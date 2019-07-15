Финансы

Аналитик Bloomberg предсказал падение рубля к концу годаИнтерфакс вчера в 23:54

Польский аналитик Ярослав Косатый, предсказавший рост курса рубля во втором квартале, спрогнозировал падение российской валюты на 9% к концу года, сообщает Bloomberg. По словам Косатого, курс доллара в России к концу 2019 года вырастет до 69 рублей.
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Валютный стратег крупнейшего польского банка PKO Ярослав Косатый считает, что во второй половине года рубль ждет длительное падение, сообщает
 Bloomberg.
РБКвчера в 15:13

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Аналитик Bloomberg предсказал падение рубля к концу года

Интерфаксвчера в 23:54

Рубль может вскоре обвалиться

Газета.Ruвчера в 20:01

Рублю предсказали обвал

Lenta.ruвчера в 12:07

Самый точный прогнозист Bloomberg предсказал падение рубля

Российская газетавчера в 16:38

Предсказывавший рост рубля экономист спрогнозировал его падение

РБКвчера в 15:13

Польский аналитик предсказал падение рубля на 9%

Коммерсантъвчера в 16:44

Самый точный прогнозист по версии Bloomberg предсказал падение рубля

Forbesвчера в 12:06
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Политика

Турция отреагировала на санкции ЕС

В турецком министерстве иностранных дел оценили решение Евросоюза о введении новых санкционных мер против страны из-за того, что Турция якобы производила бурение в экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.
Обновлено вчера в 22:36
Футбол

Локомотив — Рубин 1:1

Московский «Локомотив» сыграл вничью с казанским «Рубином» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено вчера в 14:58
Спорт

Экипаж Шибалова выиграл ралли «Шелковый путь» в зачете грузовиков

Экипаж российской команды "КамАЗ-мастер" под управлением Антона Шибалова одержал победу на международном ралли-рейде "Шелковый путь" в зачете грузовиков.
Обновлено в 00:10
Армия и оружие

Немецкие СМИ рассказали о возможном «неожиданном ударе» России

Россия продолжает вооружаться "запрещенными" ракетами и якобы готовится к ведению региональных войн в Европе, чем вынуждает НАТО действовать, пишет немецкая газета Die Welt.
Обновлено вчера в 23:32
Армия и оружие

В Госдуме прокомментировали возможность провокаций у Крымского моста

Обновлено вчера в 12:50
Политика

На Украине вступил в силу закон о государственном языке

На Украине с 16 июля вступил в силу закон, который закрепил украинский язык в качестве единственного государственного на территории страны.
Обновлено вчера в 21:56
Политика

Украинский депутат рассказал о российском гостеприимстве

Россия встретила украинских политиков с гостеприимством, заявил недавно посетивший Москву депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 18:43
Происшествия

Легкомоторный самолет упал на жилой дом в Чечне

Четыре человека пострадали в результате падения частного самолета на жилой дом в Чечне, сообщили "Интерфаксу" во вторник в МЧС.
Обновлено в 01:41
Политика

Британия отказалась отдавать Ассанжа на смертную казнь

Британские власти приняли решение не высылать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в страну, где ему будет грозить смертная казнь.
Обновлено в 00:54
Авто

УАЗ показал первое фото нового «Патриота» с «автоматом»

Ульяновское автомобильное предприятие готовится к презентации новой версии внедорожника УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой передач (АКП).
Обновлено в 02:47
Гаджеты

Honor 9X Pro не очень сильно отличается от Honor 9X

Следом за Honor 9X в базе данных китайского регулятора TENAA появился и смартфон Honor 9X Pro, в результате чего мы, наконец, может сложить практически финальное мнение об этом устройстве.
Обновлено вчера в 06:57
Политика

Избиркомы отказали в регистрации 27 кандидатам в Мосгордуму

Кандидаты, которым отказали в регистрации, могут оспорить это решение, подав жалобу в Мосгоризбирком или через суд.
Обновлено в 03:16
Футбол

