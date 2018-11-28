Армия и оружие

Американский самолет-разведчик заметили у Керченского пролива
Lenta.ru
вчера в 23:39

Противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon ВМС США провел разведывательный полет в районе Керченского пролива и Крымского полуострова.
Lenta.ruвчера в 23:39

Подробнее о событии

PlaneRadar сообщил, что самолёт ВМС США провёл разведку в районе Крыма

RT на русском02:21

Адмирал рассказал, что мог делать самолет ВМС США над Керченским проливом

РИА Новости03:16

СМИ сообщили о полете самолета-разведчика ВМС США у Керченского пролива

РБК01:08

Американский самолет провел разведку у побережья Крыма

Известия00:05

Самолет ВМС США провел разведку у берегов Крыма

Телеканал 360°вчера в 23:43

Американский самолет-разведчик заметили у Керченского пролива

Lenta.ruвчера в 23:39

Пентагон провел еще одну воздушную разведку у берегов России на Черном море

Интерфаксвчера в 15:28
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Автоматически обработано 7118 источников, обновлено в 07:49, Ашберн
Армия и оружие

Испытания МиГ-35 завершатся в 2019 году

Обновлено в 07:30
Армия и оружие

Россия усилит ПВО Крыма четвертым дивизионом С-400

Зенитно-ракетный дивизион С-400 "Триумф" после стрельб на полигоне доставят в пункт постоянной дислокации в Крыму, сообщил в среду "Интерфаксу" представитель Южного военного округа (ЮВО) полковник Вадим Астафьев.
Обновлено в 07:45
Армия и оружие

Украина начала переговоры с США о создании военной базы в стране

Обновлено в 07:28
Армия и оружие

В России оборудованы новые военные городки во всех военных округах

Новые военные городки на сегодняшний день были оборудованы во всех военных округах.
Обновлено в 05:42
Армия и оружие

Военная полиция ВВО под Хабаровском испытала новую защитную экипировку

По сообщению пресс-службы Восточного военного округа, особенностью учений стало применение военнослужащими поступивших на вооружение новых комплектов защитных «Колпак», пишет РИА Новости.
Обновлено в 06:59
Армия и оружие

«Алмаз-Антей» досрочно передал Белоруссии партию ЗРК «Тор-М2»

Концерн ВКО "Алмаз – Антей" досрочно передал военному ведомству Республики Беларусь партию зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Тор-М2" по ранее заключенному контракту, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе концерна.
Обновлено в 07:12
Армия и оружие

ВДВ завершили эксперимент по созданию соединений нового типа

Воздушно-десантные войска завершили эксперимент по созданию соединений "нового типа", заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.
Обновлено в 06:39
Армия и оружие

Сирия в паутине интриг США: на кого американцы променяли курдов

Обновлено в 07:30
Армия и оружие

Российские саперы разминировали более 32 гектаров джунглей в Лаосе

Российские саперы разминировали от кассетных боеприпасов более 32 гектаров джунглей в Лаосе, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
Обновлено в 05:49
Армия и оружие

Истребители ЮВО отработали в Армении перехват нарушителя границы

Обновлено в 06:24
Армия и оружие

Женщина впервые возглавила генштаб страны-члена НАТО

Обновлено в 04:39
Армия и оружие

В Москве осудили членов ИГ за подготовку терактов

В столице на длительные сроки осуждены члены террористической группировки "Исламское государство" (террористическая организация, запрещенная в России), которые готовили теракты и вербовали граждан для участия в боевых действиях в Сирии.
Обновлено в 07:43
Армия и оружие

Медицинский спецназ в Екатеринбурге получил девять вездеходов Урал

Обновлено в 07:17
Армия и оружие

Порошенко призвал украинских военных повышать боевую подготовку

Президент Украины Пётр Порошенко призвал украинских военных повышать уровень боевой подготовки, чтобы дать отпор врагу.
Обновлено в 07:35
Армия и оружие

Россия отправила в Азовское море военный корабль

Агентство указывает, что Азовское море, которое используется Россией и Украиной, стало зоной повышенной напряженности после инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 07:26
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