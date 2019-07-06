Политика
Американского журналиста затравили за статью о КрымеГазета.Ru 10:01
Журналист Джефф Опдайк, написавший для Los Angeles Times статью с хвалебными отзывами о крымском полуострове, рассказал, что подвергся политической травле после выхода материала, передает РИА "Новости".
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