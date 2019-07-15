с чего всё началось

Польский аналитик Ярослав Косатый, предсказавший рост курса рубля во втором квартале, спрогнозировал падение российской валюты на 9% к концу года, сообщает Bloomberg. По словам Косатого, курс доллара в России к концу 2019 года вырастет до 69 рублей.

Аналитик Bloomberg предсказал падение рубля к концу года

Армия и оружие Задержанный в Албании террорист назвал себя Диего Марадоной В ходе допроса подозреваемый представился албанским властям как Диего Марадона, сообщило местное издание Panorama.

Политика Политологи составили рейтинг устойчивости губернаторов Холдинг "Минченко Консалтинг" подготовил новый рейтинг устойчивости губернаторов "Госсовет 2.0".

Экономика АЛРОСА добыла алмаз в 63 карата Алмазодобывающяя корпорация "АЛРОСА" заявила о добыче крупого алмаза весом 63,15 карата на месторождении Верхне-Мунск.

Политика Вакарчук предложил сажать в тюрьму за переговоры с Россией Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил не уполномоченных государством переговорщиков с Россией сажать в тюрьму на 15 лет.

Армия и оружие В Совфеде ответили на заявление Турчинова об атаке на Крымский мост Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков (Крым) прокомментировал заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что украинские крылатые ракеты «Нептун» якобы способны за несколько минут уничтожить Крымский мост через Керченский пролив.

Происшествия Легкомоторный самолет упал на жилой дом в Чечне Четыре человека пострадали в результате падения частного самолета на жилой дом в Чечне, сообщили "Интерфаксу" во вторник в МЧС.

Экономика Цены на сахар в России рекордно упали Как отмечается, в июне 2019 года цены на сахар снизились на 27,5% по сравнению с ноябрем 2018 года.

Политика МИД Британии исключил экстрадицию Ассанжа в страны со смертной казнью Замглавы МИД Великобритании Алан Данкан заявил, что Лондон не экстрадирует основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в страны, где применяется смертная казнь.

Интернет Microsoft превратит все ПК с Windows в смарт-колонки Microsoft готова превратить компьютеры с Windows 10 в полные аналоги смарт-колонок.

Экономика Россиянам предложат оплачивать вывоз мусора по-новому Правительство РФ изучает новый способ расчета тарифов на вывоз мусора — по числу баков на контейнерной площадке.

Хоккей «Северсталь» подписала просмотровый контракт с Алексеевым «Северсталь» объявила о подписании просмотрового контракта с нападающим Андреем Алексеевым.

Армия и оружие Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе Украинские военные по ошибке уничтожили позиции собственных сослуживцев в Донбассе, когда пытались применить новый вид вооружения.

Политика Крым ждет возвращения скифского золота Музеи Крыма ждут возвращения скифского золота.

Общество Какие опасности готовит лунное затмение 16 июля Астрологи предупреждают - опасными будут дни 16 и 17 июля, когда произойдет лунное затмение.

Политика Зеленский объяснил отказ ездить на работу на велосипеде Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что не стал ездить на работу на велосипеде, потому что его кортеж никому не может помешать на дороге.

Шоу-бизнес Меган Маркл и принц Гарри обнялись с Бейонсе на премьере «Короля Льва» Как сообщает информационное издание Oprah Magazine, Меган Маркл и Гарри провели теплую встречу с певицей Бейонсе, которая записала саундтрек к фильму.

Политика У Зеленского захотели провести еще одни выборы Представитель украинского лидера Владимира Зеленского в Раде Руслан Стефанчук заявил, что штаб президента не отрицает возможность проведения досрочных выборов в органы местного самоуправления.

Авто Названы самые популярные марки в регионах РФ Например, отечественный автопром чаще встречается на Урале, а японские Toyota, Honda и Nissan – в Сибири и на Дальнем Востоке.

Политика Украинский депутат рассказал о гостеприимной России Сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович прокомментировал свою поездку в Россию.

Происшествия Сын депутата сбил насмерть двух человек в Челябинской области Сын одного из депутатов районного собрания в понедельник, 15 июля, сбил насмерть двух человек, сообщает URA.RU со ссылкой на свои источники.

Энергетика Российские НПЗ получали загрязненную нефть и до проблем на «Дружбе» Волгоградский НПЗ ЛУКОЙЛа в начале апреля столкнулся с ростом концентрации хлорорганических соединений в нефти, поступающей на завод.

Политика США намерены обсудить с Россией трехстороннюю ядерную сделку Представители США на переговорах с Россией в Женеве в среду, 17 июля, намерены обсудить возможный трехсторонний договор по ядерному оружию с Китаем.

Происшествия Трех сотрудников столичного УФМС и их соучастников задержали за фиктивную регистрацию почти 200 мигрантов Сотрудники Следственного комитета (СК) и ФСБ России пресекли деятельность по незаконной миграции на территории столицы, задержаны трое сотрудников столичного УФМС и трое их соучастников.

Политика В конгрессе США заявили, что настало время объявить Трампу импичмент Конгрессвумен Ильхам Омар заявила, что президент США Дональд Трамп в открытую нарушает основополагающие права человека и настало время для его импичмента.