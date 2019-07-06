Политика
Американского журналиста затравили за статью о КрымеГазета.Ru 10:01
Журналист Джефф Опдайк, написавший для Los Angeles Times статью с хвалебными отзывами о крымском полуострове, рассказал, что подвергся политической травле после выхода материала, передает РИА "Новости".
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Политика
Зеленский вынудил уволиться глав таможен на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от руководителей четырех таможен написать заявления об увольнении, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:23
Спорт
Баскетболистки сборной России не выступят на ОИ-2020
Встреча в Белграде завершилась со счетом 52:57. Другой матч за выход в квалификацию ОИ-2020 завершился победой команды Бельгии.
Обновлено в 11:06
Политика
Иран приготовился захватить британский танкер
В сложившейся ситуации Резайи считает единственно верным вариантом ответный захват британского танкера.4 июля британские морские пехотинцы по просьбе США перехватили в Гибралтаре супертанкер Grace 1, плывший под флагом Панамы.
Обновлено вчера в 05:46
Происшествия
В Воронежской области семь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом
Микроавтобус перевернулся в Воронежской области, водитель и шесть пассажиров пострадали, сообщили в ГИБДД РФ.
Обновлено в 08:17
Происшествия
Полиция Турции нашла используемое в ядерном оружии вещество в машине
Калифорний — радиоактивное вещество, которое используется при производстве ядерного оружия. Стоимость 18,1 г оценивается в $72 млн.
Обновлено в 09:19
Происшествия
В Калифорнии произошло сильнейшее за последние 20 лет землетрясение
В Калифорнии случилось самое сильное за последние 20 лет землетрясение, эпицентр которого находился в 195 км от Лос-Анджелеса, около города Риджкрест.
Обновлено вчера в 03:16
Космос
Получены первые сигналы от LightSail 2
Обновлено в 09:44
Футбол
Валерий Рейнгольд: «„Спартак“ будет бодаться за 5-6 места в РПЛ»
Ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд считает, что московский клуб не будет претендовать на высокие места в предстоящем сезоне РПЛ.
Обновлено в 10:22
Общество
«Ленинград» обвинили в распространении импотенции
Руководитель уральского Центра по предотвращению социальных и природных чрезвычайных ситуаций Геннадий Чеурин обвинил группу «Ленинград» в распространении импотенции и демонстрации сатанинских ритуалов.
Обновлено в 10:53
Общество
Власти Иркутской области оценили ущерб от наводнения в 31 млрд рублей
Ранее вице-премьер Виталий Мутко, отвечающий за строительство, сообщил, что на восстановление социальной и инженерной инфраструктуры может понадобиться около 8,5 млрд руб. На обеспечение жильем, по его оценкам, необходимо до 10 млрд руб. В конце июня в Иркутской области начались паводки, вызванные сильными дождями.
Обновлено в 03:56
Политика
Зеленский заявил, что готов выполнять минские соглашения
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов полностью выполнять все положения, обозначенные в минских договорённостях.
Обновлено вчера в 18:56
Происшествия
Найденное на Куршской косе тело девочки опознали
Фото — Виталий Невар, "Новый Калининград" Ребенка, тело которого нашли в пятницу, 5 июля на Куршской косе, опознали.
Обновлено в 05:08
Происшествия
Два человека погибли при взрыве в воинской части в Азербайджане
В воинской части в Азербайджане произошел взрыв утром 6 июля.
Обновлено в 04:20
Театры
Евгений Марчелли поставит спектакль в «Сатириконе»
В московском театре «Сатирикон» начались репетиции спектакля по пьесе Александра Островского «Шутники».
Обновлено в 09:53
Политика
В Грузии заявили о важности прагматичных отношений с Россией
Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава на фоне туристического эмбарго со стороны России заявила, что прагматичные и экономические отношения с Москвой пойдут стране на пользу.
Обновлено в 09:09
Политика
В уральском полпредстве прокомментировали арест Воробьева
Обновлено в 05:57
Происшествия
В Казани задержали кассира, похитившую более 20 млн рублей
Местонахождение денег устанавливают полицейские Сотрудница банка, подозреваемая в хищении более 20 млн рублей, в четверг, 4 июля, задержана в Казани, об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено 04 июля в 17:09
Происшествия
Генерал-майор ФСБ: наша служба в последнее время деградировала
Генерал-майор вспомнил о том, что за 20 лет его работы в московском КГБ были заведены всего три уголовных дела против сотрудников службы: одно по измене родине, два других – за мелкие нарушения.
Обновлено в 10:52
Политика
В ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по Крыму
Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму.
Обновлено в 10:20
Происшествия
Кузнецова: тетя избитой в Ингушетии девочки имела судимость
Тетя жестоко избитой в Ингушетии девочки ранее имела судимость за нанесение тяжкого вреда здоровью.
Обновлено вчера в 08:11
Армия и оружие
«Они не допустили катастрофы планетарного масштаба»: В Петербурге простились с погибшими на подлодке АС-31 моряками
Погибших моряков АС-31 хоронили рядом с подводниками подлодки «Курск», затонувшей в августе 2000 года.
Обновлено в 09:18
Происшествия
Два автобуса столкнулись в Нижнем Новгороде
Пять человек обратились за медицинской помощью после столкновения двух автобусов в Нижнем Новгороде.
Обновлено в 11:17
Общество
МЧС предупреждает о грозе и сильном ветре в Москве
Обновлено в 11:22
Энергетика
Властям предложили распечатать Росрезерв для снижения цен на бензин
Что случилось с топливом на Дальнем Востоке Как рассказывал РБК глава Приморского топливного союза Владимир Чирсков, после окончания действия соглашений нефтяников с правительством 30 июня в регионе наблюдается превышение крупнооптовых цен НПЗ и биржи над мелкооптовыми и розничными ценами на дизельное топливо (на 7,3 тыс. руб. за тонну) и бензин (порядка 2,5 тыс. руб. за тонну).
Обновлено в 03:00
Армия и оружие
ВСУ понесли очередные небоевые потери в Донбассе
16 мая военнослужащий 54-й бригады ВСУ в Донбассе убил сослуживца из автомата.
Обновлено в 08:51
Происшествия
В Москве задержали мужчину, выдававшего себя за инспектора ЦОДД
Инспектор МАДИ вызвал на место наряд полиции, после чего мужчину задержали и доставили в отделение.
Обновлено в 10:12