Амурские судостроители получат часть докапитализации в этом годуEastRussia вчера в 22:20

Президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов во время Петербургского международного экономического форума сообщил о том, что вопрос с докапитализацией Амурского судостроительного завода (АСЗ) решен. Часть финансирования предприятие получит в этом году.

Амурские судостроители получат часть докапитализации в этом году

Культура В Вятском художественном музее открывается выставка «Наш Пушкин» 6 июня, в день рождения великого русского поэта Александра Пушкина и Международный день русского языка, в выставочном зале Вятского художественного музея имени Васнецовых открывается выставка "Наш Пушкин".

Транспорт Минтранс сообщил о тонне неразобранного багажа в Шереметьево Аэропорт Шереметьево привлек дополнительные силы для сортировки и обработки багажа, сообщил министр транспорта России Евгений Дитрих в кулуарах Петербургского международного экономического форума, передает корреспондент РБК.

Политика Осипов идет на выборы главы Забайкалья самовыдвиженцем Глава Забайкальского края Александр Осипов подал в избирком документы для участия в губернаторских выборах.

Здоровье ВОЗ призвала усилить борьбу с инфекциями, передаваемыми половым путем Продолжающееся распространение в мире трихомониаза, хламидиоза, гонореи и сифилиса - инфекций, передаваемых половым путем (ИППП), свидетельствует об отсутствии прогресса в борьбе с ними и требует от мирового сообщества скоординированных действий.

Общество В США россиянку приговорили к семи годам тюрьмы за вывоз своих детей Федеральный окружной суд города Уичито (штат Канзас) приговорил гражданку России Богдану Осипову к семи годам тюремного заключения.

Общество Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь Главный редактор RT Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с кандидатом в Мосгордуму Любовью Соболь в редакции радиостанции «Эхо Москвы».

Кино Мединский оценил сериал «Чернобыль» Сериал "Чернобыль" снят мастерски, с большим уважением к простым людям, заявил журналистам министр культуры РФ Владимир Мединский.

Происшествия Десятки пилотов в России остались без работы из-за проблем с дипломами После авиакатастрофы Ан-148 в Московской области в 2018 году Генеральная прокуратура РФ в ходе проверок выяснила, что Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) не имел сертификата авиационного учебного центра, в результате десятки российских пилотов лишились дипломов и остались без работы.

Политика Ляшко обвинил правительство в обмане украинцев с ценами на газ Украинцы платят не рыночную цену за газ, заявил депутат Верховной рады Олег Ляшко в пятницу, 7 июня, в интервью «112.ua».

Экономика Минфин может ужесточить налогообложение олигархов Министерство финансов Российской Федерации продолжает искать способы вернуть в страну налоги, которые владельцы компании платят за рубежом.

Общество Захарова высказалась о Соболь после инцидента с Симоньян Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко отреагировала на инцидент между главным редактором RT Маргаритой Симоньян и юристом Любовью Соболь.

Экономика Силуанов упрекнул бизнес в нигилизме Российский бизнес не хочет замечать позитивных изменений в госуправлении и экономике и, имея рекордные прибыли, по-прежнему считает, что "все плохо", посетовал первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов.

Экономика Рефтинская ГРЭС наконец сменит владельца "Энел Россия" продаст ее СГК за 21 млрд руб. "Энел Россия" после трех лет переговоров наконец согласовала продажу Сибирской генерирующей компании (СГК) Рефтинскую ГРЭС.

Происшествия Миасского следователя задержали по подозрению в педофилии В городе Миассе Челябинской области на следователя полиции возбудили уголовное дело. Мужчину подозревают в педофилии.

Общество Витебский проспект соединят с ЗСД развязкой Как следует из соглашения, развязка соединит ЗСД с восточной частью Московского и Фрунзенским районами.

Экономика Шохин увидел возможность повторения перестройки в России Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин сравнил текущую ситуацию в России с этапом перестройки.

Экономика Акционер «Восточного» назвал РСПП необъективным Сегодня, 7 июня 2019 года, стало известно, что акционер ПАО «Банк Восточный» Шерзод Юсупов считает необъективной комиссию по этике при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП), которая обвинила его в нарушении корпоративной этики при обращении в правоохранительные органы без попытки решить спор другими способами.

Политика Le Monde узнала о разоблачении российского шпиона во Франции Спецслужбы Швейцарии заявили, что к кибератаке на Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в 2016 г. причастен российский шпион, пишет французская газета Le Monde со ссылкой на источники.

Армия и оружие Группа военных кораблей НАТО вошла в Балтику Группа из 15 боевых кораблей НАТО во главе с десантным судном ВМС США Fort McHenry с морскими пехотинцами на борту вошла в акваторию Балтийского моря.

Здоровье Москвичи могут бесплатно измерить артериальное давление в МФЦ Измерить артериальное давление и получить консультации специалистов жители столицы смогут абсолютно бесплатно во всех центрах госуслуг "Мои документы" до 30 июня.

Политика Шредер рассказал о давлении США на ЕС из-за «Северного потока-2» Председатель совета директоров Nord Stream 2 AG Герхард Шредер рассказал о причинах давления на Евросоюз со стороны США из-за «Северного потока-2».

Армия и оружие Соловьев высмеял слова Ковтуна о непричастности ВСУ к обстрелу мечети Владимир Ковтун заявил, что украинские военные не имеют отношения к обстрелу мечети в Донецке Телеведущий Владимир Соловьев уличил украинского политолога Вячеслава Ковтуна в обмане.

Шоу-бизнес Ленина заявила, что Алибасов испытывает проблемы со зрением и слухом Светская львица Лена Ленина в Instagram рассказала о своих взаимоотношениях с Бари Алибасовым.

Происшествия Задержанного министра лесного комплекса Приангарья доставили в Иркутск Сотрудники ФСБ России доставили министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, задержанного по делу о незаконных рубках леса в заказнике «Туколонь», в Иркутск, сообщили ИА «ИрСити» в пресс-службе регионального управления СКР.