с чего всё началось

Польский аналитик Ярослав Косатый, предсказавший рост курса рубля во втором квартале, спрогнозировал падение российской валюты на 9% к концу года, сообщает Bloomberg. По словам Косатого, курс доллара в России к концу 2019 года вырастет до 69 рублей.

Аналитик Bloomberg предсказал падение рубля к концу года

Армия и оружие Stratfor нашла «уязвимости» российских С-400 Потенциал российских зенитно-ракетных комплексов С-400 не всегда соответствует их теоретическим возможностям и гораздо больше зависит от того, кто и как их использует, утверждают в своем новом исследовании эксперты американской разведывательно-аналитической компании Stratfor.

Экономика ВШЭ зафиксировало рост потребительской уверенности россиян Во II квартале 2019 года индекс потребительской уверенности россиян составил минус 15%, увеличившись за квартал на 1 процентный пункт.

Интернет Хакер научился взламывать аккаунты Instagram за 10 минут Киберэксперт Лаксман Мутийя нашел способ взломать любой аккаунт Instagram за 10 минут.

Политика На Украине вступил в силу закон о госязыке На Украине вступил в силу закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни.

Армия и оружие Восьмой самолёт с компонентами С-400 прибыл в Турцию Очередной самолёт с новой партией деталей и вооружений для российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 прибыл в Анкару.

Политика Жители Донбасса могут получить загранпаспорт РФ в любом регионе страны Жители ДНР и ЛНР, получившие российское гражданство, смогут получить также и заграничный документ, причём сделать это можно будет в любом регионе страны.

Политика В Турции ответили на заявления ЕС о санкциях против Анкары Ранее главы внешнеполитических ведомств стран Евросоюза одобрили введение санкций против Турции из-за разведки месторождений углеводородов в исключительной экономической зоне Кипра.

Происшествия Оба погибших пилота вертолета оказались инструкторами Путина Вторым погибшим пилотом при крушении вертолета Robinson в Подмосковье оказался Олег Чернигин, который ранее обучал президента России Владимира Путина летать на монодельтаплане с журавлями-стерхами.

Армия и оружие Пакистан открыл свое воздушное пространство для гражданской авиации Пакистан открыл свое воздушное пространство для гражданских самолетов через несколько месяцев ограничений из-за конфликта с Индией, сообщает Times of India.

Транспорт На Ярославском направлении МЖД задерживается движение электричек Ранее сообщалось, что движение электричек на Ярославском направлении МЖД задерживается, так как произошла незапланированная остановка электрички у станции "Мытищи" – из-за этого движение поездов организовано по соседним путям.

Общество Синоптики предупредили о сильных грозовых дождях в Центральной России Во второй половине текущей недели на Центральную Россию обрушится циклон, который принесет сильные грозовые дожди.

Армия и оружие Минобороны обозначило обязанности Евкурова на посту замминистра На сайте Министерства обороны Российской Федерации появился раздел, посвящённый назначенному на должность заместителя министра, экс-главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова.

Футбол «Локомотив» и «Рубин» сыграли вничью в первом туре РПЛ В мачте первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) футболисты московского «Локомотива» сыграли вничью с «Рубином» из Казани.

Армия и оружие Опубликовано видео полета ракетоносцев Ту-160 над Балтийским морем Ранее Минобороны сообщило, что два ракетоносца Ту-160 выполнили полет над нейтральными водами акватории Балтийского моря, на отдельных этапах их сопровождали ВВС Дании, Финляндии и Швеции.

Политика Бастрыкин предложил вернуть в УК конфискацию имущества коррупционеров Чтобы власти могли эффективнее возмещать нанесенный государству ущерб от коррупционных преступлений, в качестве дополнительной меры нужно ввести для коррупционеров такой вид наказания, как конфискация имущества.

Политика МИД Грузии прокомментировал инцидент на границе с Азербайджаном Ранее в МИД Азербайджана сообщили, что жители Грузии нарушили границу с Азербайджаном и совершили нападение на пограничный наряд, в связи с инцидентом посол Грузии был вызван в внешнеполитическое ведомство.

Теннис Халеп станет знаменосцем сборной Румынии в Токио-2020 Румынская теннисистка Симона Халеп станет знаменосцем своей национальной команды на Олимпийских играх в Токио, которые состоятся в 2020 году.

Транспорт Орешкин рассказал о поездке в Тольятти на автомобиле Lada Xray Напомним, на прошлой неделе Орешкин рассказал о намерениях поехать на форум моногородов в Тольятти за рулем Lada Xray по маршруту Москва — Владимир — Нижний Новгород — Чебоксары — Казань — Самара — Тольятти.

Политика Британия не отправит Ассанжа в страну со смертной казнью Заместитель главы МИД Британии Алан Данкан заявил, что страна не выдаст основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа государствам, практикующим смертную казнь.

Космос В NASA не исключили возможность полета на Марс в 2033 году Глава NASA Джеймс Брайденстайн не исключил возможность пилотируемого полета на Марс в 2033 году, сообщает ТАСС.

Общество Дайверы сделали фото медузы размером с человека Британские дайверы обнаружили в районе побережья Корнуолл гигантскую медузу размером с человеческий рост.

Политика Политологи составили рейтинг устойчивости губернаторов Холдинг "Минченко Консалтинг" подготовил новый рейтинг устойчивости губернаторов "Госсовет 2.0".