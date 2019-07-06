Журналист Джефф Опдайк, написавший для Los Angeles Times статью с хвалебными отзывами о крымском полуострове, рассказал, что подвергся политической травле после выхода материала, передает РИА "Новости".

Американского журналиста затравили за статью о Крыме

Происшествия В Ингушетии задержана тетя пережившей пытки девочки В Ингушетии правоохранительные органы задержали родную тетю семилетнего ребенка, попавшего в больницу с тяжелыми травмами.

Политика Онищенко считает, что Грузия должна поставить ему памятник Депутат Госдумы и бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что в Грузии должны поставить ему памятник за то, что он спас культуру виноделия.

Политика Украина получила первую партию нефти из США На Украину поступила первая в истории страны партия нефти из США.

Игры Bandai Namco анонсировала One Piece: Pirate Warriors 4 Над проектом под названием One Piece: Pirate Warriors 4 работает студия Omega Force. Подробностей об игре пока немного.

Шоу-бизнес Алибасов в спешке покинул Россию с женой Продюсер Бари Алибасов рассказал, что он вместе с супругой Лидией Федосеевой-Шукшиной уезжает в Черногорию.

Политика В Грузии отказались прекращать торговлю с Россией Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава заявила, что страна не собирается отказываться от торговли с Россией.

Происшествия В Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море подводников Моряки-подводники, погибшие при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море, 6 июля были похоронены на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, передает «Интерфакс».

Происшествия В Москве задержали мужчину, выдававшего себя за инспектора ЦОДД Инспектор МАДИ вызвал на место наряд полиции, после чего мужчину задержали и доставили в отделение.

Общество Волгоградскую область настигло маловодье Накануне, в Росводресурсах предупредили о нештатных ситуациях в Волгоградской области из-за маловодья.

Политика В ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по Крыму Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму.

Баскетбол «Оклахома-Сити» обменяет Пола Джорджа в «Клипперс» «Оклахома-Сити» и «Клипперс» договорились об обмене, в результате которого звездный форвард Пол Джордж станет игроком лос-анджелесского клуба.

Шоу-бизнес Меган Маркл и принц Гарри поделились фото с крестин сына На крестинах присутствовали всего 25 человек, среди них герцог и герцогиня Кембриджские, принц Чарльз с супругой Камиллой, а также мать Меган Маркл - Дория Рэгланд.

Шоу-бизнес Вдова Марьянова Ксения Бик рассказала о борьбе за наследство актера Ксения Бик пыталась помочь близким людям восстановить отношения, но сейчас уже сожалеет о таком поступке.

Происшествия Хулиган распылил газ по периметру здания прокуратуры Петербурга Неизвестный распылил газ по периметру здания прокуратуры в Адмиралтейском районе Петербурга.

Здоровье Диетологи назвали самые богатые на клетчатку продукты Диетологи назвали продукты, которые считаются самыми богатыми по содержанию клетчатки.

Происшествия Прогулочный катер врезался в Вестминстерский мост Прогулочный катер столкнулся с Вестминстерским мостом в Лондоне, после чего он был временно закрыт для движения автотранспорта и пешеходов.

Происшествия В Мексике задержали группу россиян Группу россиян задержали в аэропорту мексиканского города Канкун, сообщили РИА Новости в посольстве России.