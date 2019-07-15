Финансы
Аналитик Bloomberg предсказал падение рубля к концу годаИнтерфакс вчера в 23:54
Польский аналитик Ярослав Косатый, предсказавший рост курса рубля во втором квартале, спрогнозировал падение российской валюты на 9% к концу года, сообщает Bloomberg. По словам Косатого, курс доллара в России к концу 2019 года вырастет до 69 рублей.
Читать в источнике
Оценить231
с чего всё началось
Валютный стратег крупнейшего польского банка PKO Ярослав Косатый считает, что во второй половине года рубль ждет длительное падение, сообщает Bloomberg.РБКвчера в 15:13
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 04:08, Вашингтон
Общество
Россиян призвали покупать куриное мясо с кишечной палочкой
Обновлено вчера в 17:42
Армия и оружие
Задержанный в Албании террорист назвал себя Диего Марадоной
В ходе допроса подозреваемый представился албанским властям как Диего Марадона, сообщило местное издание Panorama.
Обновлено вчера в 23:31
Политика
Политологи составили рейтинг устойчивости губернаторов
Холдинг "Минченко Консалтинг" подготовил новый рейтинг устойчивости губернаторов "Госсовет 2.0".
Обновлено вчера в 17:04
Происшествия
Семь человек найдены мертвыми на пляже в России
Обновлено в 03:48
Экономика
АЛРОСА добыла алмаз в 63 карата
Алмазодобывающяя корпорация "АЛРОСА" заявила о добыче крупого алмаза весом 63,15 карата на месторождении Верхне-Мунск.
Обновлено вчера в 10:13
Политика
Вакарчук предложил сажать в тюрьму за переговоры с Россией
Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил не уполномоченных государством переговорщиков с Россией сажать в тюрьму на 15 лет.
Обновлено вчера в 12:37
Армия и оружие
В Совфеде ответили на заявление Турчинова об атаке на Крымский мост
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков (Крым) прокомментировал заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что украинские крылатые ракеты «Нептун» якобы способны за несколько минут уничтожить Крымский мост через Керченский пролив.
Обновлено вчера в 13:34
Происшествия
Легкомоторный самолет упал на жилой дом в Чечне
Четыре человека пострадали в результате падения частного самолета на жилой дом в Чечне, сообщили "Интерфаксу" во вторник в МЧС.
Обновлено в 01:41
Экономика
Цены на сахар в России рекордно упали
Как отмечается, в июне 2019 года цены на сахар снизились на 27,5% по сравнению с ноябрем 2018 года.
Обновлено в 03:19
Политика
МИД Британии исключил экстрадицию Ассанжа в страны со смертной казнью
Замглавы МИД Великобритании Алан Данкан заявил, что Лондон не экстрадирует основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в страны, где применяется смертная казнь.
Обновлено в 03:22
Интернет
Microsoft превратит все ПК с Windows в смарт-колонки
Microsoft готова превратить компьютеры с Windows 10 в полные аналоги смарт-колонок.
Обновлено в 02:02
Экономика
Россиянам предложат оплачивать вывоз мусора по-новому
Правительство РФ изучает новый способ расчета тарифов на вывоз мусора — по числу баков на контейнерной площадке.
Обновлено в 03:51
Политика
Илью Яшина сняли с выборов в Мосгордуму
Обновлено вчера в 12:56
Хоккей
«Северсталь» подписала просмотровый контракт с Алексеевым
«Северсталь» объявила о подписании просмотрового контракта с нападающим Андреем Алексеевым.
Обновлено в 03:25
Армия и оружие
Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе
Украинские военные по ошибке уничтожили позиции собственных сослуживцев в Донбассе, когда пытались применить новый вид вооружения.
Обновлено вчера в 23:58
Политика
Крым ждет возвращения скифского золота
Музеи Крыма ждут возвращения скифского золота.
Обновлено в 03:47
Политика
Посол США в Москве: Я думал, поляки лучше понимают, какая угроза исходит с востока (Gazeta Wyborcza, Польша) (Gazeta Wyborcza)
Gazeta Wyborcza: Владимир Путин не хотел видеть Хиллари Клинтон в Белом доме, а вас мечтал посадить в тюрьму.
Обновлено в 03:51
Общество
Какие опасности готовит лунное затмение 16 июля
Астрологи предупреждают - опасными будут дни 16 и 17 июля, когда произойдет лунное затмение.
Обновлено в 02:31
Политика
Зеленский объяснил отказ ездить на работу на велосипеде
Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что не стал ездить на работу на велосипеде, потому что его кортеж никому не может помешать на дороге.
Обновлено вчера в 13:53
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри обнялись с Бейонсе на премьере «Короля Льва»
Как сообщает информационное издание Oprah Magazine, Меган Маркл и Гарри провели теплую встречу с певицей Бейонсе, которая записала саундтрек к фильму.
Обновлено вчера в 01:25
Политика
У Зеленского захотели провести еще одни выборы
Представитель украинского лидера Владимира Зеленского в Раде Руслан Стефанчук заявил, что штаб президента не отрицает возможность проведения досрочных выборов в органы местного самоуправления.
Обновлено в 03:04
Авто
Названы самые популярные марки в регионах РФ
Например, отечественный автопром чаще встречается на Урале, а японские Toyota, Honda и Nissan – в Сибири и на Дальнем Востоке.
Обновлено в 01:20
Политика
Украинский депутат рассказал о гостеприимной России
Сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович прокомментировал свою поездку в Россию.
Обновлено вчера в 23:20
Происшествия
Сын депутата сбил насмерть двух человек в Челябинской области
Сын одного из депутатов районного собрания в понедельник, 15 июля, сбил насмерть двух человек, сообщает URA.RU со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 00:35
Энергетика
Российские НПЗ получали загрязненную нефть и до проблем на «Дружбе»
Волгоградский НПЗ ЛУКОЙЛа в начале апреля столкнулся с ростом концентрации хлорорганических соединений в нефти, поступающей на завод.
Обновлено вчера в 18:23
Политика
США намерены обсудить с Россией трехстороннюю ядерную сделку
Представители США на переговорах с Россией в Женеве в среду, 17 июля, намерены обсудить возможный трехсторонний договор по ядерному оружию с Китаем.
Обновлено вчера в 21:59
Происшествия
Трех сотрудников столичного УФМС и их соучастников задержали за фиктивную регистрацию почти 200 мигрантов
Сотрудники Следственного комитета (СК) и ФСБ России пресекли деятельность по незаконной миграции на территории столицы, задержаны трое сотрудников столичного УФМС и трое их соучастников.
Обновлено в 03:01
Политика
В конгрессе США заявили, что настало время объявить Трампу импичмент
Конгрессвумен Ильхам Омар заявила, что президент США Дональд Трамп в открытую нарушает основополагающие права человека и настало время для его импичмента.
Обновлено вчера в 18:32
Армия и оружие
Появилось видео полета ракетоносцев Ту-160 над Балтикой
Ранее в Минобороны РФ отметили, что, несмотря на реакцию западных партнеров, все полеты российских самолетов - как над Балтикой, так и над другими морями - проходят в строгом соответствии с международными правилами.
Обновлено вчера в 17:58