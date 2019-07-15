Финансы
Аналитик Bloomberg предсказал падение рубля к концу годаИнтерфакс вчера в 23:54
Польский аналитик Ярослав Косатый, предсказавший рост курса рубля во втором квартале, спрогнозировал падение российской валюты на 9% к концу года, сообщает Bloomberg. По словам Косатого, курс доллара в России к концу 2019 года вырастет до 69 рублей.
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Валютный стратег крупнейшего польского банка PKO Ярослав Косатый считает, что во второй половине года рубль ждет длительное падение, сообщает Bloomberg.РБКвчера в 15:13
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 01:02, Вашингтон
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Зеленскому посоветовали дать Донбассу особый статус и забыть о НАТО
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Показания сестер Хачатурян могли быть сфальсифицированы
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Обновлено вчера в 23:30
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Сын депутата сбил насмерть двух пешеходов в Челябинской области
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Политика
В России отреагировали на санкции ЕС против Турции
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Наука
Ученые рассказали, как защитить мозг от возрастных разрушений
Ученые из Американской академии неврологии рассказали о простых и доступных способах, которые могут отсрочить старение мозга, а также избежать различных видов когнитивных заболеваний.
Обновлено вчера в 23:02
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Киев считает украинцев «дебилами», признался экс-министр
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Обновлено вчера в 21:07
Армия и оружие
В Германии боятся неожиданного удара России
Как пишет газета, опираясь на источники, пока Европа занималась вопросами экологии и климата, Россия готовилась к региональным войнам с использованием ядерного оружия.
Обновлено вчера в 23:50
Общество
Россияне увидят лунное затмение
Обновлено вчера в 23:59
Экономика
Оптовые цены на сахар обновили в июне пятилетний минимум
В июне 2019 года оптовые цены на сахар упали по сравнению с ноябрем 2018-го на 27,5%, следует из данных Союза сахаропроизводителей России (Союзроссахар).
Обновлено в 00:00
Политика
Судный день: в Амстердаме во вторник решится судьба скифского золота
Апелляционный суд Амстердама во вторник огласит решение по делу о скифском золоте.
Обновлено в 00:27
Общество
«Забирайте детей и уезжайте»: Красноярск продолжает задыхаться
Чиновники подчёркивают, что в Эвенкийском и Богучанском районах края сейчас действуют основные лесные пожары.
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Транспорт
Участки путей метро оснастили технологией по уменьшению шума
Столичная подземка оборудовала участки путей 11 линий инновационной технологией, которая позволяет уменьшить вибрацию и уровень шума с 80 до 72 децибел.
Обновлено в 00:40
Армия и оружие
В Госдуме прокомментировали возможность провокаций у Крымского моста
Обновлено вчера в 12:50
Армия и оружие
Stratfor назвала слабые стороны C-400
Российские зенитные управляемые ракеты (ЗУР), входящие в состав зенитного ракетного комплекса С-400 и предназначенные для поражения различных воздушных целей, имеют свои слабые стороны.
Обновлено вчера в 20:54
Шоу-бизнес
Елена Воробей рассказала о погибшем отце своей дочери
О свадьбе новоиспеченный отец речи даже не заводил и скрывал от Воробей, что у него уже есть новая семья.
Обновлено вчера в 23:04
Политика
МИД Грузии прокомментировал инцидент на границе с Азербайджаном
Ранее в МИД Азербайджана сообщили, что жители Грузии нарушили границу с Азербайджаном и совершили нападение на пограничный наряд, в связи с инцидентом посол Грузии был вызван в внешнеполитическое ведомство.
Обновлено вчера в 18:45
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Десятки людей захотели удочерить искалеченную девочку из Ингушетии
Семилетнюю девочку из Ингушетии, которую били и мучили в приемной семье, хотят усыновить десятки людей со всей страны, рассказала в понедельник уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено вчера в 05:29
Армия и оружие
В России создали систему управления стрелковым оружием «Сервал»
Обновлено вчера в 20:23
Гаджеты
Все запасы смартфона Asus ZenFone 6 распроданы
Обновлено вчера в 11:22
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Дайверы сделали фото медузы размером с человека
Британские дайверы обнаружили в районе побережья Корнуолл гигантскую медузу размером с человеческий рост.
Обновлено вчера в 22:35
Футбол
В Бразилии украдено эксклюзивное интервью с Неймаром
В Бразилии в понедельник не вышло в эфир интервью с нападающим «ПСЖ» Неймаром.
Обновлено вчера в 12:58
Политика
МИД ответил на призыв Евросоюза сохранить ДРСМД
В МИД прокомментировали призыв Евросоюза к России сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено вчера в 12:28
Происшествия
Посетители китайского зоопарка забросали камнями ленивую панду
Посетители зоопарка в Пекине забросали камнями большую панду.
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Политика
США собираются предложить России новую ядерную сделку
Соединенные Штаты намерены предложить России новое соглашение о ядерном оружии в ходе встречи представителей стран в швейцарской Женеве, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в американских властях.
Обновлено вчера в 21:51
Экономика
В США начался сезон финансовых отчетностей. Акции отреагировали ростом
В понедельник, 15 июля, в Соединенных Штатах стартовал сезон отчетностей за второй квартал.
Обновлено вчера в 09:24
Политика
Украинский депутат поделился впечатлениями от поездки в Москву
Россия встретила украинских политиков с гостеприимством, заявил недавно посетивший Москву депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 18:43
Общество
Публикуем гороскоп на рабочую неделю с 15 по 19 июля
«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 15 по 19 июля 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Будьте осторожны с техникой и механизмами.
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