Армия и оружие
Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в эфире телеканала Fox News заявил, что вывод американских войск из Сирии является "хитрым шагом", в результате которого Россия якобы рассорится со своим союзниками в этом регионе.
РИА Новостивчера в 18:12
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Американский военный назвал вывод войск США из Сирии «хитрым шагом» Вашингтона
ТК Звездавчера в 21:19
Полковник армии США считает, что американцы перехитрили русских в Сирии
Экономика сегоднявчера в 20:05
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Не менее 11 человек погибли в результате авиаудара коалиции в Сирии
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Армия и оружие
Военные водолазы России планируют совершить рекордное погружение
Отряд водолазов ВМФ Российской Федерации в 2019 году планирует поставить новый рекорд максимальной глубины.
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Армия и оружие
ВСУ два раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ЛНР
Украинские силовики за сутки два раза обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
Обновлено вчера в 23:36
Армия и оружие
В США опубликовали сценарий и исход войны между Россией и НАТО
Издание The National Interest смоделировало военный конфликт между Россией и НАТО и спрогнозировало исход боевых столкновений.
Обновлено вчера в 19:07
Армия и оружие
Миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии переходит к Польше
В четверг, 3 января миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии перешла к Польше.
Обновлено вчера в 08:04
Армия и оружие
Военная полиция и спецназ провели на Кубани антидиверсионные учения
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Армия и оружие
Военным США напомнили о рекомендации не ездить в Россию
Американским военнослужащим и гражданским сотрудникам Пентагона все еще не рекомендуется посещать Россию, заявило Европейское командование (EUCOM) вооруженных сил США.
Обновлено вчера в 14:13
Армия и оружие
Минобороны готовится к приему самолетов-амфибий Бе-200
В Минобороны готовятся к приему в войска противопожарных самолетов-амфибий Бе-200.
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Армия и оружие
В сирийском Хасаке сотни людей вышли на митинг
«Сотни людей собрались в городе Хасаке, осуждая турецкие угрозы и отвергающий любое незаконное иностранное присутствие в Сирии», — делятся пользователи Twitter.
Обновлено вчера в 07:15
Армия и оружие
В Нигерии разбился военный вертолет, погибли пять человек
В результате крушения погибли пять человек.
Обновлено вчера в 11:22
Армия и оружие
Военных лыжников в ЦВО за год стало вдвое больше
Отмечается, что в этом году в части ЦВО поступило более 20 тысяч пар современных лыж, прошедших войсковые испытания в Военном институте физической культуры.
Обновлено вчера в 20:30
Армия и оружие
Дед Мороз поздравил военнослужащих ПВО Москвы с Новым годом
Дед Мороз посетил подразделения зенитных ракетных войск Воздушно-космических сил, которые несут боевое дежурство по противовоздушной обороне Москвы, и вручил подарки военнослужащим боевых расчетов.
Обновлено вчера в 00:40
Армия и оружие
Украина направила в Одессу военные катера
Украинские военные перебросили в Одессу несколько пограничных катеров. Об этом сообщили журналисты, публикуя видео операции.
Обновлено вчера в 08:56
Армия и оружие
Как рыцарь-шпион спас от разгрома войско Ивана III
Некоторые историки утверждают, что рыцарь был завербован «службой внешней разведки» Ивана III.
Обновлено вчера в 16:02
Армия и оружие
СМИ: Китай должен активизировать военные учения в ответ на провокации США
Авторы признают, что у Пекина не накоплен достаточный потенциал, чтобы "прижать" американскую сторону, однако "вполне достаточно сил, чтобы заставить США заплатить непомерную цену в случае, если будут ущемляться права КНР".
Обновлено вчера в 21:03