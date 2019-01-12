Курс начнется весной 2019 года и «охватит российскую доктрину и идеологию, которая закладывает основу для глобального империалистического мятежа Кремля». Студенты изучат на нем примеры тактик и операций во время гибридной войны, а также историю ее ведения.

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Армия и оружие Армия и оружие В SDF заявили о задержании боевиков ИГ с российским гражданством Действующие на востоке Сирии арабо-курдские отряды «Сирийских демократических сил» (SDF) что задержали четырёх боевиков террористической группировки «Исламское государство»*.

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Армия и оружие Армия и оружие Источник рассказал о серийном производстве пистолета на замену ПМ Новый пистолет призван заменить ПМ, который сейчас является самым массовым в российской армии.

Политика Политика Киев хочет передать Константинополю храм с могилой основателя Москвы Президент Украины Петр Порошенко вместе с главой украинской "новой церкви" Епифанием в субботу посетил храм Спаса на Берестове, где похоронен основатель Москвы князь Юрий Долгорукий, пишет Strana.ua.

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