа 1959 года состоялось открытие первого Московского международного кинофестиваля.

Происшествия В Екатеринбурге 15-летний мальчик упал с крыши и разбился насмерть Сегодня вечером в Екатеринбурге 15-летний мальчик упал с крыши и разбился насмерть. Трагедия произошла на улице Московской, 232.

Игры Дополнительных режимов в Control не будет Как сообщают авторы игры, у них наблюдается острая нехватка ресурсов, в связи с чем студия перешла в режим жесткой экономии и на текущий момент очень рационально распределяет свои средства, вкладываясь в более удачный контент.

Армия и оружие Финляндия извинилась за вхождение военного корабля в российские воды Финляндия выразила сожаление из-за того, что ее военный корабль Hämeenmaa по ошибке вошел в российские территориальные воды.