Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в эфире телеканала Fox News заявил, что вывод американских войск из Сирии является "хитрым шагом", в результате которого Россия якобы рассорится со своим союзниками в этом регионе.

Американский военный рассказал, как США «перехитрили» Россию в Сирии

Армия и оружие Армия и оружие Не менее 11 человек погибли в результате авиаудара коалиции в Сирии

Армия и оружие Армия и оружие Военные водолазы России планируют совершить рекордное погружение Отряд водолазов ВМФ Российской Федерации в 2019 году планирует поставить новый рекорд максимальной глубины.

Армия и оружие Армия и оружие ВСУ два раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ЛНР Украинские силовики за сутки два раза обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Армия и оружие Армия и оружие В США опубликовали сценарий и исход войны между Россией и НАТО Издание The National Interest смоделировало военный конфликт между Россией и НАТО и спрогнозировало исход боевых столкновений.

Армия и оружие Армия и оружие Миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии переходит к Польше В четверг, 3 января миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии перешла к Польше.

Армия и оружие Армия и оружие Военная полиция и спецназ провели на Кубани антидиверсионные учения Бойцы спецназа и военной полиции "обеспечили охрану района погрузки военной техники и отразили нападение условной диверсионно-разведывательной группы", а штурмовые отряды выполнили задачу по освобождению заложников - "блокировали станцию и провели операцию по уничтожению условного противника", говорится в сегодняшнем сообщении пресс-службы ЮВО, опубликованном на сайте Минобороны России.

Армия и оружие Армия и оружие Военным США напомнили о рекомендации не ездить в Россию Американским военнослужащим и гражданским сотрудникам Пентагона все еще не рекомендуется посещать Россию, заявило Европейское командование (EUCOM) вооруженных сил США.

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны готовится к приему самолетов-амфибий Бе-200 В Минобороны готовятся к приему в войска противопожарных самолетов-амфибий Бе-200.

Армия и оружие Армия и оружие В сирийском Хасаке сотни людей вышли на митинг «Сотни людей собрались в городе Хасаке, осуждая турецкие угрозы и отвергающий любое незаконное иностранное присутствие в Сирии», — делятся пользователи Twitter.

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Армия и оружие Армия и оружие Военных лыжников в ЦВО за год стало вдвое больше Отмечается, что в этом году в части ЦВО поступило более 20 тысяч пар современных лыж, прошедших войсковые испытания в Военном институте физической культуры.

Армия и оружие Армия и оружие Дед Мороз поздравил военнослужащих ПВО Москвы с Новым годом Дед Мороз посетил подразделения зенитных ракетных войск Воздушно-космических сил, которые несут боевое дежурство по противовоздушной обороне Москвы, и вручил подарки военнослужащим боевых расчетов.

Армия и оружие Армия и оружие Украина направила в Одессу военные катера Украинские военные перебросили в Одессу несколько пограничных катеров. Об этом сообщили журналисты, публикуя видео операции.

Армия и оружие Армия и оружие Как рыцарь-шпион спас от разгрома войско Ивана III Некоторые историки утверждают, что рыцарь был завербован «службой внешней разведки» Ивана III.