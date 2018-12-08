Политика

Американского посла вызвали в МИД Китая
РИА Новости
09:10

Заместитель министра иностранных дел Китая Лэ Юйчэн вызвал посла США, которому сделал представление в связи с задержанием финдиректора компании Huawei Мэн Ваньчжоу, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства. Дипломат выразил послу Терри Брэнстеду решительный протест.
РИА Новости09:10

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Посла США вызвали в МИД Китая из-за задержания директора Huawei

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Посла США вызвали в МИД Китая из-за ареста финдиректора Huawei

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МИД Китая выразил послу США протест из-за задержания топ-менеджера Huawei

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МИД Китая вызвал американского посла

RT на русском09:26

Американского посла вызвали в МИД Китая

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Китай призвал США аннулировать ордер на арест финдиректора Huawei

Известия10:01
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Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 12:20, Ашберн
Политика

Нарышкин рассказал, как познакомился с Путиным

Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что познакомился с будущим российским лидером Владимиром Путиным в 1980 году во время службы в Ленинградском управлении КГБ.
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Министр внутренних дел не нарушал законов на съезде ЕР

Глава МВД РФ присутствовал на съезде партия "Единая Россия", и это никоим образом не нарушает действующего законодательства, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 12:13
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В Бельгии правящая коалиция распалась из-за миграционного пакта ООН

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Порошенко попросил УПЦ помочь с освобождением украинских моряков

Петр Порошенко попросил предстоятеля Украинской православной церкви Онуфрия помочь освободить украинских моряков, которых задержали за нарушение госграницы России.
Обновлено в 11:48
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Экс-глава ФБР рассказал о расследовании в отношении Хиллари Клинтон

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Обновлено в 12:08
Армия и оружие

Украинские военные перебросили беспилотники в район Донбасса

Обновлено в 12:04
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Пушков ответил Чубайсу на слова о благодарности бизнесу

Член Совета Федерации Алексей Пушков считает, что своим заявлением о неблагодарности россиян глава правления "Роснано" Анатолий Чубайс только обостряет отношения между обществом и предпринимателями.
Обновлено в 12:16
Политика

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Армия и оружие

Клинцевич: Украина не сможет создать ядерное оружие

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Армия и оружие

Нетаньяху анонсировал встречу военных делегаций России и Израиля

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Проект развития Севморпути согласуют к февралю

К февралю 2019 года планируется согласовать план развития Северного морского пути.
Обновлено в 11:26
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