Финансы

Аналитик Росбанка рассказал о влиянии новых санкций США на курс рубляИзвестия 12:47

Главный аналитик Росбанка Евгений Кошелев заявил, что рубль может потерять еще 1–1,5% к доллару США на фоне нового пакета американских санкций. Меры выразились в введении запрета на участие американских банков в первичном рынке нерублевых облигаций российского суверенного долга.
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Эксперт рассказал о влиянии новых санкций США на курс рубля

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Аналитик Росбанка рассказал о влиянии новых санкций США на курс рубля

Известия12:47

Рублю предсказали скорое падение

ТВ Центр12:06

Эксперт спрогнозировал влияние новых санкций США по «делу Скрипалей» на курс рубля

ТАСС11:22
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Актер Михаил Боярский прокомментировал радиостанции "Говорит Москва" рейтинг регионов с наибольшим числом пациентов с психическими расстройствами.
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В Москве затопило мастерскую художника Никаса Сафронова

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Минобороны опубликовало видео уничтожения артиллерии боевиков в Сирии

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Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
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Новейший российский военный беспилотный летательный аппарат "Охотник" совершил первый полет длительностью более 20 минут, сообщили в Минобороны.
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Шойгу объяснил причину отсутствия стран НАТО среди участников в АрМИ

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Крылья Советов — Локомотив 1:2

Федор Смолов открывает счет своим голам в новом сезоне РПЛ.
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Представители Госдепа рассказали Bloomberg, что санкции будут введены после публикации в официальном журнале американского правительства – это произойдет 19 августа либо «около этой даты».
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Боец Росгвардии пострадал на несогласованной акции в центре Москвы

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Армия и оружие

Финляндия извинилась за вхождение военного корабля в российские воды

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Политика

Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине

Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.
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Армия и оружие

Минобороны отчиталось о площади потушенных пожаров в Сибири

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Обновлено в 10:07
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Сегодня Порошина показала трогательный снимок с Ярославом Бойко. Полгода назад 45-летняя Мария Порошина в пятый раз стала мамой.
Обновлено в 02:30
Политика

Kyodo сообщило об отказе Японии от антиядерных идей

Япония отвергла антиядерные инициативы СССР еще в середине 1950-х годов, сообщает агентство Киодо.
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Путин снизил НДС на фрукты и повысил налог на пальмовое масло

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Расследование Мюллера обошлось бюджету США почти в $32 млн

Расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в американские президентские выборы стоило почти $32 млн.
Обновлено в 00:39
Происшествия

В ДТП на Волжской ГЭС погибли два человека, еще шесть пострадали

Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, в результате ДТП погибли два человека - пассажиры "ВАЗа", еще шестеро, включая пятилетнего ребенка, пострадали.
Обновлено в 07:14
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Huawei поменяет название флагманских смартфонов в 2020 году

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На базе ВВС в Сирии прогремел взрыв

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В Минкомсвязи поддержали идею заклеивать камеру на ноутбуке

Пресс-секретарь Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Евгений Новиков поддержал идею Роскачества заклеивать камеру и микрофон на ноутбуке и других устройствах, сообщает агентство "Москва"
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Центральная избирательная комиссия Украины объявила результаты выборов в Верховную раду 21 июля по партийным спискам.
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В Одессе мощный ливень смыл припаркованные автомобили

Ливни и сильный ветер не утихнут до конца выходных.
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К названиям Instagram и WhatsApp добавят уточнение «от Facebook»

В название приложений Instagram и WhatsApp добавят уточнение «от Facebook», сообщает The Information.
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Зеленский заявил, что Богдан готов уйти в отставку в любой момент

Позднее Зеленский подтвердил, что Богдан написал заявление об отставке, но при этом украинский президент сообщил, что пока не подписал документ.
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Армия и оружие

Истребитель Су-57 впервые будет представлен на МАКС-2019

На международном авиакосмическом салоне МАКС-2019, который пройдет с 27 августа по 1 сентября, будет представлен российский истребитель пятого поколения Су-57.
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Медведчук призвал Киев договориться с Москвой по газовому вопросу

«В решении газового вопроса (для Украины) есть один путь — договариваться с РФ», — написал председатель политсовета партии.
Обновлено в 12:38
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