Футбол

«Амкар» исключили из состава РФСSportbox.RU 04:10

Член юридического комитета Денис Рогачев сообщил об исключении из РФС клубов «Россиянка», «Амкар» и «Днепр», которые не соответствуют требованиям, предъявляемым к членам организации Членами РФС стали женский клуб «Звезда-2005», «Рубин» (замена юр. лица) и АНО «Футбол-Хоккей».
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«Амкар» исключён из списка членов РФС

RT на русском04:22

РФС исключил «Амкар» из списка членов организации

Sport24.ru04:14

«Амкар» исключили из состава РФС

Матч ТВ04:10

«Амкар» исключен из членов Российского футбольного союза

РИА Новости03:55

«Амкар» исключили из РФС

Спорт-Экспресс03:46

«Амкар» исключили из состава РФС

Sportbox.RU04:10

РФС исключил «Амкар» из списка членов организации

ТАСС03:56
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В Омской области главу семьи подозревают в убийстве жены и дочери

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В Саратовской области подросток ударил ученицу топором

В Вольске Саратовской области подросток принес в школу №4 топор и ударил им ученицу из-за конфликта.
Обновлено в 05:45
Авто

Первые седаны Mercedes-Benz Е-Класса выпущены в России

Российский завод Mercedes-Benz, который недавно был открыт в подмосковном индустриальном парке «Есипово», начал выпуск седанов Е-Класса.
Обновлено в 03:58
Экономика

Центробанк модернизирует сторублевые купюры

Банк России начал модернизировать сторублевые купюры, чтобы продлить их жизнь, рассказал "Российской газете" заместитель главы департамента наличного денежного обращения ЦБ Владимир Демиденко.
Обновлено в 07:34
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ВВС Израиля нанесли удары в Сирии

ВВС Израиля нанесли серию ударов по военным объектам сирийской армии в провинции Кунейтра, в районе населенного пункта Тель Шаар.
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Экономика

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Инициатива дополняет закон понятием специнвестконтрактов, особо отмечая, что работа по ним связана с разработкой и внедрением современных технологий.
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Определился состав участников групп на чемпионате мира по хоккею 2020 года, который пройдёт в Швейцарии.
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В Тамбове четырехлетний мальчик на иномарке сбил пенсионерку

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Шеф-редактора «Sputnik Литва» Марата Касема задержали в аэропорту Вильнюса, куда он приехал в командировку.
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«Краснодар» продлил контракты с четырьмя футболистами

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Медведев отменил национальный роуминг в России

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, согласно которому на территории всей страны отменяется национальный роуминг.
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На показе присутствовал лично глава Минобороны Сергей Шойгу, которому Тимати подарил фирменную армейскую куртку, сшитую по индивидуальному дизайну.
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В России изменились правила медицинского страхования

В России вступил в силу приказ Минздрава о новых правилах обязательного медицинского страхования (ОМС), по которому для каждого жителя будет определена группа здоровья.
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