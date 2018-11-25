Армия и оружие
Амфибийно-десантная группа ВМС США вошла в Средиземноморье
Амфибийно-десантная группа ВМС США вошла в СредиземноморьеВести.Ru11:20
В акваторию Средиземного моря через Гибралтарский пролив вошли ударная амфибийно-десантная корабельная группа ВМС США, передает "Интерфакс" со ссылкой на данные мониторинга западных морских ресурсов.
Вести.Ru11:20
с чего всё началось
Ударная амфибийно-десантная корабельная группа ВМС США, пройдя Гибралтарский пролив, вошла в акваторию Средиземного моря, следует из мониторинговых данных западных морских ресурсов.Интерфакс11:16
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Армия и оружие
Специалисты войск РХБЗ подтвердили факт заражения Алеппо химвеществами
Представитель войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Константин Потёмкин заявил, что российские специалисты подтвердили факт заражения сирийского Алеппо химическими веществами после атаки боевиков.
Обновлено в 13:06
Армия и оружие
Появилось видео пролета Су-25 над Крымским мостом
Керченский пролив был перекрыт сухогрузом, который встал под пролетом Крымского моста.
Обновлено в 13:02
Армия и оружие
Украинские военные отбили свои Рассадки
По словам Филипоненко, с 2015 года, согласно Минским соглашениям, населенный пункт Рассадки находится на территории, подконтрольной Украине, передает РИА Новости.
Обновлено в 12:34
Армия и оружие
В ДНР заявили, что ВСУ обстреляли юг республики из минометов
Украинские силовики утром в воскресенье обстреляли село Ленинское на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики, выпустив 10 мин, сообщил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Обновлено в 12:56
Армия и оружие
Западная коалиция нанесла удар по террористам ИГ в районе Дейр-эз-Зора
Обновлено в 10:52
Армия и оружие
В России разрабатывают танк-беспилотник с пушкой-рельсотроном
Сообщается, что в России планируют строительство танков с электромагнитными пушками и боевыми лазерами.
Обновлено в 12:35
Армия и оружие
Новым главой Генштаба армии Израиля стал Авив Кохави
Правительство Израиля утвердило в воскресенье новым главой Генштаба израильской армии генерала Авива Кохави, который заменит на этой должности Гади Айзенкота 15 января 2019 года.
Обновлено в 12:37
Армия и оружие
Новая РЛС взяла под контроль небо над Центральной Россией
«Новая РЛС повысила боевые возможности Западного военного округа по контролю воздушного пространства в южной части Центральной России», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 12:45
Армия и оружие
Президент Латвии посетил зону конфликта в Донбассе
Глава Латвии решил посетить зону конфликта в рамках своего визита на Украину, где ему еще предстоит ряд переговоров с лидерами государства.
Обновлено в 12:13
Армия и оружие
Британия опасалась химатаки на миноносец после отравления в Солсбери
Находившийся в Черногории экипаж британского эскадренного миноносца HMS Duncan получил распоряжение экстренно вернуться на борт корабля, когда стало известно об инциденте с отравлением в Солсбери 4 марта.
Обновлено в 07:07
Армия и оружие
Германия собралась увеличить численность войск
Глава Минобороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен заявила, что к 2025 году численность немецкой армии вырастет на 5 тысяч человек, пишет Bild.
Обновлено в 11:55
Армия и оружие
Морские пехотинцы Северного флота прошли горную подготовку
Накануне Дня морской пехоты военнослужащие разведывательного батальона отдельной бригады морской пехоты Северного флота отработали комплекс тренировок по горной подготовке.
Обновлено в 08:39
Армия и оружие
Сирийские СМИ сообщили о переправке боевиков из Идлиба в Турцию
Проправительственная сирийская газета al-Watan со ссылкой на местные источники сообщила, что Турция перевезла значительное число боевиков из демилитаризованной зоны в сирийской провинции Идлиб в палаточный лагерь в турецком городе Нусайбин на границе двух стран.
Обновлено в 08:56
Армия и оружие
Беспилотник ВВС США несколько часов вел разведку у границ России
Как передает агентство "Интерфакс", аппарат вылетел с расположенной на Сицилии авиабазы и вел разведку около Калининградской области, находясь на высоте 15 тысяч метров.
Обновлено в 10:40
Армия и оружие
Украинские власти готовят фильтрационные лагеря для жителей Донбасса
По сообщению собственного источника Федерального агентства новостей в Генеральной прокуратуре Донецкой народной республики, представители спецслужб и полиции на Украине получили закрытый приказ, который предполагает создание специальных фильтрационных лагерей на подконтрольной Киеву территории Юго-Востока.
Обновлено в 12:55