Армия и оружие
Если ВМС США не модернизируют крылья палубной авиации, то американский флот рискует потерять свою конкурентоспособность и потерпеть поражение в возможной войне с Россией или Китаем. Об этом сообщает журнал The National Interest со ссылкой на доклад Центра стратегических и бюджетных оценок (CSBA).
РИА Новости11:46
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