Противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon ВМС США провел разведывательный полет в районе Керченского пролива и Крымского полуострова.

Армия и оружие Армия и оружие Испытания МиГ-35 завершатся в 2019 году

Армия и оружие Армия и оружие Россия усилит ПВО Крыма четвертым дивизионом С-400 Зенитно-ракетный дивизион С-400 "Триумф" после стрельб на полигоне доставят в пункт постоянной дислокации в Крыму, сообщил в среду "Интерфаксу" представитель Южного военного округа (ЮВО) полковник Вадим Астафьев.

Армия и оружие Армия и оружие Украина начала переговоры с США о создании военной базы в стране

Армия и оружие Армия и оружие В России оборудованы новые военные городки во всех военных округах Новые военные городки на сегодняшний день были оборудованы во всех военных округах.

Армия и оружие Армия и оружие Военная полиция ВВО под Хабаровском испытала новую защитную экипировку По сообщению пресс-службы Восточного военного округа, особенностью учений стало применение военнослужащими поступивших на вооружение новых комплектов защитных «Колпак», пишет РИА Новости.

Армия и оружие Армия и оружие «Алмаз-Антей» досрочно передал Белоруссии партию ЗРК «Тор-М2» Концерн ВКО "Алмаз – Антей" досрочно передал военному ведомству Республики Беларусь партию зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Тор-М2" по ранее заключенному контракту, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе концерна.

Армия и оружие Армия и оружие ВДВ завершили эксперимент по созданию соединений нового типа Воздушно-десантные войска завершили эксперимент по созданию соединений "нового типа", заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.

Армия и оружие Армия и оружие Сирия в паутине интриг США: на кого американцы променяли курдов

Армия и оружие Армия и оружие Российские саперы разминировали более 32 гектаров джунглей в Лаосе Российские саперы разминировали от кассетных боеприпасов более 32 гектаров джунглей в Лаосе, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Армия и оружие Армия и оружие Истребители ЮВО отработали в Армении перехват нарушителя границы

Армия и оружие Армия и оружие Женщина впервые возглавила генштаб страны-члена НАТО

Армия и оружие Армия и оружие В Москве осудили членов ИГ за подготовку терактов В столице на длительные сроки осуждены члены террористической группировки "Исламское государство" (террористическая организация, запрещенная в России), которые готовили теракты и вербовали граждан для участия в боевых действиях в Сирии.

Армия и оружие Армия и оружие Медицинский спецназ в Екатеринбурге получил девять вездеходов Урал

Армия и оружие Армия и оружие Порошенко призвал украинских военных повышать боевую подготовку Президент Украины Пётр Порошенко призвал украинских военных повышать уровень боевой подготовки, чтобы дать отпор врагу.