«Амкар» исключили из состава РФСSportbox.RU 04:10

Член юридического комитета Денис Рогачев сообщил об исключении из РФС клубов «Россиянка», «Амкар» и «Днепр», которые не соответствуют требованиям, предъявляемым к членам организации Членами РФС стали женский клуб «Звезда-2005», «Рубин» (замена юр. лица) и АНО «Футбол-Хоккей».

Общество В Гидрометцентре рассказали о погоде в России этим летом Согласно среднему арифметическому прогнозов главных метеоцентров мира, летом 2019 года жителям России стоит готовиться к переменчивой погоде, которая иногда будет превышать климатическую норму.

Шоу-бизнес Анастасии Решетовой могут не позволить воспитывать ребёнка Тимати В Сети уже некоторое время обсуждают беременность возлюбленной известного российского рэпера Тимати модели Анастасии Решетовой.

Политика Международный трибунал ООН обязал Россию отпустить украинских моряков Международный трибунал ООН по морскому праву обязал Россию освободить задержанных в Керченском проливе моряков и корабли, сообщает «Интерфакс».

Политика Задержанный в Косово российский сотрудник ООН освобожден Россиянин Михаил Краснощеков, который является сотрудником Миссии ООН по делам временной администрации в Косове (МООНК), освобожден, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МООНК.

Спорт Российские волейболистки проиграли Германии в Лиге наций Сборная идет на 14-м месте в Лиге наций. В следующем матче Россия сыграет с Японией.

Общество Школьники Башкирии сдали ЕГЭ по географии и литературе Экзамены длятся почти четыре часа. Всего в республике 67 пунктов проведения ЕГЭ. Географию сдают 688 человек, литературу - 997.

Происшествия В Омской области главу семьи подозревают в убийстве жены и дочери Просьба ко всем гражданам, кто может располагать информацией о месте нахождения потерпевших, подозреваемого или его автомобиля, позвонить по телефону 02 или телефону доверия следственного управления 395-506.

Происшествия В Саратовской области подросток ударил ученицу топором В Вольске Саратовской области подросток принес в школу №4 топор и ударил им ученицу из-за конфликта.

Авто Первые седаны Mercedes-Benz Е-Класса выпущены в России Российский завод Mercedes-Benz, который недавно был открыт в подмосковном индустриальном парке «Есипово», начал выпуск седанов Е-Класса.

Экономика Центробанк модернизирует сторублевые купюры Банк России начал модернизировать сторублевые купюры, чтобы продлить их жизнь, рассказал "Российской газете" заместитель главы департамента наличного денежного обращения ЦБ Владимир Демиденко.

Армия и оружие ВВС Израиля нанесли удары в Сирии ВВС Израиля нанесли серию ударов по военным объектам сирийской армии в провинции Кунейтра, в районе населенного пункта Тель Шаар.

Экономика Госдума прописывает правила работы специнвестконтрактов Инициатива дополняет закон понятием специнвестконтрактов, особо отмечая, что работа по ним связана с разработкой и внедрением современных технологий.

Происшествия Неизвестный сообщил о намерении взорвать ТЦ «Щука» в Москве Неизвестный сообщил об угрозе теракта в столичном торговом центре "Щука", сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Происшествия В России впервые арестовали по статье о лидерстве в ОПГ В Томске задержали криминального авторитета, которого впоследствии арестовали по новой статье Уголовного кодекса как одного из лидеров преступного мира региона, рассказали в областном УМВД.

Наука В Китае показали самый быстрый поезд в мире Китайская корпорация CRRC продемонстрировала прототип поезда на магнитной подушке — маглева — скорость которого будет достигать 600 километров в час.

Политика Зеленский впервые приехал в Донбасс как президент Владимир Зеленский впервые в качестве президента Украины посетил Донбасс, сообщает его пресс-служба в понедельник, 27 мая.

Хоккей Стал известен состав групп ЧМ-2020 по хоккею Определился состав участников групп на чемпионате мира по хоккею 2020 года, который пройдёт в Швейцарии.

Происшествия В Тамбове четырехлетний мальчик на иномарке сбил пенсионерку Четырехлетний мальчик, оставленный матерью в салоне Citroen, забрался на водительское сиденье и запустил двигатель.

Общество Медведев запретил госучреждениям закупать импортное вино Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому запрещается закупать вина зарубежного производства для нужд государственных и муниципальных учреждений.

Политика Шеф-редактора «Sputnik Литва» задержали в Вильнюсе Шеф-редактора «Sputnik Литва» Марата Касема задержали в аэропорту Вильнюса, куда он приехал в командировку.

Шоу-бизнес Настя Каменских и Потап рассказали о своих отношениях до брака Украинские артисты Настя Каменских и Потап рассказали о том, какие ссоры и скандалы были между ними на протяжении многих лет общения, сообщает издание «Лента.ру».

Политика Медведев отменил национальный роуминг в России Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, согласно которому на территории всей страны отменяется национальный роуминг.

Общество Тимати показал Шойгу созданную совместно с Минобороны коллекцию одежды На показе присутствовал лично глава Минобороны Сергей Шойгу, которому Тимати подарил фирменную армейскую куртку, сшитую по индивидуальному дизайну.