«Рома» предложит Игуаину капитанскую повязку

Как сообщает Football Italia, римляне готовы предложить аргентинцу капитанскую повязку.
Обновлено в 01:54
Политика

У Зеленского захотели провести еще одни выборы

Представитель украинского лидера Владимира Зеленского в Раде Руслан Стефанчук заявил, что штаб президента не отрицает возможность проведения досрочных выборов в органы местного самоуправления.
Обновлено в 03:04
Происшествия

Сын депутата сбил насмерть двух пешеходов в Челябинской области

Сын одного из депутатов Кунашакского района в Челябинской области сбил насмерть двух пешеходов.
Обновлено вчера в 23:32
Футбол

В Бразилии украдено эксклюзивное интервью с Неймаром

В Бразилии в понедельник не вышло в эфир интервью с нападающим «ПСЖ» Неймаром.
Обновлено вчера в 12:58
Шоу-бизнес

«В нас въехал грузовик!»: Стриженова рассказала, что попала в аварию

Российская телеведущая Екатерина Стриженова попала в аварию, когда ехала на съемки.
Обновлено в 02:49
Экономика

Снятие наличных на кассах магазинов внедрят по всей России

Эксперимент по снятию наличных в кассах магазинов могут расширить на всю Россию.
Обновлено 14 июля в 22:04
Политика

Эксперты включили Сергея Левченко в «список на вылет» из губернаторов

В «красную» зону попали Александр Дрозденко (Ленинградская обл.), Алексей Островский (Смоленская обл.), Сергей Ситников (Костромская обл.), Вениамин Кондратьев (Краснодарский край), Игорь Орлов (Архангельская обл.), Александр Левинталь (Еврейская авт. обл.) и Сергей Левченко (Иркутская обл.).
Обновлено вчера в 22:48
Армия и оружие

Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе

Украинские военные по ошибке уничтожили позиции собственных сослуживцев в Донбассе, когда пытались применить новый вид вооружения.
Обновлено вчера в 23:58
Армия и оружие

Опубликовано видео полета ракетоносцев Ту-160 над Балтийским морем

Ранее ведомство сообщило, что Ту-160 выполнили плановый полет над нейтральными водами акватории Балтийского моря, на отдельных этапах их сопровождали ВВС Дании, Финляндии и Швеции.
Обновлено в 01:24
Происшествия

На российском пляже найдены тела семерых человек

Обновлено в 01:32
Авто

Mazda раскрыла параметры кроссовера CX-30

Японский автомобильный бренд Mazda скоро стартует продажи на европейском рынке обновленной модели кроссовера CX-30.
Обновлено в 02:28
Общество

В Прикамье выпал град размером с куриное яйцо

Накануне, 15 июля, в Прикамье выпал град размером с куриное яйцо.
Обновлено в 00:03
Авто

Ford заменит Mondeo новым общемировым кроссом

Первым шагом станет выпуск нового среднеразмерного кроссовера, который с 2021 года заменит собой сразу три модели – Mondeo, S-Max и Galaxy.
Обновлено вчера в 21:54
Политика

«Газпром нефть» столкнулась с проблемами в Казахстане из-за санкций

Газета добавляет, что это первый известный ей случай, когда российская компания, оказавшаяся под санкциями, испытывает проблемы в «лояльном» Казахстане.
Обновлено вчера в 21:15
Наука

Для лечения рака молочной железы предложен метод замораживания клеток

Обновлено вчера в 17:11
Политика

Украина продлила запрет на ввоз товаров из России

Украинское правительство продлило запрет на ввоз российских товаров до 31 декабря 2020 года, документ принят кабинетом министров страны.
Обновлено вчера в 12:58
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри обнялись с Бейонсе на премьере «Короля Льва»

Как сообщает информационное издание Oprah Magazine, Меган Маркл и Гарри провели теплую встречу с певицей Бейонсе, которая записала саундтрек к фильму.
Обновлено вчера в 01:25
Происшествия

В Челябинской области утонули отец с сыном

Обновлено в 01:47
Главное