Финансы

Аналитик Росбанка рассказал о влиянии новых санкций США на курс рубляИзвестия 12:47

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Главный аналитик Росбанка Евгений Кошелев заявил, что рубль может потерять еще 1–1,5% к доллару США на фоне нового пакета американских санкций. Меры выразились в введении запрета на участие американских банков в первичном рынке нерублевых облигаций российского суверенного долга.
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Аналитик Росбанка рассказал о влиянии новых санкций США на курс рубля

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