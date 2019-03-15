Американское СМИ предрекло США банкротство из-за военных расходовРИА Новости вчера в 23:26

с чего всё началось

Автор издания заявляет, что постоянно растущие расходы на армию превращают США в банкрота, а правительство и чиновники постоянно обманывают население, требуя все больше финансирования на военные нужды.

Футбол Погребняку грозит дисквалификация за высказывание о темнокожих игроках Заместитель офицера Российского футбольного союза (РФС) по борьбе с дискриминацией Александр Баранов прокомментировал слова форварда "Урала" Павла Погребняка о темнокожих спортсменах в российской сборной.

Политика ЕС вновь заявил о непризнании итогов референдума в Крыму Евросоюз распространил заявление в связи с пятилетней годовщиной референдума в Крыму.

Происшествия Премьер Новой Зеландии получила манифест террориста перед стрельбой Письмо поступило к ней за 9 минут до трагедии Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн сообщила, что получила манифест подозреваемого в совершении теракта в мечетях Брентона Тарранта за девять минут до теракта.

Происшествия В Хакасии горит завод по производству резины В МЧС Республики Хакасия сообщили, что на заводе по производству резины работают 34 пожарных и восемь единиц спецтехники.

Происшествия В Харьковской области обнаружили тело убитого военного Тело с признаками насильственной смерти военнослужащего контрактной службы найдено в городе Чугуев Харьковской области Украины, сообщили изданию УНН в правоохранительных органах.

Автоспорт Гонщик «Мерседеса» Боттас выиграл Гран-при Австралии Финский пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Валттери Боттас стал победителем первого этапа сезона - Гран-при Австралии.

Происшествия Опасная выходка экстремалов из Уфы попала на видео На записях, опубликованных в Сети, видно, что группа молодых людей натянула канаты на уровне верхних этажей многоквартирных жилых домов, после чего двое юношей отправились на "прогулку".

Спорт Йохёуг победила в гонке на 10 км на этапе Кубка мира в Швеции Норвежка Тереза Йохёуг победила в индивидуальной гонке на 10 километров свободным стилем на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция).

Политика Путин посетит Крым и Севастополь 18 марта Президент России Владимир Путин посетит Крым и Севастополь 18 марта. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Кремля.

Общество Россияне затравили шестиклассницу за письмо Путину и вынудили уйти из школы Жители села Томсино Псковской области уже несколько месяцев травят 12-летнюю Тасю Перчикову, которая жаловалась президенту на бедность семьи и тяжелую работы матери Елены.

Политика Пушков оценил заявление украинской журналистки о жителях Крыма Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление украинской журналистки Олеси Медведевой, которая сообщила, что жители Крыма успешно интегрировались в Россию и не тоскуют по Украине.

Кино Умер режиссер-документалист Юрий Шиллер Российский режиссер Юрий Шиллер умер на 78-м году жизни. Об этом говорится на сайте Союза кинематографистов России.

Политика Научить детей бросать гранаты потребовали в Совфеде Сенатор отметил, что дети боятся автоматов и не знают, как кидать гранату.

Происшествия В Киеве осквернили и ограбили храм УПЦ Неизвестные ограбили храм Украинской православной церкви в урочище Водогон в Оболонском районе Киева, сообщает в воскресенье информационно-просветительский отдел УПЦ.

Футбол Матч против «Спартака» посетят 3200 болельщиков «Зенита» Матч 20-го тура чемпионата России между московским "Спартаком" и петербургским "Зенитом" посетят 3200 болельщиков сине-бело-голубых, сообщает ТАСС.

Культура Началова оказалась четвертым умершим участником «Последнего героя» Певица Юлия Началова стала четвертым умершим участником четвертого сезона проекта «Последний герой».

Происшествия Дочь Майкла Джексона пыталась покончить с собой После попытки самоубийства в США госпитализирована дочь поп-исполнителя Майкла Джексона актриса Пэрис Джексон.

Происшествия Свидетельницу по делу Берлускони отравили радиоактивными веществами По предварительным данным, смерть марокканской танцовщицы Иман Фадил, свидетельницы в деле против экс-премьера Италии Сильвио Берлускони, наступила от отравления «смесью радиоактивных веществ».

Культура Как вместо Началовой сняли в фильме Алсу, рассказала Дружинина Актриса и режиссер Светлана Дружинина отреагировала на известие о смерти певицы Юлии Началова. Об этом она написала в инстаграме.

Технологии CNN: Boeing представил самый длинный в истории пассажирский самолет Компания Boeing провела для ограниченного круга участников презентацию самого длинного пассажирского самолета в мире - новейшего широкофюзеляжного лайнера Boeing 777X.

Происшествия Пилоты обучались управлению Boeing 737 на планшетах, выяснила NY Times После катастрофы Boeing 737 в Эфиопии в центре внимания оказалась тема обучения пилотов данных лайнеров, пишет The New York Times.

Политика Опрос зафиксировал положительное отношение украинцев к русским Большинство опрошенных украинского телеканала NewsOne заявили о том, что они положительно относятся к русским.