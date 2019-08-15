Футбол

Амир Натхо прекратил сотрудничество с БАТЭBookmaker-ratings.ru 05:34

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Полузащитник Амир Натхо покинул БАТЭ, сообщает официальный сайт клуба. Контракт с 23-летним российским хавбеком расторгнут по обоюдному согласию. Амир Натхо перешел в БАТЭ в марте 2019 года, но провел за команду всего лишь один матч, в котором отметился голом.
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Амир Натхо покинул БАТЭ

Sports.ruвчера в 22:02

Бывший игрок ЦСКА и «Локомотива» Амир Натхо покинул БАТЭ

Sport24.ru02:32

Экс-игрок «молодёжки» «Барселоны» покинул БАТЭ

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Амир Натхо покинул БАТЭ

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Амир Натхо покинул БАТЭ

Sportbox.RU02:17

Амир Натхо ушел из БАТЭ

Спорт-Экспресс01:59

Амир Натхо прекратил сотрудничество с БАТЭ

Bookmaker-ratings.ru05:34
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