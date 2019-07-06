Политика

Американский журналист восхитился КрымомРИА Новости 03:34

Американский журналист Джефф Опдайк, написавший статью в газете Los Angeles Times с призывом ездить отдыхать в Крым, объясняет, что хотел поделиться впечатлениями от полуострова, и с сожалением отмечает, что материал неожиданно обрел политическое звучание.
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Журналист из США признался, что восхищен Крымом

URA.Ru07:45

LA Times: приезжайте в Крым — «плод любви Калифорнии и Ирландии»

Вести.Ru07:32

Журналист Los Angeles Times восхитился Крымом

Российская газета07:20

«Должны увидеть больше людей с Запада»: американский журналист восхитился Крымом

РЕН ТВ04:53

Журналист из США рассказал, чем восхитил его Крым

News.ru04:25

Журналист из США восхитился Крымом

Газета.Ru04:17

Американский журналист восхитился Крымом

РИА Новости03:34
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Политика

Зеленский назвал единственное решение проблемы «Северного потока-2»

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что существует единственное решение проблемы трубопровода «Северный поток-2» в пользу Киева.
Обновлено в 07:28
Происшествия

Семилетняя девочка попала в реанимацию после избиения в Ингушетии

Семилетняя девочка попала в реанимацию после жестокого избиения, следственные органы Ингушетии начали расследование уголовного дела о нанесении телесных повреждений ребенку.
Обновлено 04 июля в 22:27
Футбол

«Атлетико» выкупил права на футболиста «Челси» Морату

Испанский футбольный клуб "Атлетико" выкупил права на нападающего английского "Челси" Альваро Морату.
Обновлено в 07:57
Происшествия

В Москве из НИИ украли три миллиона рублей

Из научно-исследовательского института в центре Москвы украли три миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка полиции.
Обновлено в 07:28
Общество

МЧС предупредило о грозе, граде и сильном ветре в Подмосковье

Обновлено в 07:10
Политика

В Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море подводников

Моряки-подводники, погибшие при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море, 6 июля были похоронены на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, передает «Интерфакс».
Обновлено в 05:57
Происшествия

Стало известно, как спецназ ФСБ воровал деньги в ходе обысков

Бойцы спецподразделений заранее вынимали железные пластины из своих бронежилетов, а во время обыска помещали туда пачки денег.
Обновлено в 04:34
Энергетика

Властям предложили распечатать Росрезерв для снижения цен на бензин

Что случилось с топливом на Дальнем Востоке Как рассказывал РБК глава Приморского топливного союза Владимир Чирсков, после окончания действия соглашений нефтяников с правительством 30 июня в регионе наблюдается превышение крупнооптовых цен НПЗ и биржи над мелкооптовыми и розничными ценами на дизельное топливо (на 7,3 тыс. руб. за тонну) и бензин (порядка 2,5 тыс. руб. за тонну).
Обновлено в 03:00
Шоу-бизнес

Галкин объяснил свой высокий гонорар

Обновлено в 06:21
Общество

Умер режиссер Владимир Двинский

Обновлено в 06:32
Политика

Кириенко рассказал о 76-летнем финалисте проекта «Цифровой прорыв»

Возраст одного из финалистов проекта "Цифровой прорыв", реализуемого автономной некоммерческой организацией (АНО) "Россия - страна возможностей", составил 76 лет.
Обновлено в 06:28
Политика

В уральском полпредстве прокомментировали арест Воробьева

Обновлено в 05:57
Футбол

Де Росси решил завершить карьеру

Обновлено в 04:37
Кино

В ремейке фильма «Маска» главную роль сыграет женщина

Американский продюсер Майк Ричардсон заявил, что намерен переснять фильм "Маска" с женщиной в главной роли.
Обновлено в 08:17
Общество

Федор Конюхов на экспериментальном самолете достиг Крыма

Российский путешественник Федор Конюхов на экспериментальном самолете, оборудованном солнечными батареями, достиг Крыма, сообщили РИА Новости в штабе организации полета.
Обновлено в 04:21
Происшествия

Мужа кассирши Хайруллиной нашли и допросили

Читайте материал: "Миллионы задержанной кассирши Хайруллиной исчезли вместе с ее мужем"
Обновлено в 02:02
Происшествия

Пропавшую 14-летнюю школьницу нашли убитой и изнасилованной

На Украине нашли тело 14-летней школьницы, которая пропала неделю назад, сообщили в Национальной полиции Украины.
Обновлено в 08:00
Общество

Росстат назвал регионы с самым большим количеством разводов

Наибольшее число разводов за январь - апрель 2019 года зарегистрировано в Сахалинской области, Карелии, и Ненецком автономном округе (НАО), свидетельствуют данные Росстата.
Обновлено в 05:09
Теннис

Нисикори вышел в четвертый раунд Уимблдона

Обновлено в 08:17
Общество

Рождественскую ярмарку в Петербурге перенесут на Манежную площадь

Обновлено в 07:24
Происшествия

В Москве на Варшавском шоссе столкнулись трамвай и легковушка

Трамвай и легковой автомобиль столкнулись на Варшавском шоссе в Москве, пострадали три человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
Обновлено в 07:32
Футбол

«Спартак» объявил об уходе Сальваторе Боккетти

Обновлено в 07:43
Армия и оружие

Российская «мосинка» признана лучшим оружием Первой мировой войны

Обновлено в 04:35
Музыка

Клип Реввы за сутки набрал больше 3,6 млн просмотров

5 июля артист опубликовал на Youtube новый клип на песню «Алкоголичка». За сутки видео посмотрело уже более 3 млн человек.
Обновлено в 06:17
Музыка

Группа «На-На» презентовала клип «Считаю медленно до ста»

Одной из последних песен группы стала «Считаю медленно до ста». Композиция сочетает в себе элементы клубной и поп-музыки.
Обновлено вчера в 14:30
Политика

В ОБСЕ обвинили Россию в приостановке ДРСМД

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ включил в резолюцию, которой призывает США и РФ урегулировать связанные с ДРСМД разногласия путём переговоров и воздержаться от разработки ракетных комплексов, поправку, перекладывающую ответственность за приостановку договора на РФ.
Обновлено в 05:48
Происшествия

Спасение пассажиров затонувшего в Черном море катера сняли на видео

Очевидцы ЧП у поселка Джубга в Черном море сняли на видео спасение пассажиров перевернувшегося катера "Атолл".
Обновлено в 08:15
Политика

ВЦИОМ: рейтинг доверия Путину продолжает падать

Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину за неделю с 24 по 30 июня снова снизился, следует из данных, собранных Всероссийским центром изучения общественного мнения.
Обновлено вчера в 10:57
Футбол

«Атлетико» обвинил «Барселону» и футболиста Гризманна в неуважении

«Атлетико» отреагировал отрицательно, поскольку «Барселона» и игрок не уважают ни наш клуб, ни наших болельщиков.
Обновлено вчера в 15:19
Происшествия

В Калифорнии произошло сильнейшее за 25 лет землетрясение

Как отмечает Los Angeles Times, прошедшее землетрясение является сильнейшим в Южной Калифорнии с 1994 года.
Обновлено 04 июля в 16:04
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