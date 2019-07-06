Политика
Американский журналист восхитился КрымомРИА Новости 03:34
Американский журналист Джефф Опдайк, написавший статью в газете Los Angeles Times с призывом ездить отдыхать в Крым, объясняет, что хотел поделиться впечатлениями от полуострова, и с сожалением отмечает, что материал неожиданно обрел политическое звучание.
Читать в источнике
Оценить148
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 10:05, Ашберн
Происшествия
Генерал ФСБ назвал ведомство «инкубатором для блатных»
По словам силовика, ситуация будет ухудшаться, пока в системе МВД и ФСБ не перестанут создавать «инкубатор для блатных».
Обновлено в 09:12
Происшествия
Найдены родители жестоко избитой девочки из Ингушетии
Обновлено в 09:37
Политика
Зеленский намерен решить вопрос «Северного потока – 2» через Трампа
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен во время визита в США обсудить с американским лидером Дональдом Трампом проект "Северный поток — 2".
Обновлено в 08:00
Происшествия
Камера запечатлела момент падения такси в реку в Москве
Опубликованы кадры с камеры наблюдения, запечатлевшей момент падения легкового автомобиля в реку Яузу, произошедшего утром в субботу, 6 июля.
Обновлено в 06:33
Политика
В Тбилиси надеются, что Россия не введет торговое эмбарго
Министр по охране окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили выразил надежду, что Россия не станет вводить торговые эмбарго в отношении страны, сообщает пресс-служба министерства экономики.
Обновлено в 09:32
Происшествия
В Азербайджане в воинской части произошел взрыв
Мощный взрыв произошел в одной из воинских частей (ВЧ) в Азербайджане 6 июля.
Обновлено в 09:22
Происшествия
Украденные миллионы кассирши Хайруллиной пропали
Напомним, 27 мая Луиза Хайруллина вынесла из банка в городе Салават, где работала кассиром, по разным данным, от 20 до 25 миллионов рублей и скрылась вместе с мужем и двумя несовершеннолетними детьми.
Обновлено вчера в 05:43
Происшествия
Пропавшая школьница найдена убитой и изнасилованной
"К сожалению, список изнасилованных и убитых детей растет каждый день", — констатировал Аброськин.
Обновлено в 06:40
Шоу-бизнес
Галкин объяснил свой высокий гонорар
Обновлено в 06:21
Политика
В Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море подводников
Моряки-подводники, погибшие при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море, 6 июля были похоронены на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, передает «Интерфакс».
Обновлено в 05:57
Общество
Сбежавшую с миллионами жену шейха обвинили в романе с охранником
Жену эмира Дубая принцессу Хайю, сбежавшую от супруга с огромной суммой денег, подозревают в романе на стороне, сообщает The Times.
Обновлено в 09:27
Происшествия
Полиция Турции при проверке машины нашла радиоактивное вещество
Полицейские остановили автомобиль возле лесного парка. Во время обысков они изъяли у водителя 18 граммов радиоактивного вещества.
Обновлено в 09:27
Происшествия
Суд арестовал подозреваемого в госизмене помощника полпреда президента
Обновлено вчера в 09:14
Энергетика
«Нафтогаз» заявил о замороженных судом $145 млн дивидендов Nord Stream
Коммерческий суд Высокого суда Англии и Уэльса в рамках иска НАК "Нафтогаз Украины" обязал "Газпром" в случае получения дивидендов от Nord Stream внести $145 млн из причитающейся ему суммы на счет суда в качестве гарантии исполнения требований, говорится в заявлении на сайте "Нафтогаз".
Обновлено вчера в 09:45
Футбол
«Рубин» предложил почти миллион евро за защитника «Гетеборга» Старфельта
«Рубин» сделал предложение о приобретении защитника «Гетеборга» Карла Старфельта, сообщает Expressen.
Обновлено в 09:56
Авто
В Сети показали цифровую приборную панель для LADA Vesta
Цифровая приборная панель, которая всегда была прерогативой дорогих иномарок, скоро появится и на отечественной LADA Vesta.
Обновлено в 05:59
Футбол
«Спартак» объявил об уходе Сальваторе Боккетти
Обновлено в 07:43
Происшествия
В Москве прошла акция в поддержку сестер Хачатурян
В Москве задержали участницу одиночного пикета в поддержку сестер Хачатурян, а также трех участников движения «Мужское государство», которые пришли со своими плакатами против обвиненных в убийстве отца девушек.
Обновлено в 09:16
Армия и оружие
Россия начала учения в Черном море возле кораблей НАТО
Обновлено 04 июля в 22:11
Энергетика
Поставки нефти по «Дружбе» снова остановили
Предполагается, что нефть смешивается с хранящимся в резервуарах загрязненным сырьем из старых партий на территории Польши 19 апреля Белоруссия сообщила, что в нефтепровод «Дружба» поступила некачественная российская нефть.
Обновлено вчера в 18:15
Происшествия
На Куршской косе обнаружили тело девочки
В пятницу, 5 июля, на Куршской косе обнаружили тело девочки.
Обновлено вчера в 16:59
Происшествия
ВСУ обстреляли православный храм в Донбассе
В ночь с 5 на 6 июля зажигательный снаряд, выпущенный ВСУ, пробил крышу Свято-Спиридоновского храма в селе Коминтерново в Донбассе.
Обновлено в 07:31
Политика
На Порошенко завели дело о снятии им со счетов $34 млн наличными
Бывший первый заместитель главы Администрации украинского лидера Андрей Портнов заявил, что Государственное бюро расследований (ГБУ) расследует в отношении экс-президента страны Петра Порошенко дело об отмывании денег.
Обновлено в 02:31
Шоу-бизнес
За выезд Аллы Пугачевой на перрон ответила дежурная по вокзалу
Адвокат Тимур Матвеев сообщил, что за выезд Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой на перрон Рижского вокзала ответственность понесла дежурная.
Обновлено вчера в 23:10
Происшествия
Стало известно, как спецназ ФСБ воровал деньги в ходе обысков
Управление собственной безопасности ФСБ России начало расследование в связи с участившимися случаями пропажи денежных средств во время обысков, когда изымались гигантские суммы.
Обновлено в 04:34
Происшествия
В двух округах Калифорнии после землетрясений объявлен режим ЧС
Власти американского штата Калифорния ввели в двух округах режим чрезвычайной ситуации после землетрясения.
Обновлено в 09:51
Здоровье
Названы 5 продуктов, от которых лучше отказаться при простуде
Продукты из муки снижают активность лейкоцитов, которые борются с бактериями и вирусами и предназначены для оздоровления организма.
Обновлено в 09:49
Космос
Экипаж «Федерации» может погибнуть в Тихом океане
Обновлено в 08:15