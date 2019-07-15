Финансы
Аналитик Bloomberg предсказал падение рубля к концу годаИнтерфакс вчера в 23:54
Польский аналитик Ярослав Косатый, предсказавший рост курса рубля во втором квартале, спрогнозировал падение российской валюты на 9% к концу года, сообщает Bloomberg. По словам Косатого, курс доллара в России к концу 2019 года вырастет до 69 рублей.
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Валютный стратег крупнейшего польского банка PKO Ярослав Косатый считает, что во второй половине года рубль ждет длительное падение, сообщает Bloomberg.РБКвчера в 15:13
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Здоровье
Медики рассказали, как обезопасить себя от ожогов борщевика
Если сок борщевика попал на кожу, медики рекомендуют немедленно обработать пораженные участки обильным количеством проточной воды с мылом.
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Армия и оружие
В Совфеде ответили на заявление Турчинова об атаке на Крымский мост
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Происшествия
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Обновлено вчера в 23:53
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Украина продлила запрет на ввоз товаров из России
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Обновлено в 02:01
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Цены на сахар в России рекордно упали
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Обновлено в 03:19
Интернет
Microsoft превратит все ПК с Windows в смарт-колонки
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Обновлено в 02:02
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США намерены обсудить с Россией трехстороннюю ядерную сделку
Представители США на переговорах с Россией в Женеве в среду, 17 июля, намерены обсудить возможный трехсторонний договор по ядерному оружию с Китаем.
Обновлено вчера в 21:59
Общество
В России появится ГОСТ для фотосессий младенцев
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Против московского судьи в отставке разрешили возбудить уголовное дело
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Россиянам могут предложить новый способ оплаты вывоза мусора
Правительство рассматривает возможность ввести новый способ расчета стоимости вывоза мусора для жителей: за число баков, которые будут установлены на контейнерной площадке.
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Футбол
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