Финансы

Аналитик Bloomberg предсказал падение рубля к концу годаИнтерфакс вчера в 23:54

Польский аналитик Ярослав Косатый, предсказавший рост курса рубля во втором квартале, спрогнозировал падение российской валюты на 9% к концу года, сообщает Bloomberg. По словам Косатого, курс доллара в России к концу 2019 года вырастет до 69 рублей.
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Валютный стратег крупнейшего польского банка PKO Ярослав Косатый считает, что во второй половине года рубль ждет длительное падение, сообщает
 Bloomberg.
РБКвчера в 15:13

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Рубль может вскоре обвалиться

Газета.Ruвчера в 20:01

Самый точный прогнозист по версии Bloomberg предсказал падение рубля

Forbesвчера в 12:06

Польский аналитик предсказал падение рубля на 9%

Коммерсантъвчера в 16:44

Самый точный прогнозист Bloomberg предсказал падение рубля

Российская газетавчера в 16:38

Предсказывавший рост рубля экономист спрогнозировал его падение

РБКвчера в 15:13

Рублю предсказали обвал

Lenta.ruвчера в 12:07

Bloomberg предсказал падение рубля на 9%

Московский Комсомолецвчера в 17:25
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 01:02, Вашингтон
Политика

Украина продлила на год эмбарго на ввоз товаров из России

В конце 2018 года правительство Украины продлило действующий с 2016 года запрет на ввоз из России целого ряда товаров — продуктов (молочные продукты, чай, кофе, пиво, алкоголь), средств личной гигиены (шампуни, гели для душа, мыло), железнодорожного оборудования, продукции химической промышленности для сельского хозяйства и пр.
Обновлено вчера в 12:58
Политика

Зеленскому посоветовали дать Донбассу особый статус и забыть о НАТО

«Пока граждане Украины в своём большинстве не просто скажут, что они за мир, а признают, что мир в любом случае будет ценой уступок, например отказа от НАТО, особого статуса Донбасса, и что это всё уступки приемлемые, мы от этого не станем беднее», — заявил Волошин.
Обновлено вчера в 22:53
Экономика

«Яндекс.Такси» покупает часть активов компании «Везет»

В 2017 году компания «Везет» занимала около 12,3% рынка таксомоторных перевозок в стране, что почти на 2% больше, чем объединившихся Uber и «Яндекс.Такси».
Обновлено вчера в 03:30
Происшествия

Показания сестер Хачатурян могли быть сфальсифицированы

Адвокат, представляющий интересы старшей из сестер Крестины Хачатурян, Алексей Липцер заявил, что первоначальные показаниядевушек могли быть сфальсифицированы в ходе их допроса.
Обновлено вчера в 09:16
Финансы

Экономисты допустили пересмотр планов ЦБ по снижению ключевой ставки

Если ЦБ удастся удержать годовую инфляцию около 4%, его оценка равновесной реальной ставки (ключевая ставка за вычетом инфляции) может снизиться с 2–3 до 1,5%, считают экономисты инвестбанка Александр Исаков и Родион Латыпов.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия

Сын депутата сбил насмерть двух пешеходов в Челябинской области

Обновлено вчера в 23:32
Политика

В России отреагировали на санкции ЕС против Турции

Ранее сообщалось, что ЕС одобрил наказание Турции санкциями. До этого стало известно, что в Кипре нашли месторождения газа.
Обновлено вчера в 20:51
Наука

Ученые рассказали, как защитить мозг от возрастных разрушений

Ученые из Американской академии неврологии рассказали о простых и доступных способах, которые могут отсрочить старение мозга, а также избежать различных видов когнитивных заболеваний.
Обновлено вчера в 23:02
Политика

Киев считает украинцев «дебилами», признался экс-министр

Украинские власти считают жителей страны "дебилами", и это может плохо кончиться, заявил бывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 21:07
Армия и оружие

В Германии боятся неожиданного удара России

Как пишет газета, опираясь на источники, пока Европа занималась вопросами экологии и климата, Россия готовилась к региональным войнам с использованием ядерного оружия.
Обновлено вчера в 23:50
Общество

