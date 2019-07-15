Финансы
Аналитик Bloomberg предсказал падение рубля к концу годаИнтерфакс вчера в 23:54
Польский аналитик Ярослав Косатый, предсказавший рост курса рубля во втором квартале, спрогнозировал падение российской валюты на 9% к концу года, сообщает Bloomberg. По словам Косатого, курс доллара в России к концу 2019 года вырастет до 69 рублей.
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Валютный стратег крупнейшего польского банка PKO Ярослав Косатый считает, что во второй половине года рубль ждет длительное падение, сообщает Bloomberg.РБКвчера в 15:13
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Представитель украинского лидера Владимира Зеленского в Раде Руслан Стефанчук заявил, что штаб президента не отрицает возможность проведения досрочных выборов в органы местного самоуправления.
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Сын одного из депутатов Кунашакского района в Челябинской области сбил насмерть двух пешеходов.
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Снятие наличных на кассах магазинов внедрят по всей России
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Обновлено 14 июля в 22:04
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Эксперты включили Сергея Левченко в «список на вылет» из губернаторов
В «красную» зону попали Александр Дрозденко (Ленинградская обл.), Алексей Островский (Смоленская обл.), Сергей Ситников (Костромская обл.), Вениамин Кондратьев (Краснодарский край), Игорь Орлов (Архангельская обл.), Александр Левинталь (Еврейская авт. обл.) и Сергей Левченко (Иркутская обл.).
Обновлено вчера в 22:48
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Ранее ведомство сообщило, что Ту-160 выполнили плановый полет над нейтральными водами акватории Балтийского моря, на отдельных этапах их сопровождали ВВС Дании, Финляндии и Швеции.
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На российском пляже найдены тела семерых человек
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Mazda раскрыла параметры кроссовера CX-30
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Накануне, 15 июля, в Прикамье выпал град размером с куриное яйцо.
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Первым шагом станет выпуск нового среднеразмерного кроссовера, который с 2021 года заменит собой сразу три модели – Mondeo, S-Max и Galaxy.
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«Газпром нефть» столкнулась с проблемами в Казахстане из-за санкций
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Украина продлила запрет на ввоз товаров из России
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Меган Маркл и принц Гарри обнялись с Бейонсе на премьере «Короля Льва»
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