Если ВМС США не модернизируют крылья палубной авиации, то американский флот рискует потерять свою конкурентоспособность и потерпеть поражение в возможной войне с Россией или Китаем. Об этом сообщает журнал The National Interest со ссылкой на доклад Центра стратегических и бюджетных оценок (CSBA).

РИА Новости 11:46