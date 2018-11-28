Армия и оружие

Американский военный самолет заметили над Керченским проливом
Газета.Ru
02:21

Американский военный самолет Boeing P-8A Poseidon провел разведывательный полет в районе Керченского пролива и Крыма. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные мониторингового сервиса PlaneRadar.
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