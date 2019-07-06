Политика
Американский журналист восхитился КрымомРИА Новости 03:34
Американский журналист Джефф Опдайк, написавший статью в газете Los Angeles Times с призывом ездить отдыхать в Крым, объясняет, что хотел поделиться впечатлениями от полуострова, и с сожалением отмечает, что материал неожиданно обрел политическое звучание.
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Политика
Зеленский назвал единственное решение проблемы «Северного потока-2»
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что существует единственное решение проблемы трубопровода «Северный поток-2» в пользу Киева.
Обновлено в 07:28
Происшествия
Семилетняя девочка попала в реанимацию после избиения в Ингушетии
Семилетняя девочка попала в реанимацию после жестокого избиения, следственные органы Ингушетии начали расследование уголовного дела о нанесении телесных повреждений ребенку.
Обновлено 04 июля в 22:27
Футбол
«Атлетико» выкупил права на футболиста «Челси» Морату
Испанский футбольный клуб "Атлетико" выкупил права на нападающего английского "Челси" Альваро Морату.
Обновлено в 07:57
Происшествия
В Москве из НИИ украли три миллиона рублей
Из научно-исследовательского института в центре Москвы украли три миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка полиции.
Обновлено в 07:28
Политика
В Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море подводников
Моряки-подводники, погибшие при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море, 6 июля были похоронены на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, передает «Интерфакс».
Обновлено в 05:57
Происшествия
Стало известно, как спецназ ФСБ воровал деньги в ходе обысков
Бойцы спецподразделений заранее вынимали железные пластины из своих бронежилетов, а во время обыска помещали туда пачки денег.
Обновлено в 04:34
Энергетика
Властям предложили распечатать Росрезерв для снижения цен на бензин
Что случилось с топливом на Дальнем Востоке Как рассказывал РБК глава Приморского топливного союза Владимир Чирсков, после окончания действия соглашений нефтяников с правительством 30 июня в регионе наблюдается превышение крупнооптовых цен НПЗ и биржи над мелкооптовыми и розничными ценами на дизельное топливо (на 7,3 тыс. руб. за тонну) и бензин (порядка 2,5 тыс. руб. за тонну).
Обновлено в 03:00
Шоу-бизнес
Галкин объяснил свой высокий гонорар
Обновлено в 06:21
Общество
Умер режиссер Владимир Двинский
Обновлено в 06:32
Политика
Кириенко рассказал о 76-летнем финалисте проекта «Цифровой прорыв»
Возраст одного из финалистов проекта "Цифровой прорыв", реализуемого автономной некоммерческой организацией (АНО) "Россия - страна возможностей", составил 76 лет.
Обновлено в 06:28
Политика
В уральском полпредстве прокомментировали арест Воробьева
Обновлено в 05:57
Футбол
Де Росси решил завершить карьеру
Обновлено в 04:37
Кино
В ремейке фильма «Маска» главную роль сыграет женщина
Американский продюсер Майк Ричардсон заявил, что намерен переснять фильм "Маска" с женщиной в главной роли.
Обновлено в 08:17
Общество
Федор Конюхов на экспериментальном самолете достиг Крыма
Российский путешественник Федор Конюхов на экспериментальном самолете, оборудованном солнечными батареями, достиг Крыма, сообщили РИА Новости в штабе организации полета.
Обновлено в 04:21
Происшествия
Мужа кассирши Хайруллиной нашли и допросили
Читайте материал: "Миллионы задержанной кассирши Хайруллиной исчезли вместе с ее мужем"
Обновлено в 02:02
Происшествия
Пропавшую 14-летнюю школьницу нашли убитой и изнасилованной
На Украине нашли тело 14-летней школьницы, которая пропала неделю назад, сообщили в Национальной полиции Украины.
Обновлено в 08:00
Общество
Росстат назвал регионы с самым большим количеством разводов
Наибольшее число разводов за январь - апрель 2019 года зарегистрировано в Сахалинской области, Карелии, и Ненецком автономном округе (НАО), свидетельствуют данные Росстата.
Обновлено в 05:09
Теннис
Нисикори вышел в четвертый раунд Уимблдона
Обновлено в 08:17
Происшествия
В Москве на Варшавском шоссе столкнулись трамвай и легковушка
Трамвай и легковой автомобиль столкнулись на Варшавском шоссе в Москве, пострадали три человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
Обновлено в 07:32
Футбол
«Спартак» объявил об уходе Сальваторе Боккетти
Обновлено в 07:43
Музыка
Клип Реввы за сутки набрал больше 3,6 млн просмотров
5 июля артист опубликовал на Youtube новый клип на песню «Алкоголичка». За сутки видео посмотрело уже более 3 млн человек.
Обновлено в 06:17
Музыка
Группа «На-На» презентовала клип «Считаю медленно до ста»
Одной из последних песен группы стала «Считаю медленно до ста». Композиция сочетает в себе элементы клубной и поп-музыки.
Обновлено вчера в 14:30
Политика
В ОБСЕ обвинили Россию в приостановке ДРСМД
Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ включил в резолюцию, которой призывает США и РФ урегулировать связанные с ДРСМД разногласия путём переговоров и воздержаться от разработки ракетных комплексов, поправку, перекладывающую ответственность за приостановку договора на РФ.
Обновлено в 05:48
Происшествия
Спасение пассажиров затонувшего в Черном море катера сняли на видео
Очевидцы ЧП у поселка Джубга в Черном море сняли на видео спасение пассажиров перевернувшегося катера "Атолл".
Обновлено в 08:15
Политика
ВЦИОМ: рейтинг доверия Путину продолжает падать
Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину за неделю с 24 по 30 июня снова снизился, следует из данных, собранных Всероссийским центром изучения общественного мнения.
Обновлено вчера в 10:57
Футбол
«Атлетико» обвинил «Барселону» и футболиста Гризманна в неуважении
«Атлетико» отреагировал отрицательно, поскольку «Барселона» и игрок не уважают ни наш клуб, ни наших болельщиков.
Обновлено вчера в 15:19
Происшествия
В Калифорнии произошло сильнейшее за 25 лет землетрясение
Как отмечает Los Angeles Times, прошедшее землетрясение является сильнейшим в Южной Калифорнии с 1994 года.
Обновлено 04 июля в 16:04