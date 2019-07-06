Политика
Американского журналиста затравили за статью о КрымеНациональная служба новостей 12:00
Журналист Джефф Опдайк, написавший для Los Angeles Times статью с хвалебными отзывами о крымском полуострове, рассказал, что подвергся политической травле после выхода материала, передает РИА "Новости".
Читать в источнике
Оценить286
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 22:20, Вашингтон
Происшествия
В Калифорнии произошло сильнейшее за последние 20 лет землетрясение
Обновлено вчера в 03:16
Шоу-бизнес
Пугачева звонила в РЖД после выходки на вокзале, заявил Разин
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин заявил в инстаграме, что певица Алла Пугачева лично позвонила и.о. директора железнодорожных вокзалов РЖД Костантину Кравцову.
Обновлено в 05:54
Происшествия
Водитель бензовоза, взорвавшегося в Свердловской области, был пьян
Водитель бензовоза, взорвавшегося в Свердловской области, находился в нетрезвом состоянии, сообщил РИА Новости в воскресенье руководитель пресс-службы ГУМВД по региону Валерий Горелых.
Обновлено в 21:11
Происшествия
Врачи спасли одну руку избитой ингушской девочки
Обновлено в 10:55
Культура
Умер режиссер Владимир Двинский
Российский режиссер-документалист Владимир Двинский умер вечером 5 июля.
Обновлено в 06:32
Происшествия
Bloomberg: обнаружена еще одна проблема в Boeing 737 MAX
Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) отправило Федеральному управлению гражданской авиации США (FAA) и компании Boeing список из пяти проблем, которые надо устранить до того, как самолеты Boeing 737 MAX снова начнут подниматься в воздух, одна из них новая, и связана она с автопилотом, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено в 10:51
Политика
В ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по Крыму
Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму.
Обновлено в 10:20
Политика
Кадровое решение по задержанному помощнику полпреда примут 8 июля
Кадровое решение по помощнику полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Александру Воробьеву примут 8 июля на оперативном совещании.
Обновлено в 05:52
Общество
Конюхов летит в Крым на самолете с солнечными батареями
Российский путешественник Федор Конюхов сегодня утром в рамках испытания самолета на солнечных батареях "Летающая лаборатория" вылетел с подмосковного аэродрома Северка и взял курс на Евпаторию.
Обновлено вчера в 05:27
Политика
Борис Джонсон заявил о готовности Британии покинуть ЕС 31 октября
Великобритания ранее добилась, чтобы сроки Brexit были перенесены на 31 октября 2019 года.
Обновлено в 18:41
Происшествия
Семь задержанных в Канкуне россиян депортированы из Мексики
Ранее в диппредставительстве рассказали, что около трех дней в аэропорту находится группа россиян, которым задержали из-за претензий миграционных властей к их документам.
Обновлено в 21:18
Авто
Калифорнийцам запретили чинить собственные машины
Якобы химические вещества, применяемые в ремонте автомобилей, могут загрязнять почву и воду, тем самым пагубно влияя на здоровье калифорнийцев.
Обновлено в 05:00
Происшествия
Не менее 20 человек пострадали при взрыве газа в ТЦ во Флориде
По меньшей мере 20 человек ранены в результате взрыва в пустующей пиццерии в торговом центре города Плантейшн в американском штате Флорида, сообщает Associated Press.
Обновлено в 13:52
Политика
Венгрия поставила Зеленскому ультиматум по НАТО
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна перестанет блокировать интеграцию Украины в НАТО при выполнении одного условия.
Обновлено в 11:10
Общество
Знакомьтесь, Владимир Цой – директор Выборгского музея-заповедника, при котором наконец перестали разрушаться памятники архитектуры
В Выборге, разрушавшемся долгие годы, наконец закипела жизнь: средневековые башни активно реставрируют, подробно об этом мы писали здесь.
Обновлено в 08:50
Общество
«Ленинград» обвинили в распространении импотенции
Руководитель уральского Центра по предотвращению социальных и природных чрезвычайных ситуаций Геннадий Чеурин обвинил группу «Ленинград» в распространении импотенции и демонстрации сатанинских ритуалов.
Обновлено в 10:53
Транспорт
В России изменились правила перевозки детей в авто
В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.
Обновлено вчера в 09:26
Музыка
В Бразилии умер основатель музыкального стиля босса-нова
В Бразилии скончался один из основоположников музыкального стиля босса-нова Жуан Жилберту.
Обновлено в 18:45
Происшествия
Полиция Турции обнаружила в машине элемент ядерного оружия
Как передает ТАСС, элемент калифорний применяется в изготовлении боеголовок ядерного оружия и в АЭС.
Обновлено в 12:50
Авто
Арабский шейх собрал коллекцию гигантских автомобилей
Арабский шейх Хамад бин Хамдан Аль Нахьян собрал коллекцию дорогих автомобилей. Некоторые из них поражают и ценой, и габаритами.
Обновлено в 10:22
Авто
В свет вышел последний внедорожник Mahindra Thar 700
Индийская компания Mahindra объявила о завершении производства внедорожника Thar 700 Signature Edition.
Обновлено в 11:13
Общество
Волгоградскую область настигло маловодье
Накануне, в Росводресурсах предупредили о нештатных ситуациях в Волгоградской области из-за маловодья.
Обновлено в 12:56
Политика
Украина получила первую партию нефти из США
Обновлено в 13:47
Армия и оружие
На похоронах моряков с «Лошарика» сообщили, что они предотвратили «катастрофу планетарного масштаба»
На похоронах моряков, погибших на подводной лодке «Лошарик» в Баренцевом море, высокопоставленный военный заявил, что они предотвратили катастрофу.
Обновлено в 11:03
Гаджеты
Microsoft объяснила повторный анонс Windows образца 1985 года
Примечательно, что действие третьего сезона сериала как раз происходит в 1985 году, когда и был представлен Windows 1.0.
Обновлено в 11:52
Политика
РФ ответила на критику США о запрете рейсов в Грузию
В российском МИД прокомментировали критику дипломата США Элизабет Руд в адрес запрета на авиасообщение России с Грузией.
Обновлено в 18:32
Шоу-бизнес
Влад Соколовский признался, почему изменял Рите Дакоте
Певец откровенно рассказал о том периоде, когда начал изменять своей супруге и том, какие отношения от ищет сейчас.
Обновлено в 12:30
Армия и оружие
В Донбассе солдат ВСУ расстрелял бойцов «Азова»
Обновлено в 19:59