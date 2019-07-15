с чего всё началось

Польский аналитик Ярослав Косатый, предсказавший рост курса рубля во втором квартале, спрогнозировал падение российской валюты на 9% к концу года, сообщает Bloomberg. По словам Косатого, курс доллара в России к концу 2019 года вырастет до 69 рублей.

Аналитик Bloomberg предсказал падение рубля к концу года

Общество Роспотребнадзор рассказал, как выбирать хлеб Роспотребнадзор порекомендовал выбирать хлеб без вмятин и трещин и не покупать его впрок.

Авто Появились первые фото салона новой Skoda Octavia Новая Octavia разработана на одной платформе с Volkswagen Golf, Seat Leon и Audi A3.

Финансы Аналитики допустили существенное снижение ключевой ставки ЦБ Экономисты «ВТБ Капитала» Александр Исаков и Родион Латыпов подготовили аналитическую записку, в которой допустили, что Банк России может пересмотреть планы по изменению ключевой ставки и снизить ее значительнее ожидаемых 6,5% годовых, сообщает РБК.

Происшествия Семь человек найдены мертвыми на пляже в России Правоохранительные органы Якутска рассказали о том, что на одном из несанкционированных пляжей были найдены тела семи человек.

Армия и оружие Stratfor назвала «слабые стороны» C-400 Российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-400 является одной из самых эффективных среди существующих систем ПВО, однако обладает уязвимостью, заявили в американском центре частной разведки Stratfor.

Авто Nissan представил обновленный седан Nissan Skyline Компания Nissan представила обновленный седан Skyline для японского рынка.

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Происшествия Легкомоторный самолет упал на жилой дом в Чечне Четыре человека пострадали в результате падения частного самолета на жилой дом в Чечне, сообщили "Интерфаксу" во вторник в МЧС.

Баскетбол ЦСКА объявил об уходе баскетболиста Хантера Американский центровой Отелло Хантер покидает московский ЦСКА в связи с истечением срока контракта.

Общество Кадастровая палата запустит сервис для поиска владельцев недвижимости Узнать собственников или арендаторов в новом сервисе можно будет за одну-две минуты, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

Авто УАЗ показал первое официальное фото УАЗ «Патриот» с АКПП Ульяновский автозавод готовится к премьере новой версии внедорожника УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой передач.

Здоровье Медики рассказали, как обезопасить себя от ожогов борщевика Если сок борщевика попал на кожу, медики рекомендуют немедленно обработать пораженные участки обильным количеством проточной воды с мылом.

Происшествия В Челябинской области сын депутата насмерть сбил двух пешеходов Накануне, 15 июля, около 17:00 в Кунашакском районе Челябинской области сын местного депутата выехал на обочину дороги и сбил там двух пешеходов.

Политика Украина продлила запрет на ввоз товаров из России Украинское правительство продлило запрет на ввоз российских товаров до 31 декабря 2020 года, документ принят кабинетом министров страны.

Экономика Mail.ru Group нашла партнера для развития киберспортивного бизнеса Интернет-компания Mail.ru Group договорилась о передаче 51% в киберспортивном холдинге Esforce производителю гоночных компьютерных игр Modern Pick, рассказал «Ведомостям» представитель Mail.ru Group.

Экономика Цены на сахар в России рекордно упали Как отмечается, в июне 2019 года цены на сахар снизились на 27,5% по сравнению с ноябрем 2018 года.

Интернет Microsoft превратит все ПК с Windows в смарт-колонки Microsoft готова превратить компьютеры с Windows 10 в полные аналоги смарт-колонок.

Политика США намерены обсудить с Россией трехстороннюю ядерную сделку Представители США на переговорах с Россией в Женеве в среду, 17 июля, намерены обсудить возможный трехсторонний договор по ядерному оружию с Китаем.

Происшествия Против московского судьи в отставке разрешили возбудить уголовное дело Столичная квалификационная коллегия судей согласилась на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Кузьминского суда Москвы в отставке Руслана Якубаева по подозрению в получении взятки, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель Мосгорсуда Ульяна Солопова.

Экономика Россиянам могут предложить новый способ оплаты вывоза мусора Правительство рассматривает возможность ввести новый способ расчета стоимости вывоза мусора для жителей: за число баков, которые будут установлены на контейнерной площадке.

Шоу-бизнес Меган Маркл и принц Гарри обнялись с Бейонсе на премьере «Короля Льва» Как сообщает информационное издание Oprah Magazine, Меган Маркл и Гарри провели теплую встречу с певицей Бейонсе, которая записала саундтрек к фильму.

Политика Политологи составили рейтинг глав регионов России «Минченко консалтинг» составил рейтинг новых глав регионов с худшим политическим менеджментом.

Футбол «Локомотив» не смог победить «Рубин» В заключительном матче первого тура чемпионата России действующий вице-чемпион — московский «Локомотив» не смог в родных стенах переиграть казанский «Рубин».