В Amnesty International сообщили о снижении числа казней в миреRT на русском вчера в 23:16

Количество казней в мире уменьшилось в 2018 году на 31%. Об этом говорится в отчёте организации Amnesty International. По данным организации, количество казней в мире сократилось с 993 в 2017 году до как минимум 690 в 2018 году.

В Amnesty International сообщили о снижении числа казней в мире

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