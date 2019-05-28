Футбол
«Амкар» исключили из состава РФСМатч ТВ 04:10
Член юридического комитета Денис Рогачев сообщил об исключении из РФС клубов «Россиянка», «Амкар» и «Днепр», которые не соответствуют требованиям, предъявляемым к членам организации Членами РФС стали женский клуб «Звезда-2005», «Рубин» (замена юр. лица) и АНО «Футбол-Хоккей».
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