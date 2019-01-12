Политика
Американским студентам расскажут о российской гибридной угрозе
Американским студентам расскажут о российской гибридной угрозеLenta.ru14:05
Курс начнется весной 2019 года и «охватит российскую доктрину и идеологию, которая закладывает основу для глобального империалистического мятежа Кремля». Студенты изучат на нем примеры тактик и операций во время гибридной войны, а также историю ее ведения.
Lenta.ru14:05
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Политика
США пригрозили немецким компаниям санкциями из-за «Северного потока-2»
Посол США в Германии Ричард Гренель допустил возможность введения санкций в отношении немецких компаний из-за поддержки «Северного потока-2».
Обновлено в 20:19
Политика
Трамп пригласил демократов в Белый дом на новые переговоры
Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на сотрудничество с демократами, чтобы положить конец временной приостановке работы федерального правительства, а также для урегулирования ситуации на американо-мексиканской границе.
Обновлено в 17:20
Политика
Трамп скрыл от своей администрации детали встречи с Путиным
По информации издания, после первой беседы с Путиным Трамп дал указание переводчику, работавшему на встрече, хранить содержание переговоров в секрете и даже забрал у него рабочие записи.
Обновлено в 20:57
Политика
В США рассказали об «американском кошмаре» из-за России и Китая
Наибольшей угрозой для США является укрепление сотрудничества России и Китая.
Обновлено в 18:08
Политика
Украина предложила отменить право вето в Совбезе ООН
Постпред Украины при Организации Объединенных Наций Владимир Ельченко предложил поэтапно отменить право вето в Совете безопасности ООН.
Обновлено в 14:53
Армия и оружие
По Израилю выпустили ракету из сектора Газа
Обновлено в 15:26
Армия и оружие
В SDF заявили о задержании боевиков ИГ с российским гражданством
Действующие на востоке Сирии арабо-курдские отряды «Сирийских демократических сил» (SDF) что задержали четырёх боевиков террористической группировки «Исламское государство»*.
Обновлено в 20:59
Политика
Помпео обсудил с главой МИД Турции ситуацию в Сирии
Госсекретарь США Майк Помпео провёл телефонный разговор с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, в ходе которого обсудил ситуацию в Сирии и вывод американских войск из этой страны.
Обновлено в 12:27
Политика
На границе США и Мексики обнаружили туннель
Обновлено в 19:59
Армия и оружие
Источник рассказал о серийном производстве пистолета на замену ПМ
Новый пистолет призван заменить ПМ, который сейчас является самым массовым в российской армии.
Обновлено в 19:40
Политика
Киев хочет передать Константинополю храм с могилой основателя Москвы
Президент Украины Петр Порошенко вместе с главой украинской "новой церкви" Епифанием в субботу посетил храм Спаса на Берестове, где похоронен основатель Москвы князь Юрий Долгорукий, пишет Strana.ua.
Обновлено в 17:06
Политика
Помпео поддержал переименование Македонии
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон приветствует голосование в парламенте Македонии в поддержку смены названия страны.
Обновлено в 13:15
Политика
Миллионер Порошенко пожертвовал зарплату на благотворительность
Зарплата Петра Порошенко на посту президента Украины составила 270,5 тыс. гривен (более $9,5 тыс.) в 2018 году и была перечислена им в благотворительный фонд.
Обновлено в 18:51
Политика
СБУ вызвала на допрос депутата Рады Анатолия Гриценко
Служба безопасности Украины вызвала депутата Верховной Рады, лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко на допрос 15 января, сообщила в пятницу руководитель пресс-службы партии Кристина Бондаренко.
Обновлено вчера в 05:49
Политика
Косачев назвал условия улучшения отношений России и США
Глава международного комитета совета федерации Константин Косачев полагает, что отношения Москвы и Вашингтона в ближайшее время не улучшатся.
Обновлено в 17:57