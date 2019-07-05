Музыка

Амстердам отказался от проведения «Евровидения-2020»Известия 07:16

Амстердам отказывается принимать у себя международный песенный конкурс «Евровидение» в следующем году, заявила в в открытом письме мэр столицы Нидерландов Фемке Халсема. Об этом пишет издание Telegraaf в пятницу, 5 июля. Шоу предполагалось провести в концертном зале Ziggo Dome.
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«Евровидение» отреагировало на возмутительный демарш Амстердама

Газета.Ru10:13

Амстердам отказался принимать следующее «Евровидение»

Lenta.ru07:04

Амстердам отказался от «Евровидения»

Вести.Ru07:17

Амстердам отказался от проведения «Евровидения-2020»

Известия07:16

Амстердам отказался принимать Евровидение

РИА Новости07:11

Амстердам отказался принимать «Евровидение» в 2020 году

РБК07:41

Амстердам отказался принимать «Евровидение-2020»

ТАСС06:02
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 14:10, Вашингтон

Москва получила шанс провести «Евровидение-2020» вместо Амстердама

Вести.UZ09:29
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 14:10, Вашингтон
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Прогулочное судно перевернулось в Черном море

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он и его команда готовы выполнить все пункты минских соглашений.
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Политика

В Британии RT отказали в аккредитации на конференцию по свободе прессы

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Происшествия

Тигры убили известного дрессировщика в итальянском цирке

Группа тигров напала и убила дрессировщика во время репетиции в передвижном цирке на юге Италии, сообщают местные СМИ.
Обновлено в 05:22
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Задержанный за госизмену оказался помощником полпреда президента

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Погибших в Баренцевом море подводников похоронят тайно в Петербурге

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Зарплату в 50-60 тысяч рублей считают для себя приемлемой 25% молодых людей, которые работают в правоохранительных структурах.
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Уволены руководители компании, занимающейся багажом в Шереметьеве

Работы лишились глава компании, его заместитель по обработке багажа и обслуживанию пассажиров, начальники службы обработки багажа и службы перронного обслуживания, директор дирекции обработки багажа, сообщает агентство ТАСС.
Обновлено в 07:20
Политика

В Ливии задержаны два сотрудника российского фонда

Два сотрудника российского Фонда защиты национальных ценностей задержаны в Ливии, сообщил президент некоммерческой организации Александр Малькевич.
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Политика

Во Франции вводят интернет-цензуру

Если законопроект будет одобрен полностью, то у соцсетей будет ровно 24 часа на то, чтобы удалить ненавистнические высказывания на своих платформах, после того как они будут помечены таковыми.
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Терпение модели закончилось, когда фолловеры стали обсуждать платье, которое Анастасия надела на свадьбу брата своего супруга.
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Обновлено в 10:41
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Польский суд решил экстрадировать в Россию Вячеслава Вишневского — бывшего гендиректора основной компании-владельца сгоревшего в Кемерово ТЦ "Зимняя вишня".
Обновлено в 10:20
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Сбежавшая жена шейха Дубая нашла убежище в Британии

Принцесса Хая, «младшая» жена дубайского правителя Мохаммеда бин Рашида, перебралась из ФРГ в Лондон. Об этом сказано в сообщении BBC News.
Обновлено 02 июля в 15:13
Общество

Пространство «Яма» на Хохловской площади открыли после ремонта

Общественное пространство «Яма» на Хохловской площади в Москве открыли после ремонтных работ.
Обновлено в 08:24
Политика

СМИ сообщили о конфликте в команде Зеленского

Между первым замглавы СБУ Иваном Бакановым и окружением руководителя Офиса президента Андрея Богдана назревает конфликт, сообщила "Украинская правда".
Обновлено в 10:45
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Дилеры Toyota в России начали прием заказов на микроавтобус Toyota Hiace шестого поколения.
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LightSail 2 отправляет свои первые сигналы обратно на Землю

Вчера космический корабль отправил свой первый сигнал обратно на Землю.
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Алли потерял сознание на пляже. Игрок был пьян

Полузащитнику «Тоттенхэма» Деле Алли стало плохо во время пребывания на пляже греческого острова Миконос, сообщает The Sun.
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Космос

Запуск спутника-наблюдателя ОАЭ Falcon Eye 1 отложили из-за непогоды

Компания Arianespace отложила запуск спутника-наблюдателя Объединенных Арабских Эмиратов Falcon Eye 1, запланированный на 5 июля, из-за погодных условий в районе космодрома Куру.
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Платье с секретом: в наряде Мелании Трамп увидели тайные знаки

Несмотря на множество одобрительных комментариев в адрес супруги президента, нашлись и те, кто увидел в нем некие тайные послания и символы.
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Политика

Украинские спецслужбы похитили в ДНР «важного свидетеля» по MH17

Украинские спецслужбы в конце июня якобы провели операцию в ДНР и задержали в городе Снежное экс-командира ПВО Владимира Цемаха, утверждают западные СМИ.
Обновлено вчера в 13:38
Космос

Ученые нашли новое объяснение миганиям «звезды пришельцев»

Необычные потускнения загадочной звезды KIC 8462852 в созвездии Лебедя могут объясняться не существованием "мегаструктуры пришельцев" на ее орбите, а тем, что она украла и испарила несколько лун у одной из съеденных ей планет.
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