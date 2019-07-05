Музыка
Амстердам отказался от проведения «Евровидения-2020»Известия 07:16
Амстердам отказывается принимать у себя международный песенный конкурс «Евровидение» в следующем году, заявила в в открытом письме мэр столицы Нидерландов Фемке Халсема. Об этом пишет издание Telegraaf в пятницу, 5 июля. Шоу предполагалось провести в концертном зале Ziggo Dome.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 14:10, Вашингтон
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 14:10, Вашингтон
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