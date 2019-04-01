Американский журналист пришел в ужас из-за любви россиян к гематогенуИзвестия 03:52

с чего всё началось

Американский журналист Марк Хей провел расследование, посвященное популярному среди россиян лакомству — гематогену. Его материал «Как Россия полюбила сладкие батончики, сделанные из крови» был опубликован в сетевом издании Vice.

Американский журналист пришел в ужас из-за любви россиян к гематогену

Политика Порошенко теряет позиции после подсчета 70% протоколов Первое место занимает глава партии "Слуга народа" Владимир Зеленский с 30,45% (после подсчета 60% протоколов у него было 30,36%) голосов.

Политика В МИД РФ оценили шансы на нормализацию отношений с Украиной Москва хотела бы нормализации отношений с Киевом, но происходящее на Украине оставляет на это мало шансов.

Происшествия Опубликовано видео с места крушения самолета совладелицы S7 Авиакатастрофа произошла в минувшее воскресенье во Франкфурте-на-Майне Видео с места авиакатострофы, в которой погибла совладелица S7 Group Наталия Филева, опубликовал общественный канал hr-fernsehen на YouTube.

Шоу-бизнес Бузовой стало плохо после концерта Звезда реалити-шоу «Дом-2» и певица Ольга Бузова едва не упала в обморок после концерта в Мытищах.

Политика Зеленский рассказал, кого видит премьер-министром Украины Представитель штаба Владимира Зеленского опроверг информацию о возможном объединении с «Батькивщиной» и о назначении Юлии Тимошенко премьер-министром Украины, в том случае, если в президентской гонке победу одержит именно Зеленский.

Происшествия ФСБ задержала бизнесмена, написавшего заявление на начальника СвЖД Миронова Сотрудники УФСБ РФ по Среднему Уралу задержали 40-летнего Евгения Акулова, которого ранее начальник Свердловской железной дороги Алексей Миронов упоминал в качестве одного из заявителей по своему уголовному делу.

Технологии Binance раскрыла детали первого IEO по новым правилам Первое IEO по новым правилам состоится на платформе Binance Launchpad 25 апреля в 11:00 по московскому времени.

Экономика «Газпром» назначил новых зампредов правления "Газпром" объявил о назначении новых заместителей председателя правления.

Общество Мужчины смогут забирать свою фамилию у бывших жен Мужчинам предлагают дать право забирать у бывших супруг свою фамилию после развода.

Экономика Сбербанк покупает сервис по поиску работы Rabota.ru Сбербанк покупает 100% группы компаний, управляющей сервисом поиска работы и подбора персонала Rabota.ru, говорится в сообщении банка.

Энергетика Россия опередила США по поставкам СПГ в Азию и Европу В 2018 году Россия опередила США по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) в Европу и Азию, следует из отчета Международной ассоциации импортеров СПГ (GIIGNL).

Общество Минтруд рекомендовал руководителям чаще хвалить подчиненных Минтруд России опубликовал методику нематериальной мотивации госслужащих в России - документ, который должен разъяснить руководителям государственных органов, как повысить мотивацию своих сотрудников иными способами, помимо зарплат и премий.

Происшествия В Москве нашли брошенного в квартире ребенка В ходе рейда по квартирам неблагополучных семей в Москве полицейские нашли девятилетнего мальчика в тяжелом состоянии, оставленного матерью, сообщила пресс-служба столичного ГСУСК России.

Авто УАЗ выпустит бюджетный аналог Land Cruiser Prado в 2020 году Ульяновский автозавод в 2020 году наладит производство «Русского Прадо» — бюджетного аналога японского внедорожника Toyota Land Cruiser Prado.

Космос Астрономы ESO покажут снимок горизонта событий черной дыры Астрономы ESO на следующей неделе планируют показать снимок горизонта событий черной дыры.

Здоровье Путин поздравил ученого-эпидемиолога Покровского с юбилеем Известный ученый-эпидемиолог Валентин Покровский отмечает юбилей – ему исполнилось 90 лет.

Политика Сергей Горьков назначен главой «Росгеологии» Заместитель министра экономического развития и бывший глава ВЭБ Сергей Горьков назначен генеральным директором холдинга "Росгеология", говорится в сообщении Минприроды.

Экономика Названа самая прибыльная компания мира 2018 года Самой прибыльной компанией мира по итогам 2018 года стала саудовская Saudi Aramco, заработавшая за год $111,1 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Moody's Investors Service, опубликованные в преддверии выхода нефтегазового гиганта из Саудовской Аравии на международный рынок облигаций.

Общество Компания Пригожина подала в суд на Навального и ФБК Компания Евгения Пригожина «Московский школьник» подала иск против Фонда борьбы с коррупцией и Алексея Навального, сообщил политик в Instagram.

Политика В Кремле ответили Зеленскому на слова о Донбассе Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о том, что Москва должна вернуть украинские территории и выплатить компенсацию Киеву.