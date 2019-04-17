Футбол

Амстердамский «Аякс» вошел в историю Лиги чемпионовМИР 24 вчера в 23:37

Ювентус — Аякс
1 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Четвертьфинал, вчера
Стадион «Ювентус»
11′
Нуссаир Мазрауи
Дэйли Синкгравен
Криштиану Роналду
28′
34′
Донни ван де Бек
Пауло Дибала
Мойсе Кин
46′
Маттиа Де Шильо
Жоау Канселу
64′
67′
Маттейс Де Лигт
Эмре Джан
69′
Федерико Бернардески
Родриго Бентанкур
80′
82′
Дэйли Синкгравен
Лисандро Магальян
88′
Хаким Зиеш
Клас-Ян Хунтелар
Криштиану Роналду
90′+3′
Футбольный клуб «Аякс» из Нидерландов стал первым в истории Лиги чемпионов, начавшим путь на турнире с квалификационных раундов и сумевшим дойти до полуфинала.
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