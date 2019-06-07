Экономика
Амурский судостроительный завод частично докапитализируют в 2019 годуТАСС вчера в 22:15
Средства на докапитализацию Амурского судостроительного завода в Хабаровском крае поступят на предприятие в 2019 году, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.
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Вопрос с деньгами для судостроительного завода в Хабаровском крае благополучно решили
КП - Хабаровсквчера в 23:24
Вопрос докапитализации Амурского судостроительного завода решен – Алексей Рахманов
AmurMedia.ruвчера в 21:00
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Политика
ОАЭ, Норвегия и Саудовская Аравия озвучили выводы об атаках на танкеры
Четыре танкера, поврежденные в результате атак в территориальных водах ОАЭ в мае этого года, были подорваны минами, которые установили ныряльщики, говорится в совместном заявлении ОАЭ, Норвегии и Саудовской Аравии, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
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Песков прокомментировал слова Сечина о потере госконтроля в экономике
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывания главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина о влиянии санкций США против UC Rusal на экономику России, передает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 06:07
Кино
Умер русско-американский актер Александр Кузнецов
Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.
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Общество
В США изучают планы по сносу школы «Колумбайн»
Власти в штате Колорадо изучают планы по сносу школы "Колумбайн", стрельба в которой в 1999 году унесла жизни 13 человек, сообщает местный телеканал Denver7.
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Эксперты CarPrice составили рейтинг лучших и худших автомобилей для путешествий.
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Генконсульство России в США прокомментировало приговор Осиповой
Генеральное консульство России в Хьюстоне прокомментировало решение американского суда, который приговорил россиянку Богдану Осипову к семи годам тюремного заключения по обвинению в похищении своих детей.
Обновлено вчера в 21:49
Общество
Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь
Главный редактор RT Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с кандидатом в Мосгордуму Любовью Соболь в редакции радиостанции «Эхо Москвы».
Обновлено вчера в 16:14
Авто
Названы самые продаваемые кроссоверы в России по итогам мая
Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» провели анализ российского рынка новых кроссоверов и внедорожников и назвали топ-10 самых популярных моделей по итогам мая 2019 года.
Обновлено вчера в 09:17
Наука
Популярность полового размножения объяснили защитой от рака
Эволюционные биологи выдвинули новую гипотезу, объясняющую такую широкую распространенность полового размножения среди эукариот.
Обновлено вчера в 14:05
Происшествия
Суд арестовал одного из фигурантов дела об убийстве спецназовца ГРУ
Обновлено 05 июня в 11:09
Общество
Бари Алибасова ввели в медикаментозный сон
Продюсера Бари Алибасова, который отравился химической жидкостью, ввели в медикаментозный сон, он будет находиться в этом состоянии по меньшей мере до утра.
Обновлено вчера в 18:01
Кино
«Тёмный феникс» и «Рокетмен» разочаровали на старте российского кинопроката
Продолжают неприятно удивлять своими сборами в российском кинопрокате продолжения кассовых хитов.
Обновлено вчера в 18:48
Армия и оружие
Компания «Калашников» презентовала образцы действующего вооружения на форуме ПМЭФ-2019
Технический консультант «Калашников» Media Владимир Онокой заявил, что представленные на Петербургском международном экономическом форуме образцы оружия поставляются в военные части и правоохранительные органы.
Обновлено вчера в 12:37
Происшествия
В Непале два человека погибли в результате сильного шторма, пишут СМИ
По меньшей мере два человека погибли и 37 пострадали в результате сильного шторма, обрушившегося на непальские районы Кайлали и Канчанпур, сообщает местная газета Republica со ссылкой на местные власти.
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Космос
Исследователи: УФ-излучение привело к исчезновению неандертальцев
В отличие от неандертальцев, современные люди пережили длительное ультрафиолетовое излучение из-за ключевого различия в их геноме.
Обновлено вчера в 02:43
Шоу-бизнес
13-летняя дочь Анджелины Джоли начала принимать гормоны для смены пола
13-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло давно уже просит себя называть Джоном и одевается как мальчик.
Обновлено вчера в 08:40
Общество
ЕС утвердил условия получения долгосрочных шенгенских мультивиз
Совет ЕС одобрил поправки к визовому кодексу, определяющие условия получения многократных шенгенских виз на год, два года и пять лет.
Обновлено вчера в 06:30
Армия и оружие
США прекратят обучение турецких пилотов из-за решения Анкары по С-400
Власти Соединенных Штатов приняли решение отказаться от обучения турецких пилотов по на американских истребителях-бомбардировщиках F-35, сообщает Reuters.
Обновлено в 00:20
Шоу-бизнес
Телеведущая Лариса Гузеева купила квартиру в центре столицы
Российская телеведущая Лариса Гузеева купила квартиру в столичном районе Замоскворечье.
Обновлено вчера в 15:58
Гаджеты
Скриншоты демонстрируют интерфейс операционной системы Huawei Hongmeng
Международная ситуация подталкивает компанию Huawei к выпуску собственной операционной системы.
Обновлено вчера в 06:05
Политика
Трамп назвал причину ухудшения российско-американских отношений
Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News сообщил, что отношения между Россией и США были испорчены расследованием Мюллера.
Обновлено в 00:18
Экономика
DRAMeXchange: оперативная память продолжит дешеветь
DRAMeXchange, аналитическое подразделение TrendForce, сообщает о дальнейшем снижении цен на оперативную память.
Обновлено вчера в 13:52
Армия и оружие
Соловьев опозорил Ковтуна в студии из-за атаки на мечеть в Донецке
Украинского политолога Вячеслава Ковтуна уличили во лжи в эфире канала «Россия 1». Гость комментировал обстрел мечети в Донецке 5 июня и допустил две ошибки, пытаясь доказать, что к атаке непричастны украинские военные.
Обновлено 05 июня в 12:35
Шоу-бизнес
Федосеева-Шукшина слегла с аритмией из-за отравления Алибасова
Супруга Бари Алибасова 80-летняя актриса Лидия Федосеева-Шукшина приехала навестить мужа в больницу, однако ей самой потребовалась помощь — у народной артистки РСФСР обострилась мерцательная аритмия.
Обновлено вчера в 11:03
Футбол
Сборная Нидерландов обыграла команду Англии и вышла в финал Лиги наций
Сборная Нидерландов в дополнительное время переиграла команду Англии в полуфинальном матче Лиги наций, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 17:25
Футбол
Представлен календарь Российской премьер-лиги
Проект календаря Российский премьер-лиги (РПЛ) сезона-2019/20 был представлен в эфире телеканала "Матч ТВ".
Обновлено вчера в 18:35
Происшествия
Аэропорт Барнаула не принимает рейсы из-за сильного тумана
Аэропорт Барнаула имени Германа Титова в пятницу утром не принимает рейсы из-за сильного тумана, лайнеры вынуждены уходить на запасной аэродром в Толмачево, сообщили РИА Новости в справочной аэропорта.
Обновлено вчера в 21:06
Теннис
17-летняя Анисимова обыграла чемпионку «Ролан Гаррос» Симону Халеп
17-летняя Анисимова стала первым в истории теннисистом (и в мужском, и в женском разрядах), родившимся после 2000 года, который смог пробиться в полуфинал турнира Большого шлема.
Обновлено вчера в 08:41
Армия и оружие
Авиабаза в Сирии с российскими военными оказалась частично уничтожена. Фото
Обновлено 05 июня в 20:11
Финансы
ЕЦБ ожидаемо сохранил базовую ставку на нулевом уровне
Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) на заседании в четверг сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0%, следует из пресс-релиза регулятора.
Обновлено вчера в 07:50