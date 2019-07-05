Музыка

Амстердам отказался принимать «Евровидение-2020»ТАСС 06:02

"Евровидение-2020" должно пройти в Нидерландах, поскольку в 2019 году конкурс выиграл представитель этой страны Дункан Лоуренс с песней Arcade. Города Гаага и Бреда ранее также заявили о том, что не намерены принимать мероприятие.
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Амстердам отказался от проведения «Евровидения-2020»

Известия07:16

Амстердам отказался принимать «Евровидение» в 2020 году

РБК07:41

Амстердам отказался от «Евровидения»

Вести.Ru07:17

«Евровидение» отреагировало на возмутительный демарш Амстердама

Газета.Ru10:13

Амстердам отказался принимать Евровидение

РИА Новости07:11

Амстердам отказался принимать следующее «Евровидение»

Lenta.ru07:04

Амстердам отказался принимать «Евровидение-2020»

ТАСС06:02
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 11:03, Ашберн

Москва получила шанс провести «Евровидение-2020» вместо Амстердама

Вести.UZ09:29
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 11:03, Ашберн
Происшествия

Суд арестовал пятерых сотрудников ФСБ по делу о разбое

Военный суд арестовал пятерых сотрудников ФСБ, подозреваемых в разбое.
Обновлено в 08:40
Шоу-бизнес

49-летняя Кэтрин Зета-Джонс стала выглядеть моложе дочки

Кэтрин Зета-Джонс явно знает рецепт эликсира молодости. Иначе как объяснить, что она с возрастом выглядит все моложе.
Обновлено в 01:01
Происшествия

Сбежавшую с миллионами рублей кассиршу поймали в Казани

Обновлено в 05:22
Происшествия

В Петербурге пара выпала из окна во время секса

В Веселом Поселке Петербурга из окна девятого этажа выпала молодая пара.
Обновлено в 05:28
Космос

LightSail 2 отправляет свои первые сигналы обратно на Землю

Вчера космический корабль отправил свой первый сигнал обратно на Землю.
Обновлено в 03:49
Общество

Сбежавшая жена шейха Дубая нашла убежище в Британии

Принцесса Хая, «младшая» жена дубайского правителя Мохаммеда бин Рашида, перебралась из ФРГ в Лондон. Об этом сказано в сообщении BBC News.
Обновлено 02 июля в 15:13
Происшествия

В Ингушетии задержана тетя жестоко избитой девочки

В жестоком избиении семилетней девочки из Ингушетии подозревается ее родная тетя - ребенок неофициально находился у нее на воспитании.
Обновлено в 09:20
Политика

В Британии RT отказали в аккредитации на конференцию по свободе прессы

Как отмечается в Telegram-канале RT, по поводу этой конференции "пользователи соцсетей забомбили министерство призывами сначала освободить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, а потом уже говорить что-то о свободе прессы".
Обновлено в 10:09
Экономика

ЦБ сообщил о новом способе мошенничества через банкоматы

Банк России обнаружил новый способ мошенничества при переводе денег с карты на карту через банкомат.
Обновлено в 05:31
Происшествия

Торговый центр в Новой Москве эвакуировали из-за пожара на газовой АЗС

У торгово-развлекательного комплекса «Новомосковский» произошел пожар на газовой АЗС.
Обновлено в 10:10
Политика

Мир без ДРСМД станет менее стабильным для всех, заявил Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал по итогам переговоров в рамках Совета Россия-НАТО в пятницу, что мир без Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности станет "менее стабильным" для всех.
Обновлено в 08:14
Происшествия

Крупнейшую в мире партию «боевого наркотика ИГ» задержали в Греции

Правоохранители Греции задержали три контейнера препарата Captagon — запрещённого лекарства, которое изготавливается на основе препарата амфетамина фенетиллина.
Обновлено в 08:59
Общество

Назван желаемый уровень зарплат среди молодежи в России

Зарплату в 50-60 тысяч рублей считают для себя приемлемой 25% молодых людей, которые работают в правоохранительных структурах.
Обновлено в 03:14
Транспорт

