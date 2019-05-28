Футбол

«Амкар» исключили из состава РФСМатч ТВ 04:10

Член юридического комитета Денис Рогачев сообщил об исключении из РФС клубов «Россиянка», «Амкар» и «Днепр», которые не соответствуют требованиям, предъявляемым к членам организации Членами РФС стали женский клуб «Звезда-2005», «Рубин» (замена юр. лица) и АНО «Футбол-Хоккей».
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Что обсуждали на конференции РФС в Москве

RT на русском10:35

Дюков – о договорняке в ПФЛ, пиве и Fan ID

Спорт-Экспресс06:40

РФС исключил «Амкар» из списка членов организации

ТАСС03:56

«Амкар» исключили из состава РФС

Sportbox.RU04:10

«Амкар» исключен из членов Российского футбольного союза

РИА Новости03:55

«Амкар» исключили из состава РФС

Матч ТВ04:10

РФС исключил «Амкар» из списка членов организации

Sport24.ru04:14
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Музыка

Группа «Ленинград» опубликовала новый клип перед прощальным туром

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Росстандарт заявил об улучшении качества автомобильного топлива в РФ

Автомобильное топливо в России стало более качественным. Такие выводы сделали эксперты Роскачества.
Обновлено в 16:33
Общество

Москвичей предупредили о торнадо после жары

Обновлено в 09:58
Общество

Четверть россиян начали экономить на еде

На путешествиях экономят наибольшее количество россиян: их количество среди опрошенных достигло 29%, на втором месте оказалась экономия на продуктах питания, которой в опросе придерживаются 25% россиян.
Обновлено в 04:40
Армия и оружие

На Украине рассказали об отмене переброски военных в Крым в 2014 году

Бывший начальник Генерального штаба Вооружённых сил Украины Владимир Замана, подозреваемый в госизмене, рассказал, что 1 марта 2014 года военнослужащие страны планировали операцию в Крыму.
Обновлено в 16:32
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Обновлено в 15:43
Хоккей

Хоккеисты сборной Финляндии сломали кубок за победу на чемпионате мира

Хоккеисты сборной Финляндии сломали кубок, который они получили за победу на завершившимся в Словакии чемпионате мира.
Обновлено в 12:36
Политика

Посла Испании вызвали в МИД России

«Послу указано на противоречие слов испанского политика, которые наносят ущерб отношениям между Россией и Испанией», — отметили в российском МИД.
Обновлено в 10:58
Политика

Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство

Обновлено в 09:21
Происшествия

В Сети появились фото столкнувшейся с горой подлодки ВМС США

На просторах Сети опубликованы фото, демонстрирующие последствия столкновения подлодки, стоящей на вооружении ВМС США, с горой.
Обновлено в 04:44
Политика

В австрийском политическом скандале появилась студентка из Боснии

Обновлено в 12:30
Происшествия

Опубликованы показания свидетелей крушения самолета совладелицы S7

Немецкое федеральное бюро расследований авиапроисшествий (BFU) обнародовало предварительные результаты расследования катастрофы самолет Epic LT близ Франкфурта, в котором погибла совладелица S7 Наталия Филева.
Обновлено вчера в 21:28
Гаджеты

Xiaomi представила два новых флагманских смартфона

Обновлено в 13:35
Футбол

Сарри ушел с тренировки «Челси» из-за ссоры игроков

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри ушел с тренировки команды из-за ссоры двух футболистов - защитника Давида Луиса и форварда Гонсало Игуаина, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:26
Общество

РБК: крупные автоконцерны пожаловались в ФСБ на краснодарских судей

Обновлено в 09:59
Армия и оружие

Разработчик «Авангарда» получил звание «Героя Труда»

Обновлено в 11:18
Армия и оружие

Украинский беспилотник скинул гранату на 70-летнюю жительницу Горловки

В результате атаки украинского беспилотника пострадала 70-летняя жительница донецкой Горловки, сообщил глава администрации города Иван Приходько.
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Хоккей

Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком

Обновлено вчера в 20:32
Политика

Макрон назвал условие встречи в «нормандском формате»

Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что может созвать встречу в "нормандском формате" с участием ФРГ, России и Украины, как только для этого сложатся политические условия.
Обновлено в 16:58
Экономика

Приказ о пересчете доплат к пенсиям вступил в силу в РФ

Вступил в силу приказ Минтруда, разъясняющий порядок расчета социальной доплаты к пенсии по новым требованиям, передает РИА Новости.
Обновлено 26 мая в 13:04
Авто

Новая Mazda 3 может появиться в России этим летом

В ОТТС вписали седан и хэтчбек Mazda 3, но в связи с низкой популярность «пятидверок» в России скорее всего седаны в продаже появятся первыми.
Обновлено в 16:56
Происшествия

Бывшему вице-премьеру Дагестана вынесен приговор по трем статьям

Как сообщало ИА REGNUM, на пост вице-премьера Билал Омаров был назначен в ноябре 2015 года.
Обновлено в 14:19
Происшествия

Дочь легенды сборной Италии сбила машина

Дочь легенды "Милана", "Ювентуса" и сборной Италии Андреа Пирло сбила машина, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 15:47
Культура

Российская девочка на украинском «Голос. Дети» помирила две страны

Обновлено в 11:19
Происшествия

Суд отказал экс-главе ФСИН Реймеру в УДО

Обновлено в 08:09
Музыка

Как унижают Россию на «Евровидении», рассказала Вика Цыганова

Певица Вика Цыганова в интервью "Царьграду" высказала свое разочарование и опасение в связи с состоянием современного шоу-бизнеса и демонстрацией популярных музыкальных конкурсов по телевидению.
Обновлено в 13:34
Политика

Глава генштаба ВСУ оконфузился перед Зеленским в Донбассе

Украинские СМИ раскритиковали профессиональные качества начальника генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслана Хомчака, который неправильно надел бронежилет во время визита президента страны Владимира Зеленского на передовую в Донбассе.
Обновлено в 15:38
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В Финском заливе нашли останки погибшего серфингиста

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40-летняя Ирина Слуцкая готовится стать мамой в третий раз

Известной фигуристке Ирине Слуцкой в минувшем феврале исполнилось 40 лет, но жизнь выдающейся спортсменки продолжает бить ключом.
Обновлено в 14:33
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Амкар
Российский футбольный клуб
Бывший профессиональный российский футбольный клуб из Перми. Основан в 1994 году, на профессиональном уровне выступал с 1995-го, в 2018 году расформирован из-за финансовых проблем. В российской Премьер-лиге выступал с 2004 по 2018 год. Финалист Кубка России сезона 2007/08. Домашней ареной «Амкара» был стадион «Звезда».
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