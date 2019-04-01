Общество

Американского журналиста поразила любовь россиян к гематогенуРИА Новости 09:07

Гематоген, в состав которого входит черный пищевой альбумин, получаемый из бычьей крови, Хей назвал "странным" продуктом. По словам журналиста, его популярность в СССР была связана с "бережливостью, прагматизмом и централизованным тоталитарным производством и распределением".
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«Шоколадка из крови». Правда и мифы о популярном железосодержащем батончике

Телеканал 360°10:13

Американцы ужаснулись любви россиян к гематогену

URA.Ru05:05

Американцы узнали о любви россиян к гематогену и ужаснулись

Lenta.ru01:06

Vice: любовь россиян к «батончикам из крови» шокирует

Газета.Ru03:47

«Отличное средство против простуды»: Американский журналист провел свое расследование про гематоген

Царьград02:00

Американцы ужаснулись, узнав о любви россиян к гематогену

РЕН ТВ01:49

Американский журналист пришел в ужас из-за любви россиян к гематогену

Известия03:52
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Происшествия

Совладелец S7 Наталия Филева погибла в авиакатастрофе

Обновлено вчера в 22:24
Экономика

На напитки с сахаром могут удвоить ставку НДС

На напитки с сахаром могут удвоить ставку НДС Альтернативой дополнительному налогу на напитки с высоким содержанием сахара может стать исключение части подобных продуктов из перечня товаров, на которые действует льготная ставка НДС в размере 10%.
Обновлено вчера в 18:59
Происшествия

В Москве задержали 18 таксистов, находящихся в розыске

Московские полицейские в ходе рейда задержали 18 таксистов, находящихся в розыске, сообщили в понедельник в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 09:44
Шоу-бизнес

Лолита наняла бывшего концертного директора Юлии Началовой

Обновлено в 10:23
Политика

В Госдуме порекомендовали не признавать итоги выборов на Украине

Как отметил парламентарий, в первом туре выборов не смогли принять участие в голосовании многие жители юго-восточных регионов Украины и те граждане, которые проживают в России.
Обновлено в 03:06
Политика

В Кремле ответили на слова Зеленского о Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о Крыме и Донбассе.
Обновлено в 10:29
Политика

Верховный суд РФ отказался принять иск Дмитрия Гудкова

Верховный суд России отказался принять иск Дмитрия Гудкова, который требовал отменить закон о наказании за оскорбление власти в интернете.
Обновлено в 10:03
Финансы

Минфин предложил использовать ФНБ по «норвежской» модели

Правительство думает над тем, чтобы направить деньги на льготное финансирование покупателей российского несырьевого экспорта, сообщил Колычев.
Обновлено в 10:47
Энергетика

Moody’s назвало угрозу для строительства «Северного потока — 2»

Требование Дании провести дополнительную экспертизу по участку «Северного потока — 2» может привести к задержке реализации проекта газопровода.
Обновлено в 10:07
Спорт

Решение по делу Васильевой будет вынесено в конце апреля

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев назвал сроки, когда будет вынесено решение по допинговому делу российской биатлонистки Маргариты Васильевой.
Обновлено в 08:05
Политика

Зеленский удерживает лидерство после подсчета трети протоколов

Обновлено вчера в 23:35
Политика

После подсчета свыше 80% бюллетеней Зеленский набирает 30,38% голосов

После подсчета свыше 82 процентов бюллетеней, заполненных в день выборов президента Украины, шоумен Владимир Зеленский набирает 30,38 процента голосов.
Обновлено в 08:48
Здоровье

Пациенты свердловского онкодиспансера вновь остались без лекарств

В Свердловске пациенты онкологического диспансера не смогли получить необходимый им лекарственный препарат (ЛП) для внутривенного вливания (капельница) «Бевацизумаб».
Обновлено в 10:36
Игры

