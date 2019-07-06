Журналист Джефф Опдайк, написавший для Los Angeles Times статью с хвалебными отзывами о крымском полуострове, рассказал, что подвергся политической травле после выхода материала, передает РИА "Новости".

Американского журналиста затравили за статью о Крыме

Политика Зеленский вынудил уволиться глав таможен на Украине Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от руководителей четырех таможен написать заявления об увольнении, сообщает РИА "Новости".

Спорт Баскетболистки сборной России не выступят на ОИ-2020 Встреча в Белграде завершилась со счетом 52:57. Другой матч за выход в квалификацию ОИ-2020 завершился победой команды Бельгии.

Политика Иран приготовился захватить британский танкер В сложившейся ситуации Резайи считает единственно верным вариантом ответный захват британского танкера.4 июля британские морские пехотинцы по просьбе США перехватили в Гибралтаре супертанкер Grace 1, плывший под флагом Панамы.

Происшествия В Воронежской области семь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом Микроавтобус перевернулся в Воронежской области, водитель и шесть пассажиров пострадали, сообщили в ГИБДД РФ.

Происшествия Полиция Турции нашла используемое в ядерном оружии вещество в машине Калифорний — радиоактивное вещество, которое используется при производстве ядерного оружия. Стоимость 18,1 г оценивается в $72 млн.

Происшествия В Калифорнии произошло сильнейшее за последние 20 лет землетрясение В Калифорнии случилось самое сильное за последние 20 лет землетрясение, эпицентр которого находился в 195 км от Лос-Анджелеса, около города Риджкрест.

Футбол Валерий Рейнгольд: «„Спартак“ будет бодаться за 5-6 места в РПЛ» Ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд считает, что московский клуб не будет претендовать на высокие места в предстоящем сезоне РПЛ.

Общество «Ленинград» обвинили в распространении импотенции Руководитель уральского Центра по предотвращению социальных и природных чрезвычайных ситуаций Геннадий Чеурин обвинил группу «Ленинград» в распространении импотенции и демонстрации сатанинских ритуалов.

Общество Власти Иркутской области оценили ущерб от наводнения в 31 млрд рублей Ранее вице-премьер Виталий Мутко, отвечающий за строительство, сообщил, что на восстановление социальной и инженерной инфраструктуры может понадобиться около 8,5 млрд руб. На обеспечение жильем, по его оценкам, необходимо до 10 млрд руб. В конце июня в Иркутской области начались паводки, вызванные сильными дождями.

Политика Зеленский заявил, что готов выполнять минские соглашения Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов полностью выполнять все положения, обозначенные в минских договорённостях.

Происшествия Найденное на Куршской косе тело девочки опознали Фото — Виталий Невар, "Новый Калининград" Ребенка, тело которого нашли в пятницу, 5 июля на Куршской косе, опознали.

Театры Евгений Марчелли поставит спектакль в «Сатириконе» В московском театре «Сатирикон» начались репетиции спектакля по пьесе Александра Островского «Шутники».

Политика В Грузии заявили о важности прагматичных отношений с Россией Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава на фоне туристического эмбарго со стороны России заявила, что прагматичные и экономические отношения с Москвой пойдут стране на пользу.

Происшествия В Казани задержали кассира, похитившую более 20 млн рублей Местонахождение денег устанавливают полицейские Сотрудница банка, подозреваемая в хищении более 20 млн рублей, в четверг, 4 июля, задержана в Казани, об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Происшествия Генерал-майор ФСБ: наша служба в последнее время деградировала Генерал-майор вспомнил о том, что за 20 лет его работы в московском КГБ были заведены всего три уголовных дела против сотрудников службы: одно по измене родине, два других – за мелкие нарушения.

Политика В ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по Крыму Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму.

Происшествия Кузнецова: тетя избитой в Ингушетии девочки имела судимость Тетя жестоко избитой в Ингушетии девочки ранее имела судимость за нанесение тяжкого вреда здоровью.

Происшествия Два автобуса столкнулись в Нижнем Новгороде Пять человек обратились за медицинской помощью после столкновения двух автобусов в Нижнем Новгороде.

Энергетика Властям предложили распечатать Росрезерв для снижения цен на бензин Что случилось с топливом на Дальнем Востоке Как рассказывал РБК глава Приморского топливного союза Владимир Чирсков, после окончания действия соглашений нефтяников с правительством 30 июня в регионе наблюдается превышение крупнооптовых цен НПЗ и биржи над мелкооптовыми и розничными ценами на дизельное топливо (на 7,3 тыс. руб. за тонну) и бензин (порядка 2,5 тыс. руб. за тонну).

Армия и оружие ВСУ понесли очередные небоевые потери в Донбассе 16 мая военнослужащий 54-й бригады ВСУ в Донбассе убил сослуживца из автомата.