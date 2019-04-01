Общество
Американский журналист пришел в ужас из-за любви россиян к гематогенуИзвестия 03:52
Американский журналист Марк Хей провел расследование, посвященное популярному среди россиян лакомству — гематогену. Его материал «Как Россия полюбила сладкие батончики, сделанные из крови» был опубликован в сетевом издании Vice.
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с чего всё началось
Американский журналист Марк Хей в статье "Как Россия полюбила батончики из крови ", опубликованной в издании Vice, попытался объяснить популярность гематогена среди россиян.РИА Новости09:07
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