4PDA стал рупором будущего, а Канобу сменил дизайн

Наши коллеги из 4PDA на сегодняшний день стали настоящим рупором будущего под названием «Вестник прогресса», рассказывая о жизни в России 2049 года.
Обновлено в 06:46
Происшествия

Обвинение просит 18 лет колонии обвиняемому в участии в ИГ бывшему офицеру Минобороны РФ

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону 2 апреля вынесет приговор обвиняемому в участии в деятельности террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) бывшему офицеру Минобороны России Денису Хисамову.
Обновлено в 09:11
Авто

В России в продажу поступил новый Nissan Qashqai

Российские дилеры марки объявили старт продаж обновленного кроссовера Nissan Qashqai, производство которого налажено на заводе японского бренда в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 09:18
Происшествия

В Подмосковье электричка насмерть сбила двух человек

Обновлено в 10:19
Общество

В «Русском лото» составили рейтинг наиболее удачливых регионов России

Распространители «Русского лото», основываясь на статистике, собранной за 25 лет существования лотереи, провели исследование, результаты которого показали, в каких российских регионах проживает наибольшее число «лотерейных миллионеров».
Обновлено в 04:41
Происшествия

Два человека погибли в результате обрушения здания в Саранске

Два человека погибли в результате обрушения здания в Саранске. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по Мордовии.
Обновлено в 10:32
Экономика

Сбербанк купит сервис по поиску работы и подбору персонала Rabota.ru

Сбербанк купит 100% акций сервиса по поиску работы и подбора персонала Rabota.ru, сделку планируется закрыть в мае этого года.
Обновлено в 07:47
Происшествия

Хабаровчанка подожгла почту, чтобы скрыть недостачу

Задержанная рассказала, что сожгла почту, желая скрыть недостачу денег и ценностей, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 08:59
Политика

В МИД РФ назвали выборы на Украине самыми грязными и ожесточенными

Сегодняшняя украинская избирательная кампания может войти в историю как самая грубая, грязная и ожесточенная.
Обновлено в 10:00
Происшествия

В Подмосковье вынесли приговор девушке, организовавшей убийство семьи

Суд приговорил к 16 годам лишения свободы девушку, которая организовала убийства матери, двух малолетних братьев и сестры, тела которых были обнаружены после тушения пожара в 2014 году, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
Обновлено в 07:39
Экономика

Путин поручил докапитолизировать Фонд дольщиков

Перечень поручений президента по итогам расширенного заседания президиума госсовета, состоявшегося 12 февраля, опубликован на сайте Кремля.
Обновлено в 10:31
Происшествия

Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в ФСБ

Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в Центре информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ, предпринимателя Георгия Фомченкова.
Обновлено в 09:38
Происшествия

В Москве нашли еще одного брошенного в квартире ребенка

В ходе рейда по квартирам неблагополучных семей в Москве сотрудники полиции нашли ребенка в тяжелом состоянии, которого мать оставила одного, сообщает "Свободная Пресса" со ссылкой на пресс-службу столичного СУ СК России.
Обновлено в 10:39
Общество

Уволенная из-за фото в купальнике учительница нашла новую работу

Бывшая учительница русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова, лишившаяся работы из-за публикации фото в купальнике, получила должность специалиста по учебно-методической работе библиотечно-информационного сектора.
Обновлено в 07:08
Политика

Охлобыстин простил назвавшего его идиотом Зеленского

Актер Иван Охлобыстин, которого кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский назвал идиотом, заявил, что продолжит поддерживать политика.
Обновлено вчера в 20:29
Шоу-бизнес

Вера Алентова призналась, что муж отказывался венчаться с ней

Актриса рассказала, как уговаривала Владимира Меньшова скрепить союз перед Богом. Вера Алентова и Владимир Меньшов вместе уже больше 50 лет.
Обновлено в 08:00
Политика

Путин подписал закон о наказании для «воров в законе»

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания для "воров в законе", сообщает официальный интернет-портал правовой информации.
Обновлено в 07:23
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