В России изменились правила перевозки детей в авто

В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.
Обновлено в 09:26
Политика

Зеленский снова отправился в Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу отправился с рабочей поездкой в Донецкую область, он примет участие в мероприятиях к пятой годовщине перехода под контроль украинских силовиков Славянска и Краматорска, сообщила пресс-служба главы государства.
Обновлено в 06:07
Армия и оружие

Российские военные начали учения в Чёрном море

Обновлено вчера в 22:16
Происшествия

Задержанный за госизмену оказался помощником полпреда президента

Обновлено в 08:17
Происшествия

Фургон въехал в толпу людей в Великобритании

В британском графстве Дербишир автофургон въехал в толпу людей. Об этом сообщает местная полиция.
Обновлено в 10:09
Театры

Мединский уволил директора театра имени Волкова

Ранее труппа театра направила письмо министру культуры с просьбой поддержать художественного руководителя Евгения Марчелли в конфликте с директором театра Алексеем Туркаловым.
Обновлено в 09:48
Происшествия

Польский суд экстрадирует в Россию совладельца «Зимней вишни»

Польский суд решил экстрадировать в Россию Вячеслава Вишневского — бывшего гендиректора основной компании-владельца сгоревшего в Кемерово ТЦ "Зимняя вишня".
Обновлено в 10:20
Политика

Путин присвоил звание Героя России четырем погибшим подводникам

Обновлено в 05:15
Политика

Двух россиян арестовали в Ливии за попытку повлиять на выборы

В Ливии арестовали двух граждан России, которых обвиняют в попытке повлиять на предстоящие президентские выборы в стране, сообщает в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы.
Обновлено в 10:00
Технологии

Российская доменная зона показала рекордное снижение токсичных сайтов

При росте на 46% в 2018 году числа потенциально опасных ресурсов, содержащих фишинг или вредоносное программное обеспечение (ВПО), на долю Рунета пришлось менее 20% таких сайтов, тогда как в 2017 доля токсичных ресурсов в зоне РУ составляла почти 50% среди всех заблокированных специалистами CERT-GIB.
Обновлено в 08:06
Политика

На Украине по делу о крушении МН17 арестован похищенный СБУ офицер ДНР

По данным СМИ, СБУ похитила его в городе Снежном (ДНР) и через коридор Каргил — Марьинка вывезла на Украину под видом парализованного.
Обновлено вчера в 17:35
Политика

Трамп рассказал, как в XVIII веке американцы захватывали аэропорты

«Наша армия захватила воздух, разрушила крепостные стены, заняла аэропорты — она сделала все, что нужно», — сказал Трамп во время своей торжественной речи.
Обновлено в 10:20
Общество

Британец выловил рекордного 105-килограммового сиамского карпа

В Таиланде британский рыбак Джон Харви выловил самого большого в мире сиамского карпа, или гигантского усача.
Обновлено в 09:08
Космос

В Тибете пойман мощнейший сигнал из Крабовидной туманности

В ходе эксперимента Крабовидная туманность наблюдалась с использованием различных типов электромагнитных волн, включая радио и оптические волны, рентгеновские лучи и гамма-лучи.
Обновлено в 10:10
Политика

Берлускони рассказал о встрече с Путиным

Бывший итальянский премьер, председатель партии «Вперёд, Италия» Сильвио Берлускони заявил, что его встреча с российским лидером Владимиром Путиным в римском аэропорту подтвердила взаимоуважение, дружбу и важность отношений двух государств.
Обновлено в 06:08
Футбол

Игрок «Тоттенхэма» напился и потерял сознание на пляже

Обновлено в 09:09
Происшествия

Гардеробщицу Верховной рады нашли мертвой с кляпом во рту

Сотрудница гардероба законодательного собрания Украины Антонины Шпир найдена мертвой в кукурузном поле неподалеку от села Деминовка.
Обновлено в 05:47
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