Россияне увидят лунное затмение

Обновлено вчера в 23:59
Экономика

Оптовые цены на сахар обновили в июне пятилетний минимум

В июне 2019 года оптовые цены на сахар упали по сравнению с ноябрем 2018-го на 27,5%, следует из данных Союза сахаропроизводителей России (Союзроссахар).
Обновлено в 00:00
Политика

Судный день: в Амстердаме во вторник решится судьба скифского золота

Апелляционный суд Амстердама во вторник огласит решение по делу о скифском золоте.
Обновлено в 00:27
Общество

«Забирайте детей и уезжайте»: Красноярск продолжает задыхаться

Чиновники подчёркивают, что в Эвенкийском и Богучанском районах края сейчас действуют основные лесные пожары.
Обновлено в 00:27
Транспорт

Участки путей метро оснастили технологией по уменьшению шума

Столичная подземка оборудовала участки путей 11 линий инновационной технологией, которая позволяет уменьшить вибрацию и уровень шума с 80 до 72 децибел.
Обновлено в 00:40
Армия и оружие

В Госдуме прокомментировали возможность провокаций у Крымского моста

Обновлено вчера в 12:50
Армия и оружие

Stratfor назвала слабые стороны C-400

Российские зенитные управляемые ракеты (ЗУР), входящие в состав зенитного ракетного комплекса С-400 и предназначенные для поражения различных воздушных целей, имеют свои слабые стороны.
Обновлено вчера в 20:54
Шоу-бизнес

Елена Воробей рассказала о погибшем отце своей дочери

О свадьбе новоиспеченный отец речи даже не заводил и скрывал от Воробей, что у него уже есть новая семья.
Обновлено вчера в 23:04
Политика

МИД Грузии прокомментировал инцидент на границе с Азербайджаном

Ранее в МИД Азербайджана сообщили, что жители Грузии нарушили границу с Азербайджаном и совершили нападение на пограничный наряд, в связи с инцидентом посол Грузии был вызван в внешнеполитическое ведомство.
Обновлено вчера в 18:45
Происшествия

Десятки людей захотели удочерить искалеченную девочку из Ингушетии

Семилетнюю девочку из Ингушетии, которую били и мучили в приемной семье, хотят усыновить десятки людей со всей страны, рассказала в понедельник уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено вчера в 05:29
Армия и оружие

В России создали систему управления стрелковым оружием «Сервал»

Обновлено вчера в 20:23
Гаджеты

Все запасы смартфона Asus ZenFone 6 распроданы

Обновлено вчера в 11:22
Общество

Дайверы сделали фото медузы размером с человека

Британские дайверы обнаружили в районе побережья Корнуолл гигантскую медузу размером с человеческий рост.
Обновлено вчера в 22:35
Футбол

В Бразилии украдено эксклюзивное интервью с Неймаром

В Бразилии в понедельник не вышло в эфир интервью с нападающим «ПСЖ» Неймаром.
Обновлено вчера в 12:58
Политика

МИД ответил на призыв Евросоюза сохранить ДРСМД

В МИД прокомментировали призыв Евросоюза к России сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено вчера в 12:28
Происшествия

Посетители китайского зоопарка забросали камнями ленивую панду

Посетители зоопарка в Пекине забросали камнями большую панду.
Обновлено вчера в 14:19
Политика

США собираются предложить России новую ядерную сделку

Соединенные Штаты намерены предложить России новое соглашение о ядерном оружии в ходе встречи представителей стран в швейцарской Женеве, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в американских властях.
Обновлено вчера в 21:51
Экономика

В США начался сезон финансовых отчетностей. Акции отреагировали ростом

В понедельник, 15 июля, в Соединенных Штатах стартовал сезон отчетностей за второй квартал.
Обновлено вчера в 09:24
Политика

Украинский депутат поделился впечатлениями от поездки в Москву

Россия встретила украинских политиков с гостеприимством, заявил недавно посетивший Москву депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 18:43
Общество

Публикуем гороскоп на рабочую неделю с 15 по 19 июля

«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 15 по 19 июля 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Будьте осторожны с техникой и механизмами.
Обновлено 14 июля в 19:54
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