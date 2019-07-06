Политика

Американского журналиста затравили за статью о КрымеГазета.Ru 10:01

Журналист Джефф Опдайк, написавший для Los Angeles Times статью с хвалебными отзывами о крымском полуострове, рассказал, что подвергся политической травле после выхода материала, передает РИА "Новости".
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Американский журналист подвергся травле за положительную статью о Крыме

РЕН ТВ13:40

Журналист из США признался, что восхищен Крымом

URA.Ru07:45

Журналист из США рассказал, чем восхитил его Крым

News.ru04:25

Американского журналиста затравили за статью о Крыме

Газета.Ru10:01

LA Times: приезжайте в Крым — «плод любви Калифорнии и Ирландии»

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Корреспондент Los Angeles Times восхитился красотами Крымского полуострова

КП - Крым08:41

Американский журналист восхитился Крымом

РИА Новости03:34
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Происшествия

Не менее 20 человек пострадали при взрыве газа в ТЦ во Флориде

Обновлено в 13:52
Футбол

«Локомотив» выиграл Суперкубок России

Столичный "Локомотив" на стадионе имени Льва Яшина обыграл питерский "Зенит" со счетом 3:2 и завоевал Суперкубок России.
Обновлено в 14:22
Транспорт

Минтранс прояснил проблему с выдачей багажа в Шереметьево

В российском Минтрансе прояснили ситуацию с выдачей багажа в московском аэропорту Шереметьево, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:31
Происшествия

У капитана перевернувшегося в Черном море катера не было лицензии

Обновлено в 09:57
Политика

Зеленский пообещал решить вопрос «Северного потока – 2» через Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американский лидер Дональд Трамп сможет решить вопрос строительства газопровода «Северный поток – 2» в пользу Киева.
Обновлено в 06:30
Происшествия

Офицеров «Альфы» и управления «К» ФСБ подозревают в организации ОПГ

Ранее РБК сообщил, что в четверг, 4 июля, были задержаны три сотрудника спецподразделения «Альфа», сотрудник группы спецназначения «Вымпел» и два офицера управления «К» (банковский отдел) ФСБ России.
Обновлено вчера в 08:11
Политика

Украина получила первую партию нефти из США

На Украину поступила первая в истории страны партия нефти из США.
Обновлено в 13:47
Политика

В ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по Крыму

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму.
Обновлено в 10:20
Футбол

Месси удален за потасовку с игроком сборной Чили

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси и защитник команды Чили Гари Медель были удалены с поля за потасовку во время матча за третье место на Кубке Америки.
Обновлено в 15:54
Авто

Цифровую приборную панель для LADA Vesta создают несколько компаний

Работу над созданием цифровой приборной панели для отечественной LADA Vesta ведут сразу несколько компаний.
Обновлено в 15:58
Игры

Новую пасхалку нашли в игре Half-Life Decay

Обновлено в 09:37
Гаджеты

Процессор AMD Ryzen 5 2600X подешевел практически вдвое

Напомним, ранее в США зафиксировано снижение стоимости другого представителя семейства Ryzen 2000 – Ryzen 7 2700X.
Обновлено в 09:15
Политика

Онищенко считает, что Грузия должна поставить ему памятник

Депутат Госдумы и бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что в Грузии должны поставить ему памятник за то, что он спас культуру виноделия.
Обновлено в 14:02
Авто

Toyota начала продажи нового микроавтобуса Toyota Hiace в России

Российские автодилеры японского бренда Toyota объявили о старте предзаказов на новый микроавтобус линейки Hiace.
Обновлено в 10:45
Происшествия

В Ингушетии жестоко избита 7-летняя девочка

Обновлено вчера в 02:27
Общество

Мелания Трамп появилась без нижнего белья на военном параде

Мелания Трамп появилась без нижнего белья на военном параде Супруга американского президента Дональда Трампа для выхода в свет выбрала белое облегающее платье, которое подчеркивало пышный бюст первой леди и отсутствие нижнего белья.
Обновлено в 15:32
Футбол

Мак и Джорджевич могут перейти из «Зенита» в «Рубин»

Ранее появились слухи, что «Зенит» хочет подписать Алексея Сутормина, который всего неделю назад перешел в «Рубин».
Обновлено в 03:21
Общество

Концерт группы «А-Студио» в Грузии перенесли на неопределённый срок

Концертный директор музыкального коллектива «А-Студио» Евгений Селезнёв в беседе с РИА Новости рассказал, что выступление группы в Батуми, запланированное на конец текущего месяца, перенесли на неопределённый срок.
Обновлено в 15:16
Культура

Умер режиссер Владимир Двинский

Российский режиссер-документалист Владимир Двинский умер вечером 5 июля.
Обновлено в 06:32
Шоу-бизнес

Собчак высмеяли за 8 ошибок в 7 предложениях

Обновлено в 14:18
Экономика

Российские врачи получили от фармкомпаний более 3,3 млрд рублей

Порядка 42 тысяч российских врачей получили от фармацевтических компаний более 3,3 миллиарда рублей в минувшем году.
Обновлено в 04:12
Футбол

Семак отказался отвечать на вопрос про Сутормина

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после поражения от «Локомотива» в матче за Суперкубок России (2:3) не стал отвечать на вопрос о потенциальном новобранце своей команды Алексее Сутормине.
Обновлено в 14:55
Футбол

Гризманн будет оштрафован за неявку в расположение «Атлетико»

Мадридский "Атлетико" оштрафует нападающего Антуана Гризманна, если он не прибудет в расположение команды на предсезонный сбор, сообщает Marca.
Обновлено в 13:09
Гаджеты

Утечка: Sony разрабатывает смартфон-свиток

Компания Sony работает над устройством, оснащённым сворачивающимся экраном в виде свитка.
Обновлено в 12:54
Политика

Самоубийство Яковлева подтвердили в региональном правительстве — ТАСС

В правительстве региона подтвердили факт самоубийства главного федерального инспектора по Рязанской области Сергея Яковлева.
Обновлено в 14:16
Политика

В Ливии предъявили обвинения задержанным сотрудникам российского фонда

Сотрудникам российского Фонда защиты национальных ценностей предъявлены обвинения во вмешательстве в выборы в Ливии, они находятся в тюрьме в пригороде Триполи, сообщил РИА Новости глава фонда Александр Малькевич.
Обновлено в 11:15
Музыка

«Алкоголичка» Артура Пирожкова набрала более 3 млн просмотров за сутки

В подписи к видео отмечается, что в детстве любимыми сказками Пирожкова были «Дюймовочка», «Русалочка» и «Снегурочка».
Обновлено в 06:57
Политика

Венгрия поставила Зеленскому ультиматум по НАТО

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна перестанет блокировать интеграцию Украины в НАТО при выполнении одного условия.
Обновлено в 11:10
Происшествия

Молодоженов из Краснодара задержали в аэропорту в Мексике

Обновлено в 12:27
Политика

Горизбирком зарегистрировал трех кандидатов в губернаторы Петербурга

Участникам выборов выдали удостоверения зарегистрированных кандидатов в губернаторы.
Обновлено в 10:19
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