Армия и оружие

Американскому флоту предрекли поражение в войне с Россией
РИА Новости
11:46

Если ВМС США не модернизируют крылья палубной авиации, то американский флот рискует потерять свою конкурентоспособность и потерпеть поражение в возможной войне с Россией или Китаем. Об этом сообщает журнал The National Interest со ссылкой на доклад Центра стратегических и бюджетных оценок (CSBA).
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