Футбол
«Амкар» исключили из состава РФСSportbox.RU 04:10
Член юридического комитета Денис Рогачев сообщил об исключении из РФС клубов «Россиянка», «Амкар» и «Днепр», которые не соответствуют требованиям, предъявляемым к членам организации Членами РФС стали женский клуб «Звезда-2005», «Рубин» (замена юр. лица) и АНО «Футбол-Хоккей».
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Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России этим летом
Согласно среднему арифметическому прогнозов главных метеоцентров мира, летом 2019 года жителям России стоит готовиться к переменчивой погоде, которая иногда будет превышать климатическую норму.
Обновлено в 07:21
Шоу-бизнес
Анастасии Решетовой могут не позволить воспитывать ребёнка Тимати
В Сети уже некоторое время обсуждают беременность возлюбленной известного российского рэпера Тимати модели Анастасии Решетовой.
Обновлено в 07:41
Политика
Международный трибунал ООН обязал Россию отпустить украинских моряков
Международный трибунал ООН по морскому праву обязал Россию освободить задержанных в Керченском проливе моряков и корабли, сообщает «Интерфакс».
Обновлено 25 мая в 07:20
Политика
Задержанный в Косово российский сотрудник ООН освобожден
Россиянин Михаил Краснощеков, который является сотрудником Миссии ООН по делам временной администрации в Косове (МООНК), освобожден, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МООНК.
Обновлено в 09:20
Спорт
Российские волейболистки проиграли Германии в Лиге наций
Сборная идет на 14-м месте в Лиге наций. В следующем матче Россия сыграет с Японией.
Обновлено в 09:23
Общество
Школьники Башкирии сдали ЕГЭ по географии и литературе
Экзамены длятся почти четыре часа. Всего в республике 67 пунктов проведения ЕГЭ. Географию сдают 688 человек, литературу - 997.
Обновлено вчера в 09:17
Культура
Якубович раскрыл секреты съемок передачи «Поле Чудес»
Бессменный телеведущий капитал-шоу «Поле чудес» Леонид Якубович рассказал о том, как снимают программу.
Обновлено в 04:19
Происшествия
В Омской области главу семьи подозревают в убийстве жены и дочери
Просьба ко всем гражданам, кто может располагать информацией о месте нахождения потерпевших, подозреваемого или его автомобиля, позвонить по телефону 02 или телефону доверия следственного управления 395-506.
Обновлено в 08:02
Происшествия
В Саратовской области подросток ударил ученицу топором
В Вольске Саратовской области подросток принес в школу №4 топор и ударил им ученицу из-за конфликта.
Обновлено в 05:45
Авто
Первые седаны Mercedes-Benz Е-Класса выпущены в России
Российский завод Mercedes-Benz, который недавно был открыт в подмосковном индустриальном парке «Есипово», начал выпуск седанов Е-Класса.
Обновлено в 03:58
Экономика
Центробанк модернизирует сторублевые купюры
Банк России начал модернизировать сторублевые купюры, чтобы продлить их жизнь, рассказал "Российской газете" заместитель главы департамента наличного денежного обращения ЦБ Владимир Демиденко.
Обновлено в 07:34
Армия и оружие
ВВС Израиля нанесли удары в Сирии
ВВС Израиля нанесли серию ударов по военным объектам сирийской армии в провинции Кунейтра, в районе населенного пункта Тель Шаар.
Обновлено вчера в 15:08
Экономика
Госдума прописывает правила работы специнвестконтрактов
Инициатива дополняет закон понятием специнвестконтрактов, особо отмечая, что работа по ним связана с разработкой и внедрением современных технологий.
Обновлено в 08:41
Происшествия
Неизвестный сообщил о намерении взорвать ТЦ «Щука» в Москве
Неизвестный сообщил об угрозе теракта в столичном торговом центре "Щука", сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 08:53
Политика
Зеленский вернул Михаилу Саакашвили гражданство Украины
Обновлено в 09:37
Происшествия
В России впервые арестовали по статье о лидерстве в ОПГ
В Томске задержали криминального авторитета, которого впоследствии арестовали по новой статье Уголовного кодекса как одного из лидеров преступного мира региона, рассказали в областном УМВД.
Обновлено в 06:53
Наука
В Китае показали самый быстрый поезд в мире
Китайская корпорация CRRC продемонстрировала прототип поезда на магнитной подушке — маглева — скорость которого будет достигать 600 километров в час.
Обновлено вчера в 10:41
Политика
Зеленский впервые приехал в Донбасс как президент
Владимир Зеленский впервые в качестве президента Украины посетил Донбасс, сообщает его пресс-служба в понедельник, 27 мая.
Обновлено вчера в 13:52
Хоккей
Стал известен состав групп ЧМ-2020 по хоккею
Определился состав участников групп на чемпионате мира по хоккею 2020 года, который пройдёт в Швейцарии.
Обновлено в 07:43
Происшествия
В Тамбове четырехлетний мальчик на иномарке сбил пенсионерку
Четырехлетний мальчик, оставленный матерью в салоне Citroen, забрался на водительское сиденье и запустил двигатель.
Обновлено в 05:25
Общество
Медведев запретил госучреждениям закупать импортное вино
Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому запрещается закупать вина зарубежного производства для нужд государственных и муниципальных учреждений.
Обновлено в 01:03
Политика
Шеф-редактора «Sputnik Литва» задержали в Вильнюсе
Шеф-редактора «Sputnik Литва» Марата Касема задержали в аэропорту Вильнюса, куда он приехал в командировку.
Обновлено в 08:59
Шоу-бизнес
Настя Каменских и Потап рассказали о своих отношениях до брака
Украинские артисты Настя Каменских и Потап рассказали о том, какие ссоры и скандалы были между ними на протяжении многих лет общения, сообщает издание «Лента.ру».
Обновлено в 07:20
Наука
Физики впервые определили волновую форму электрона
Обновлено 26 мая в 03:33
Футбол
«Краснодар» продлил контракты с четырьмя футболистами
Обновлено в 09:10
Политика
Медведев отменил национальный роуминг в России
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, согласно которому на территории всей страны отменяется национальный роуминг.
Обновлено вчера в 08:29
Общество
Тимати показал Шойгу созданную совместно с Минобороны коллекцию одежды
На показе присутствовал лично глава Минобороны Сергей Шойгу, которому Тимати подарил фирменную армейскую куртку, сшитую по индивидуальному дизайну.
Обновлено в 02:01
Здоровье
В России изменились правила медицинского страхования
В России вступил в силу приказ Минздрава о новых правилах обязательного медицинского страхования (ОМС), по которому для каждого жителя будет определена группа здоровья.
Обновлено в 01:38