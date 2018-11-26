К берегам Крыма направляется самолет радиоэлектронной разведки ВВС США Boeing RC-135V. Самолет вылетел с авиабазы Суда бей на острове Крит в Греции и следует в сторону акватории Черного моря.

Армия и оружие Армия и оружие В ФСБ сообщили о задержании нарушивших границу украинских судов ФСБ России сообщила, что пограничники задержали три корабля украинских ВМС, совершивших в воскресенье в Черном море ряд провокаций.

Армия и оружие Армия и оружие National Interest оценил российские противолодочные системы «Пакет» Американский журнал National Interest оценил новейшие российские противолодочные системы «Пакет», состоящие из интегрированной центральной системы управления, «гидроакустической станции» и пусковой установки.

Армия и оружие Армия и оружие В ОСК заявили о готовности начать постройку атомных эсминцев «Лидер» Постройку атомных эсминцев проекта «Лидер» готовы начать предприятия Объединенной судостроительной корпорации, но сроки строительства кораблей с ядерной энергоустановкой зависят от решения военных.

Армия и оружие Армия и оружие Специалисты российских войск РХБЗ ведут мониторинг ситуации в Алеппо

Армия и оружие Армия и оружие Российская армия получила первые арктические комплексы «Тор-М2ДТ» Российская армия получила в распоряжение первую партию зенитных ракетных комплексов «Тор-М2ДТ». Об этом сообщается на сайте Минобороны.

Армия и оружие Армия и оружие В ДНР опровергли обстрел жилых районов со стороны ВСУ В ночь на 26 ноября некоторые СМИ сообщили о начале массированного обстрела жилых районов Донецкой народной республики вооружёнными силами Украины.

Армия и оружие Армия и оружие ТАСС: раненые украинские военные «чувствуют себя прекрасно» ТАСС: раненые украинские военные "чувствуют себя прекрасно" Трое украинских военных моряков, получивших ранения при задержании российскими пограничниками их кораблей в Керченском проливе, находятся в больнице в Керчи, сообщил ТАСС неназванный собеседник в больнице.

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Армия и оружие Армия и оружие СК РФ расследует 230 дел по преступлениям военнослужащих ВСУ Россия расследует 230 дел по фактам преступлений военных Украины против мирных жителей Донбасса.

Армия и оружие Армия и оружие ГП Украины проверит Россию по статье об агрессии Утром 25 ноября три судна украинских ВМС пересекли государственную границу России и выдвинулись к Керченскому проливу.

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны России раскрыло детали подготовки операторов БПЛА Учебный отряд для подготовки операторов БПЛА различных типов организован на базе Военно-воздушной академии имени Н. Е. Жуковского в Воронеже, а в его состав входят беспилотники различных типов, позволяющие оперативно добывать информацию о действиях вероятного противника, пишет газета "Красная звезда".

Армия и оружие Армия и оружие «Бути напоготові». Порошенко обратился к ветеранам АТО Президент Украины Петр Порошенко обратился к ветеранам АТО и призвал их к боевой готовности на случай мобилизации, сообщает 26 ноября пресс-служба украинского президента, говорится на сайте ведомства.

Армия и оружие Армия и оружие В Узбекистане начались масштабные учения вооруженных сил

Армия и оружие Армия и оружие В Игдыре боевики РПК обстреляли воинскую часть На турецко-иранской границе боевики Рабочей партии Курдистана (РПК) подвергли минометному обстрелу воинскую часть.