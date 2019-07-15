Финансы
Аналитик Bloomberg предсказал падение рубля к концу годаИнтерфакс вчера в 23:54
Польский аналитик Ярослав Косатый, предсказавший рост курса рубля во втором квартале, спрогнозировал падение российской валюты на 9% к концу года, сообщает Bloomberg. По словам Косатого, курс доллара в России к концу 2019 года вырастет до 69 рублей.
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Валютный стратег крупнейшего польского банка PKO Ярослав Косатый считает, что во второй половине года рубль ждет длительное падение, сообщает Bloomberg.РБКвчера в 15:13
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