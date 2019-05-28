Футбол

«Амкар» исключили из состава РФСМатч ТВ 04:10

Член юридического комитета Денис Рогачев сообщил об исключении из РФС клубов «Россиянка», «Амкар» и «Днепр», которые не соответствуют требованиям, предъявляемым к членам организации Членами РФС стали женский клуб «Звезда-2005», «Рубин» (замена юр. лица) и АНО «Футбол-Хоккей».
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«Амкар» исключен из членов Российского футбольного союза

РИА Новости03:55

РФС исключил «Амкар» из списка членов организации

Sport24.ru04:14

«Амкар» исключили из состава РФС

Sportbox.RU04:10

РФС исключил «Амкар» из списка членов организации

ТАСС03:56

«Амкар» исключён из списка членов РФС

RT на русском04:22

«Амкар» исключили из РФС

Спорт-Экспресс03:46

«Амкар» исключили из состава РФС

Матч ТВ04:10
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Бывший профессиональный российский футбольный клуб из Перми. Основан в 1994 году, на профессиональном уровне выступал с 1995-го, в 2018 году расформирован из-за финансовых проблем. В российской Премьер-лиге выступал с 2004 по 2018 год. Финалист Кубка России сезона 2007/08. Домашней ареной «Амкара» был стадион «Звезда».
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