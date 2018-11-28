Армия и оружие
Противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon ВМС США провел разведывательный полет в районе Керченского пролива и Крымского полуострова.
Lenta.ruвчера в 23:39
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Армия и оружие
Испытания МиГ-35 завершатся в 2019 году
Обновлено в 07:30
Армия и оружие
Россия усилит ПВО Крыма четвертым дивизионом С-400
Зенитно-ракетный дивизион С-400 "Триумф" после стрельб на полигоне доставят в пункт постоянной дислокации в Крыму, сообщил в среду "Интерфаксу" представитель Южного военного округа (ЮВО) полковник Вадим Астафьев.
Обновлено в 07:45
Армия и оружие
Украина начала переговоры с США о создании военной базы в стране
Обновлено в 07:28
Армия и оружие
В России оборудованы новые военные городки во всех военных округах
Новые военные городки на сегодняшний день были оборудованы во всех военных округах.
Обновлено в 05:42
Армия и оружие
Военная полиция ВВО под Хабаровском испытала новую защитную экипировку
По сообщению пресс-службы Восточного военного округа, особенностью учений стало применение военнослужащими поступивших на вооружение новых комплектов защитных «Колпак», пишет РИА Новости.
Обновлено в 06:59
Армия и оружие
«Алмаз-Антей» досрочно передал Белоруссии партию ЗРК «Тор-М2»
Концерн ВКО "Алмаз – Антей" досрочно передал военному ведомству Республики Беларусь партию зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Тор-М2" по ранее заключенному контракту, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе концерна.
Обновлено в 07:12
Армия и оружие
ВДВ завершили эксперимент по созданию соединений нового типа
Воздушно-десантные войска завершили эксперимент по созданию соединений "нового типа", заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.
Обновлено в 06:39
Армия и оружие
Сирия в паутине интриг США: на кого американцы променяли курдов
Обновлено в 07:30
Армия и оружие
Российские саперы разминировали более 32 гектаров джунглей в Лаосе
Российские саперы разминировали от кассетных боеприпасов более 32 гектаров джунглей в Лаосе, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
Обновлено в 05:49
Армия и оружие
Истребители ЮВО отработали в Армении перехват нарушителя границы
Обновлено в 06:24
Армия и оружие
Женщина впервые возглавила генштаб страны-члена НАТО
Обновлено в 04:39
Армия и оружие
В Москве осудили членов ИГ за подготовку терактов
В столице на длительные сроки осуждены члены террористической группировки "Исламское государство" (террористическая организация, запрещенная в России), которые готовили теракты и вербовали граждан для участия в боевых действиях в Сирии.
Обновлено в 07:43
Армия и оружие
Медицинский спецназ в Екатеринбурге получил девять вездеходов Урал
Обновлено в 07:17
Армия и оружие
Порошенко призвал украинских военных повышать боевую подготовку
Президент Украины Пётр Порошенко призвал украинских военных повышать уровень боевой подготовки, чтобы дать отпор врагу.
Обновлено в 07:35
Армия и оружие
Россия отправила в Азовское море военный корабль
Агентство указывает, что Азовское море, которое используется Россией и Украиной, стало зоной повышенной напряженности после инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 07:26