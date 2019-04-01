Общество
Американского журналиста поразила любовь россиян к гематогенуРИА Новости 09:07
Гематоген, в состав которого входит черный пищевой альбумин, получаемый из бычьей крови, Хей назвал "странным" продуктом. По словам журналиста, его популярность в СССР была связана с "бережливостью, прагматизмом и централизованным тоталитарным производством и распределением".
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Происшествия
Совладелец S7 Наталия Филева погибла в авиакатастрофе
Обновлено вчера в 22:24
Экономика
На напитки с сахаром могут удвоить ставку НДС
На напитки с сахаром могут удвоить ставку НДС Альтернативой дополнительному налогу на напитки с высоким содержанием сахара может стать исключение части подобных продуктов из перечня товаров, на которые действует льготная ставка НДС в размере 10%.
Обновлено вчера в 18:59
Происшествия
В Москве задержали 18 таксистов, находящихся в розыске
Московские полицейские в ходе рейда задержали 18 таксистов, находящихся в розыске, сообщили в понедельник в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 09:44
Шоу-бизнес
Лолита наняла бывшего концертного директора Юлии Началовой
Обновлено в 10:23
Политика
В Госдуме порекомендовали не признавать итоги выборов на Украине
Как отметил парламентарий, в первом туре выборов не смогли принять участие в голосовании многие жители юго-восточных регионов Украины и те граждане, которые проживают в России.
Обновлено в 03:06
Политика
В Кремле ответили на слова Зеленского о Донбассе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о Крыме и Донбассе.
Обновлено в 10:29
Политика
Верховный суд РФ отказался принять иск Дмитрия Гудкова
Верховный суд России отказался принять иск Дмитрия Гудкова, который требовал отменить закон о наказании за оскорбление власти в интернете.
Обновлено в 10:03
Финансы
Минфин предложил использовать ФНБ по «норвежской» модели
Правительство думает над тем, чтобы направить деньги на льготное финансирование покупателей российского несырьевого экспорта, сообщил Колычев.
Обновлено в 10:47
Энергетика
Moody’s назвало угрозу для строительства «Северного потока — 2»
Требование Дании провести дополнительную экспертизу по участку «Северного потока — 2» может привести к задержке реализации проекта газопровода.
Обновлено в 10:07
Спорт
Решение по делу Васильевой будет вынесено в конце апреля
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев назвал сроки, когда будет вынесено решение по допинговому делу российской биатлонистки Маргариты Васильевой.
Обновлено в 08:05
Политика
Зеленский удерживает лидерство после подсчета трети протоколов
Обновлено вчера в 23:35
Политика
После подсчета свыше 80% бюллетеней Зеленский набирает 30,38% голосов
После подсчета свыше 82 процентов бюллетеней, заполненных в день выборов президента Украины, шоумен Владимир Зеленский набирает 30,38 процента голосов.
Обновлено в 08:48
Здоровье
Пациенты свердловского онкодиспансера вновь остались без лекарств
В Свердловске пациенты онкологического диспансера не смогли получить необходимый им лекарственный препарат (ЛП) для внутривенного вливания (капельница) «Бевацизумаб».
Обновлено в 10:36
Игры
4PDA стал рупором будущего, а Канобу сменил дизайн
Наши коллеги из 4PDA на сегодняшний день стали настоящим рупором будущего под названием «Вестник прогресса», рассказывая о жизни в России 2049 года.
Обновлено в 06:46
Происшествия
Обвинение просит 18 лет колонии обвиняемому в участии в ИГ бывшему офицеру Минобороны РФ
Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону 2 апреля вынесет приговор обвиняемому в участии в деятельности террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) бывшему офицеру Минобороны России Денису Хисамову.
Обновлено в 09:11
Авто
В России в продажу поступил новый Nissan Qashqai
Российские дилеры марки объявили старт продаж обновленного кроссовера Nissan Qashqai, производство которого налажено на заводе японского бренда в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 09:18
Происшествия
В Подмосковье электричка насмерть сбила двух человек
Обновлено в 10:19
Общество
В «Русском лото» составили рейтинг наиболее удачливых регионов России
Распространители «Русского лото», основываясь на статистике, собранной за 25 лет существования лотереи, провели исследование, результаты которого показали, в каких российских регионах проживает наибольшее число «лотерейных миллионеров».
Обновлено в 04:41
Происшествия
Два человека погибли в результате обрушения здания в Саранске
Два человека погибли в результате обрушения здания в Саранске. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по Мордовии.
Обновлено в 10:32
Экономика
Сбербанк купит сервис по поиску работы и подбору персонала Rabota.ru
Сбербанк купит 100% акций сервиса по поиску работы и подбора персонала Rabota.ru, сделку планируется закрыть в мае этого года.
Обновлено в 07:47
Происшествия
Хабаровчанка подожгла почту, чтобы скрыть недостачу
Задержанная рассказала, что сожгла почту, желая скрыть недостачу денег и ценностей, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 08:59
Политика
В МИД РФ назвали выборы на Украине самыми грязными и ожесточенными
Сегодняшняя украинская избирательная кампания может войти в историю как самая грубая, грязная и ожесточенная.
Обновлено в 10:00
Происшествия
В Подмосковье вынесли приговор девушке, организовавшей убийство семьи
Суд приговорил к 16 годам лишения свободы девушку, которая организовала убийства матери, двух малолетних братьев и сестры, тела которых были обнаружены после тушения пожара в 2014 году, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
Обновлено в 07:39
Экономика
Путин поручил докапитолизировать Фонд дольщиков
Перечень поручений президента по итогам расширенного заседания президиума госсовета, состоявшегося 12 февраля, опубликован на сайте Кремля.
Обновлено в 10:31
Происшествия
Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в ФСБ
Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в Центре информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ, предпринимателя Георгия Фомченкова.
Обновлено в 09:38
Происшествия
В Москве нашли еще одного брошенного в квартире ребенка
В ходе рейда по квартирам неблагополучных семей в Москве сотрудники полиции нашли ребенка в тяжелом состоянии, которого мать оставила одного, сообщает "Свободная Пресса" со ссылкой на пресс-службу столичного СУ СК России.
Обновлено в 10:39
Общество
Уволенная из-за фото в купальнике учительница нашла новую работу
Бывшая учительница русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова, лишившаяся работы из-за публикации фото в купальнике, получила должность специалиста по учебно-методической работе библиотечно-информационного сектора.
Обновлено в 07:08
Политика
Охлобыстин простил назвавшего его идиотом Зеленского
Актер Иван Охлобыстин, которого кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский назвал идиотом, заявил, что продолжит поддерживать политика.
Обновлено вчера в 20:29
Шоу-бизнес
Вера Алентова призналась, что муж отказывался венчаться с ней
Актриса рассказала, как уговаривала Владимира Меньшова скрепить союз перед Богом. Вера Алентова и Владимир Меньшов вместе уже больше 50 лет.
Обновлено в 08:00
Политика
Путин подписал закон о наказании для «воров в законе»
Президент РФ Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания для "воров в законе", сообщает официальный интернет-портал правовой информации.
Обновлено в 07:23