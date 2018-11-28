Американский военный самолет Boeing P-8A Poseidon провел разведывательный полет в районе Керченского пролива и Крыма. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные мониторингового сервиса PlaneRadar.

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Армия и оружие Армия и оружие В России оборудованы новые военные городки во всех военных округах Новые военные городки на сегодняшний день были оборудованы во всех военных округах.

Армия и оружие Армия и оружие Порошенко опасается «полномасштабной войны» с Россией Президент Украины Петр Порошенко в интервью местным телеканалам заявил, что стране угрожает "полномасштабная война" с Россией, передает РИА "Новости".

Армия и оружие Армия и оружие Украина начала переговоры с США о создании военной базы в стране

Армия и оружие Армия и оружие Российские саперы разминировали более 32 гектаров джунглей в Лаосе Российские саперы разминировали от кассетных боеприпасов более 32 гектаров джунглей в Лаосе, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Армия и оружие Армия и оружие США начали установку наблюдательных пунктов на северо-востоке Сирии США возведут наблюдательные пункты на северо-востоке Сирии недалеко от турецкой границы. Об этом сообщил представитель коалиции Шон Райан.

Армия и оружие Армия и оружие Женщина впервые возглавила генштаб страны-члена НАТО

Армия и оружие Армия и оружие «Алмаз-Антей» досрочно передал Белоруссии партию ЗРК «Тор-М2» Минобороны Белоруссии досрочно получило от российского концерна «Алмаз-Антей» партию зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Тор-М2», заявили «РИА Новости» в пресс-службе предприятия.

Армия и оружие Армия и оружие Госдеп США одобрил продажу Египту вертолётов Apache на $1 млрд «Госдепартамент принял решение одобрить возможную внешнюю военную продажу Египту десяти ударных вертолётов AH-64E Apache ориентировочной стоимостью $1 млрд», — приводит заявление ведомства РИА Новости.

Армия и оружие Армия и оружие Военные медики из РФ начали серию гуманитарных акций в сирийском Хомсе

Армия и оружие Армия и оружие Построенный в Воронеже первый Ил-112В передали на летные испытания Вчера, 27 ноября, ВАСО передал первый военно-транспортный самолет Ил-112В на летно-испытательную станцию.

Армия и оружие Армия и оружие В Санкт-Петербург прибыла делегация казахстанских военных полицейских В ходе трёхдневного визита военная делегация посетит региональное управление военной полиции Западного военного округа, военную комендатуру Санкт-Петербурга и военную автомобильную инспекцию, где ознакомится с подготовкой российских военных полицейских.

Армия и оружие Армия и оружие Переброска антикорабельных комплексов «Бал» в Керчь попала на видео Появилось видео транспортировки антикорабельных береговых комплексов «Бал», которые будут доставлены на побережье Крыма у Керченского пролива.