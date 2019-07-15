с чего всё началось

Польский аналитик Ярослав Косатый, предсказавший рост курса рубля во втором квартале, спрогнозировал падение российской валюты на 9% к концу года, сообщает Bloomberg. По словам Косатого, курс доллара в России к концу 2019 года вырастет до 69 рублей.

Аналитик Bloomberg предсказал падение рубля к концу года

Политика Турция отреагировала на санкции ЕС В турецком министерстве иностранных дел оценили решение Евросоюза о введении новых санкционных мер против страны из-за того, что Турция якобы производила бурение в экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.

Футбол Локомотив — Рубин 1:1 Московский «Локомотив» сыграл вничью с казанским «Рубином» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Спорт Экипаж Шибалова выиграл ралли «Шелковый путь» в зачете грузовиков Экипаж российской команды "КамАЗ-мастер" под управлением Антона Шибалова одержал победу на международном ралли-рейде "Шелковый путь" в зачете грузовиков.

Армия и оружие Немецкие СМИ рассказали о возможном «неожиданном ударе» России Россия продолжает вооружаться "запрещенными" ракетами и якобы готовится к ведению региональных войн в Европе, чем вынуждает НАТО действовать, пишет немецкая газета Die Welt.

Политика На Украине вступил в силу закон о государственном языке На Украине с 16 июля вступил в силу закон, который закрепил украинский язык в качестве единственного государственного на территории страны.

Политика Украинский депутат рассказал о российском гостеприимстве Россия встретила украинских политиков с гостеприимством, заявил недавно посетивший Москву депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".

Происшествия Легкомоторный самолет упал на жилой дом в Чечне Четыре человека пострадали в результате падения частного самолета на жилой дом в Чечне, сообщили "Интерфаксу" во вторник в МЧС.

Политика Британия отказалась отдавать Ассанжа на смертную казнь Британские власти приняли решение не высылать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в страну, где ему будет грозить смертная казнь.

Авто УАЗ показал первое фото нового «Патриота» с «автоматом» Ульяновское автомобильное предприятие готовится к презентации новой версии внедорожника УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой передач (АКП).

Гаджеты Honor 9X Pro не очень сильно отличается от Honor 9X Следом за Honor 9X в базе данных китайского регулятора TENAA появился и смартфон Honor 9X Pro, в результате чего мы, наконец, может сложить практически финальное мнение об этом устройстве.

Политика Избиркомы отказали в регистрации 27 кандидатам в Мосгордуму Кандидаты, которым отказали в регистрации, могут оспорить это решение, подав жалобу в Мосгоризбирком или через суд.

Футбол «Рома» предложит Игуаину капитанскую повязку Как сообщает Football Italia, римляне готовы предложить аргентинцу капитанскую повязку.

Политика У Зеленского захотели провести еще одни выборы Представитель украинского лидера Владимира Зеленского в Раде Руслан Стефанчук заявил, что штаб президента не отрицает возможность проведения досрочных выборов в органы местного самоуправления.

Происшествия Сын депутата сбил насмерть двух пешеходов в Челябинской области Сын одного из депутатов Кунашакского района в Челябинской области сбил насмерть двух пешеходов.

Футбол В Бразилии украдено эксклюзивное интервью с Неймаром В Бразилии в понедельник не вышло в эфир интервью с нападающим «ПСЖ» Неймаром.

Экономика Снятие наличных на кассах магазинов внедрят по всей России Эксперимент по снятию наличных в кассах магазинов могут расширить на всю Россию.

Политика Эксперты включили Сергея Левченко в «список на вылет» из губернаторов В «красную» зону попали Александр Дрозденко (Ленинградская обл.), Алексей Островский (Смоленская обл.), Сергей Ситников (Костромская обл.), Вениамин Кондратьев (Краснодарский край), Игорь Орлов (Архангельская обл.), Александр Левинталь (Еврейская авт. обл.) и Сергей Левченко (Иркутская обл.).

Армия и оружие Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе Украинские военные по ошибке уничтожили позиции собственных сослуживцев в Донбассе, когда пытались применить новый вид вооружения.

Армия и оружие Опубликовано видео полета ракетоносцев Ту-160 над Балтийским морем Ранее ведомство сообщило, что Ту-160 выполнили плановый полет над нейтральными водами акватории Балтийского моря, на отдельных этапах их сопровождали ВВС Дании, Финляндии и Швеции.

Авто Mazda раскрыла параметры кроссовера CX-30 Японский автомобильный бренд Mazda скоро стартует продажи на европейском рынке обновленной модели кроссовера CX-30.

Общество В Прикамье выпал град размером с куриное яйцо Накануне, 15 июля, в Прикамье выпал град размером с куриное яйцо.

Авто Ford заменит Mondeo новым общемировым кроссом Первым шагом станет выпуск нового среднеразмерного кроссовера, который с 2021 года заменит собой сразу три модели – Mondeo, S-Max и Galaxy.

Политика «Газпром нефть» столкнулась с проблемами в Казахстане из-за санкций Газета добавляет, что это первый известный ей случай, когда российская компания, оказавшаяся под санкциями, испытывает проблемы в «лояльном» Казахстане.

Политика Украина продлила запрет на ввоз товаров из России Украинское правительство продлило запрет на ввоз российских товаров до 31 декабря 2020 года, документ принят кабинетом министров страны.