Музыка
Амстердам отказался принимать «Евровидение-2020»ТАСС 06:02
"Евровидение-2020" должно пройти в Нидерландах, поскольку в 2019 году конкурс выиграл представитель этой страны Дункан Лоуренс с песней Arcade. Города Гаага и Бреда ранее также заявили о том, что не намерены принимать мероприятие.
Читать в источнике
Оценить59
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 09:36, Вашингтон
Показать все источники
Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 09:36, Вашингтон
Происшествия
Начальника УГИБДД по Новгородской области заподозрили во взятке
«Деньги предназначались за организацию сопровождения патрульным автомобилем Госавтоинспекции Новгородской области транспортного средства, находящегося в аренде у данной организации и осуществляющего перевозку крупногабаритного груза по территории региона», — отметили в СК.
Обновлено в 08:25
Происшествия
Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной
Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.
Обновлено в 05:31
Происшествия
В Камышине от ожогов 100% тела скончался рабочий
Мужчину госпитализировали с территории пункта по приему металлолома, где произошел взрыв, сообщают местные СМИ.
Обновлено в 08:28
Происшествия
В Петербурге во время секса с девятого этажа выпали мужчина и женщина
Женщина (которой на вид лет 25-30) скончалась, а мужчина выжил. По сведениям местных журналистов, после падения он просто встал и ушел.
Обновлено в 08:20
Политика
На Украине по делу о крушении МН17 арестован похищенный СБУ офицер ДНР
По данным СМИ, СБУ похитила его в городе Снежном (ДНР) и через коридор Каргил — Марьинка вывезла на Украину под видом парализованного.
Обновлено вчера в 17:35
Происшествия
Пять человек пострадали в ДТП с маршруткой в пригороде Петербурга
Пять человек оказались в числе пострадавших в столкновении легкового автомобиля Mitsubishi Lancer и маршрутки с пассажирами в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга.
Обновлено в 08:57
Футбол
«Порту» объявил о переходе Зе Луиша
Официальный аккаунт «Порту» в Twitter объявил о переходе в команду нападающего московского «Спартака» Зе Луиша.
Обновлено в 09:09
Спорт
Лебедев отреагировал на обвинения во взятке против чемпиона Попова
Заместитель председателя Государственной думы Игорь Лебедев прокомментировал обвинения почетного члена Международного олимпийского комитета (МОК) Александра Попова в получении взятки в 2009 году во время голосования за столицу летней Олимпиады-2016, передает Sport24.
Обновлено в 07:54
Футбол
Алли потерял сознание на пляже. Игрок был пьян
Полузащитнику «Тоттенхэма» Деле Алли стало плохо во время пребывания на пляже греческого острова Миконос, сообщает The Sun.
Обновлено в 07:59
Транспорт
В России изменились правила перевозки детей в авто
В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.
Обновлено в 09:26
Происшествия
В Москве четыре человека пострадали в ДТП на МКАД
Четыре человека пострадали в результате столкновения четырех автомобилей на 87-м километре МКАД в пятницу, сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС РФ.
Обновлено в 06:32
Политика
Зеленский назначил нового главу Донецкой области
Президент Украины Владимир Зеленский назначил новым председателем Донецкой областной государственной администрации Павла Кириленко.
Обновлено в 07:19
Шоу-бизнес
Окруженный толпой сын Максима Галкина и Аллы Пугачевой растерялся
Во время представления детки четы Галкин-Пугачева расположились рядом с родителями, а после выступления юных талантов Лиза и Гарри разделились: Елизавета осталась с мамой, а Гарри отправился гулять за кулисы с папой.
Обновлено в 04:46
Политика
Пресс-служба Зеленского и депутат Рады Геращенко учат географию
Обновлено вчера в 22:55
Шоу-бизнес
Юрия Шатунова экстренно прооперировали в Москве
Экс-солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов был прооперирован в одной из клиник Москвы после гастрольного тура по югу России.
Обновлено в 05:11
Общество
Песков прокомментировал строительство дома Сечина за 20 млрд рублей
Ранее проект Baza рассказал о строительстве Сечиным нового особняка в Одинцовском районе Подмосковья стоимостью около 20 млрд руб. По данным проекта, после развода в 2017 году со второй женой Ольгой Рожковой, Сечин снес старый дом в Барвихе, где теперь возводит пятиэтажный особняк в форме буквы "Ж".
Обновлено в 06:35
Футбол
Аршавин: «Надеюсь, в „Зените“ хорошо просмотрели Сантоса»
Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин высказался о новичке питерцев Дугласе Сантосе. Бразилец подписал с «Зенитом» пятилетний контракт.
Обновлено вчера в 20:42
Единоборства
Конор Макгрегор думал о получении российского гражданства
По словам Лобова, Макгрегор рассматривал возможность получить российское гражданства, были какие-то разговоры, но они были поверхностными, не было ничего конкретного и серьезного.
Обновлено в 06:49
Политика
Иран пригрозил задержать британское судно в ответ на захват танкера
Председатель совета целесообразности Ирана Мохсен Резаи считает, что если Великобритания не отпустит задержанный в Гибралтаре танкер, Тегерану необходимо в ответ задержать один из британских кораблей.
Обновлено в 07:37
Политика
Мир без ДРСМД станет менее стабильным для всех, заявил Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал по итогам переговоров в рамках Совета Россия-НАТО в пятницу, что мир без Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности станет "менее стабильным" для всех.
Обновлено в 08:14
Происшествия
Участника банды Басаева осудили на 19 лет
Обновлено в 09:08
Театры
Худрук Театра имени Волкова написал заявление об уходе
Ранее в пятницу министр культуры РФ Владимир Мединский сообщил, что директор театра Алексей Туркалов уволен, а Марчелли объявлен выговор.
Обновлено в 08:49
Армия и оружие
В США назвали преимущества Ка-52 «Аллигатор» против AH-64 Apache
Оказалось, российский вертолет, называемый «Аллигатор», обладает рядом важных для ведения боя преимуществ, сообщает We Are The Mighty.Разведывательно-ударный вертолет Ка-52 способен подниматься на высоту до 5500 метров и развивать скорость до 300 км/час.
Обновлено в 04:01
Культура
Новый роман Стивена Кинга выйдет на русском языке
Обновлено в 01:20
Экономика
ЦБ обнаружил новый способ мошенничества через банкоматы
Банк России обнаружил новый способ атак с отменой транзакций с карты на карту с использованием банкоматов.
Обновлено в 05:08
Общество
Назван желаемый уровень зарплат среди молодежи в России
Зарплату в 50-60 тысяч рублей считают для себя приемлемой 25% молодых людей, которые работают в правоохранительных структурах.
Обновлено в 03:14