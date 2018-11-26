Армия и оружие
Американский военный самолет направился к побережью Крыма
Американский военный самолет направился к побережью КрымаВести.Ru03:46
К берегам Крыма направляется самолет радиоэлектронной разведки ВВС США Boeing RC-135V. Самолет вылетел с авиабазы Суда бей на острове Крит в Греции и следует в сторону акватории Черного моря.
Вести.Ru03:46
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Армия и оружие
В ФСБ сообщили о задержании нарушивших границу украинских судов
ФСБ России сообщила, что пограничники задержали три корабля украинских ВМС, совершивших в воскресенье в Черном море ряд провокаций.
Обновлено в 04:29
Армия и оружие
National Interest оценил российские противолодочные системы «Пакет»
Американский журнал National Interest оценил новейшие российские противолодочные системы «Пакет», состоящие из интегрированной центральной системы управления, «гидроакустической станции» и пусковой установки.
Обновлено в 04:17
Армия и оружие
В ОСК заявили о готовности начать постройку атомных эсминцев «Лидер»
Постройку атомных эсминцев проекта «Лидер» готовы начать предприятия Объединенной судостроительной корпорации, но сроки строительства кораблей с ядерной энергоустановкой зависят от решения военных.
Обновлено в 04:33
Армия и оружие
Специалисты российских войск РХБЗ ведут мониторинг ситуации в Алеппо
Обновлено вчера в 14:56
Армия и оружие
Российская армия получила первые арктические комплексы «Тор-М2ДТ»
Российская армия получила в распоряжение первую партию зенитных ракетных комплексов «Тор-М2ДТ». Об этом сообщается на сайте Минобороны.
Обновлено в 03:59
Армия и оружие
В ДНР опровергли обстрел жилых районов со стороны ВСУ
В ночь на 26 ноября некоторые СМИ сообщили о начале массированного обстрела жилых районов Донецкой народной республики вооружёнными силами Украины.
Обновлено в 02:32
Армия и оружие
ТАСС: раненые украинские военные «чувствуют себя прекрасно»
ТАСС: раненые украинские военные "чувствуют себя прекрасно" Трое украинских военных моряков, получивших ранения при задержании российскими пограничниками их кораблей в Керченском проливе, находятся в больнице в Керчи, сообщил ТАСС неназванный собеседник в больнице.
Обновлено в 04:32
Армия и оружие
В ДВОКУ приступают к обучению морпехов легководолазной подготовке
Кроме легководолазной подготовки, морпехи ДВОКУ регулярно занимаются военно-прикладным плаванием в снаряжении с оружием в бассейнах и на открытой воде.
Обновлено в 03:34
Армия и оружие
СК РФ расследует 230 дел по преступлениям военнослужащих ВСУ
Россия расследует 230 дел по фактам преступлений военных Украины против мирных жителей Донбасса.
Обновлено в 03:58
Армия и оружие
ГП Украины проверит Россию по статье об агрессии
Утром 25 ноября три судна украинских ВМС пересекли государственную границу России и выдвинулись к Керченскому проливу.
Обновлено вчера в 17:45
Армия и оружие
Минобороны России раскрыло детали подготовки операторов БПЛА
Учебный отряд для подготовки операторов БПЛА различных типов организован на базе Военно-воздушной академии имени Н. Е. Жуковского в Воронеже, а в его состав входят беспилотники различных типов, позволяющие оперативно добывать информацию о действиях вероятного противника, пишет газета "Красная звезда".
Обновлено в 04:26
Армия и оружие
«Бути напоготові». Порошенко обратился к ветеранам АТО
Президент Украины Петр Порошенко обратился к ветеранам АТО и призвал их к боевой готовности на случай мобилизации, сообщает 26 ноября пресс-служба украинского президента, говорится на сайте ведомства.
Обновлено в 03:53
Армия и оружие
В Узбекистане начались масштабные учения вооруженных сил
Обновлено в 01:56
Армия и оружие
В Игдыре боевики РПК обстреляли воинскую часть
На турецко-иранской границе боевики Рабочей партии Курдистана (РПК) подвергли минометному обстрелу воинскую часть.
Обновлено в 03:30
Армия и оружие
Новый патрульный корабль Черноморского флота впервые выполнил артиллерийские стрельбы
Новейший патрульный корабль "Дмитрий Рогачёв" успешно выполнил первые артиллерийские стрельбы в морских полигонах Черноморского флота.
Обновлено в 04:13