Футбол
Возглавляет рейтинг шахматистов сборной Таджикистана по версии Международной федерации шахмат (ФИДЕ) гроссмейстер Фаррух Амонатов. Всего в списке более двадцати представителей Таджикистана. На втором месте находится Мухаммад Хусейнходжаев, замыкает тройку лидеров Джамшед Исаев.
Sputnik Таджикистанвчера в 10:30
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Футбол
«Барселона» согласовала аренду защитника Мурильо
Клубы согласовали условия арендного соглашения по 26-летнему колумбийцу, сообщает Mundo Deportivo.
Обновлено в 06:52
Футбол
Глушаков хотел бы возглавить «Спартак»
Обновлено в 06:45
Футбол
Нужно спасать ситуацию. В «Монако» нашли помощника для Анри
Тьерри Анри пока не может вырулить из трясины поражений, а потому руководство клуба решило найти для него помощника.
Обновлено в 06:24
Футбол
Сборная России завершила год на 48-м месте в рейтинге ФИФА
Как ранее сообщали «Кубанские новости», сборная России благодаря ЧМ-2018 поднялась на рекордное количество мест в рейтинге ФИФА в августе.
Обновлено в 06:13
Футбол
Тарасов зимой покинет «Локомотив»
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов покинет клуб в зимнее трансферное окно, сообщает сsport_inside.
Обновлено в 07:35
Футбол
Игроки «Томи» решили расторгнуть контракты в одностороннем порядке
Согласно информации источника, несколько футболистов "Томи" решили подать заявления в Палату по разрешению споров РФС с целью расторгнуть контракты с клубом.
Обновлено в 04:15
Футбол
«Крылья Советов» намерены подписать Зиньковского
Обновлено в 07:17
Футбол
Рибери принес «Баварии» победу над «Лейпцигом»
Обновлено в 00:54
Футбол
Полиция расследует эпизод с Деле Алли
Полиция Лондона начала расследование по итогам дерби северного Лондона в четвертьфинале Кубка лиги, информирует Omnisport.
Обновлено в 06:56
Футбол
Березуцкие присоединятся к Слуцкому в «Витессе» в январе
Бывший защитник московского ЦСКА и сборной России по футболу Василий Березуцкий заявил журналистам, что вместе с братом Алексеем они должны присоединиться к тренерскому штабу голландского "Витесса" 3 января 2019 года на сборе в Португалии, в новой команде они будут помощниками российского тренера Леонида Слуцкого.
Обновлено в 04:34
Футбол
«ПСЖ» обвинил «Барселону» в проявлении неуважения
Обновлено в 06:38
Футбол
Сульшер прибыл на базу «Манчестер Юнайтед»
Новый тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер прибыл на базу команды и провел первую тренировку.
Обновлено в 04:17
Футбол
Миятович объяснил, почему шансы Моуринью возглавить «Реал» высоки
Бывший футболист мадридского «Реала» Предраг Миятович объяснил, почему шансы экс-наставника «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью вернуться в испанский клуб высоки.
Обновлено в 06:08
Футбол
Егоров рассказал о зарплате российских судей
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров в интервью официальному сайту РФС рассказал о зарплате российских арбитров.
Обновлено в 07:08
Футбол
ЛДПР предложила кандидатуру Игоря Лебедева на пост президента РФС
Фракция ЛДПР предложила назначить на пост президента Российского футбольного союза (РФС) вице-спикера Госдумы Игоря Лебедева, сообщила пресс-служба партии.
Обновлено в 06:17