с чего всё началось

Польский аналитик Ярослав Косатый, предсказавший рост курса рубля во втором квартале, спрогнозировал падение российской валюты на 9% к концу года, сообщает Bloomberg. По словам Косатого, курс доллара в России к концу 2019 года вырастет до 69 рублей.

Аналитик Bloomberg предсказал падение рубля к концу года

Политика Украинский депутат рассказал о гостеприимной России Сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович прокомментировал свою поездку в Россию.

Происшествия Мошенник на велосипеде украл миллионы рублей из автосалона Мужчина в форме инкассатора забрал 5 миллионов рублей в автосалоне в Ярославле и уехал с места преступления на велосипеде.

Политика На Украине вступил в силу закон о госязыке На Украине вступил в силу закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни.

Армия и оружие Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе Украинские военные по ошибке уничтожили позиции собственных сослуживцев в Донбассе, когда пытались применить новый вид вооружения.

Армия и оружие Немецкие СМИ рассказали о возможном «неожиданном ударе» России Россия продолжает вооружаться "запрещенными" ракетами и якобы готовится к ведению региональных войн в Европе, чем вынуждает НАТО действовать, пишет немецкая газета Die Welt.

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Игры Кроссплей в Borderlands 3 появится только после релиза Весной, после официальной презентации компанией Gearbox игры Borderlands 3, директор студии Рэнди Питчфорд подчеркивал, что компания весьма нацелена на кроссплатформенный геймплей в ожидаемой новой игре, при этом в анонсе она прошла по данным только мельком.

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Политика «Газпром нефть» столкнулась с проблемами в Казахстане из-за санкций Газета добавляет, что это первый известный ей случай, когда российская компания, оказавшаяся под санкциями, испытывает проблемы в «лояльном» Казахстане.

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