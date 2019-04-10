Политика
Amnesty International зафиксировала снижение числа казней в миреКомсомольская правда 03:42
Число казней в мире сократилось на 31% в 2018 году по сравнению с аналогичным периодом 2017-го. Таким образом данный показатель достиг минимальной отметки за последние десять лет. Об этом говорится в ежегодном докладе неправительственной организации Amnesty International.
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Шоу-бизнес
Свадебные фотографы назвали признаки скорого развода
Обновлено в 03:57
Политика
Украина расширила санкции против России
Какие именно товары внесли в список, пока не сообщается. В 2016 году Украина ввела запрет на импорт из России ряда товаров.
Обновлено в 05:28
Шоу-бизнес
Андрей Аршавин впервые вышел в свет с новой возлюбленной
Андрей Аршавин впервые вышел в свет с новой возлюбленной Пользователи Интернета раскритиковали девушку.
Обновлено вчера в 08:18
Политика
Помпео указал на различие ситуации с Крымом и Голанами
Госсекретарь США Майк Помпео призвал не сравнивать ситуацию с признанием Голанских высот территорией Израиля и присоединение Россией Крыма.
Обновлено вчера в 16:35
Происшествия
Правительство поддержало идею ужесточить наказание за «пьяные» ДТП
Верховный суд и правительство поддержали идею ужесточить наказание за ДТП со смертельным исходом по вине пьяных водителей, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Обновлено в 01:19
Спорт
Александр Кокорин в суде рассказал о состоянии ноги
Нападающий "Зенита" Александр Кокорин в ходе заседания в Пресненском суде Москвы рассказал о состоянии своего здоровья.
Обновлено в 05:40
Политика
Стадион «Олимпийский» получил заявки Зеленского и Порошенко на дебаты
Стало известно, что стадион НСК «Олимпийский» получил заявки на проведение дебатов от действующего президента Украины Петра Порошенко на 14 апреля и от шоумена Владимира Зеленского на 19 апреля.
Обновлено в 05:47
Общество
Названы российские регионы, лидирующие по трудоустройству молодежи
В Минтруде выяснили, в каких регионах службы занятости успешнее подбирают работу для граждан от 16 до 29 лет.
Обновлено в 03:20
Политика
Путин прокомментировал возможность своего визита в США
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Международного арктического форума оценил перспективы своего визита в Соединённые Штаты, ссылаясь на произведение Ильфа и Петрова "12 стульев".
Обновлено вчера в 15:12
Экономика
Губернатор Сергей Морозов получил предупреждение от ФАС
Антимонопольная служба выдала предупреждение Сергею Морозову.
Обновлено в 05:24
Финансы
Силуанов назвал сроки принятия закона об ослаблении валютного контроля
Законопроект, предполагающий снижение штрафов за нарушения валютного контроля в 20 раз, должен быть принят в весеннюю сессию Госдумы, заявил первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов на совещании по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт», которое он проводит на заводе Samsung в Калужской области, передал корреспондент РБК.
Обновлено в 05:45
Политика
Пушков: Украину ждет «историческая помойка» после выхода РФ из СЕ
Российский сенатор Алексей Пушков в Twitter заявил, что, если Россия выйдет из Совета Европы, все украинские резолюции отправятся на "историческую помойку".
Обновлено в 00:36
Происшествия
В администрации Дербентского района проходят обыски
Силовики проводят обыски в администрации Дербентского района Дагестана, сообщил РИА Новости представитель администрации района.
Обновлено в 03:51
Политика
В Кремле отреагировали на предвыборные билборды Порошенко с Путиным
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал использование образа Владимира Путина в предвыборной кампании Петра Порошенко.
Обновлено в 05:31
Шоу-бизнес
Хилария Болдуин потеряла пятого ребенка
Желаю всем любви.InterMedia напоминает: о своей пятой беременности Хилария сообщила неделей ранее.
Обновлено в 05:33
Общество
Россияне перечислили геймерам 11,6 млрд рублей в 2018 году
Геймеры получили в 2018 году 11,6 млрд руб. от россиян, которые перечисляли деньги за игровые артефакты и пожертвования за онлайн-трансляции прохождения игр, говорится в исследовании «Яндекс.Кассы» и компании Data Insight, на которое ссылается РБК.
Обновлено в 03:38
Происшествия
Хозяином взорвавшейся в Екатеринбурге квартиры оказался подполковник СК
Пострадавший при взрыве в екатеринбургской квартире мужчина оказался работником Следственного комитета.
Обновлено в 06:02
Армия и оружие
Индия закупит у России 464 танка на $ 1,93 млрд
Обновлено вчера в 02:48
Происшествия
СК возбудил дело против литовских судей из-за приговора россиянам
По данным следствия, в марте указанные судьи по итогам рассмотрения уголовного дела о событиях января 1991 года в Вильнюсе вынесли заведомо неправосудный приговор в отношении ряда российских граждан.
Обновлено в 01:47
Здоровье
Более 1,5 тыс. пациентов прошли лечение в центре детского инсульта Морозовской больницы за пять лет
Более 1,5 тыс. маленьких пациентов прошли лечение за пять лет работы центра детского инсульта Морозовской детской клинической больницы.
Обновлено в 05:29
Армия и оружие
Россию назвали небоеспособной против США в Арктике
Обновлено вчера в 21:11
Единоборства
Кличко может вернуться на ринг за 100 миллионов долларов
Обновлено в 04:00
Политика
На Украине рассмотрят вопрос увольнения губернатора Одесской области
Кабинет министров Украины по просьбе президента Петра Порошенко на заседании в среду рассмотрит вопрос увольнения главы Одесской областной государственной администрации Максима Степанова, заявил во вторник украинский премьер-министр Владимир Гройсман.
Обновлено вчера в 07:56
Происшествия
Сбой произошел на оранжевой ветке метро Москвы
Проблемы с движением на оранжевой ветке начались еще в 8.30 мск, тогда были увеличены интервалы на северном участке ветки.
Обновлено в 05:06
Общество
В отделениях «Почты России» появятся магазины Fix Price
В отделениях «Почты России» появятся точки продаж сети магазинов с фиксированными ценами Fix Price, сообщает РБК со ссылкой на источник на розничном рынке и представителя почтового оператора.
Обновлено в 02:59
Общество
В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
В работе системы «Сбербанк Онлайн» наблюдаются проблемы, сообщили РБК в пресс-службе банка.
Обновлено 08 апреля в 04:44
Общество
Переодевание северного оленя в вахтовика попало на видео
Российские вахтовики поймали северного оленя, надели на него каску и оранжевый сигнальный жилет, отпустили его в тундру и сняли все это на видео.
Обновлено в 03:54
Происшествия
Криминального авторитета Таро снова арестовали
Криминального авторитета Тариэла Мулухова (Ониани), известного как Таро, арестовали сразу же после освобождения из тюрьмы в Оренбургской области.
Обновлено вчера в 07:46