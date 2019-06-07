Экономика

Амурский судостроительный завод частично докапитализируют в 2019 годуТАСС вчера в 22:15

Средства на докапитализацию Амурского судостроительного завода в Хабаровском крае поступят на предприятие в 2019 году, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.
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Амурский судостроительный завод докапитализируют в 2019–20 годах

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