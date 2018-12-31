с чего всё началось

Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в эфире телеканала Fox News заявил, что вывод американских войск из Сирии является "хитрым шагом", в результате которого Россия якобы рассорится со своим союзниками в этом регионе.

Американский военный рассказал, как США «перехитрили» Россию в Сирии

Армия и оружие Армия и оружие ВСУ перебросили к границам ЛНР взвод с минометами «Молот» В село Кряковка в ЛНР прибыл минометный взвод в составе трех расчетов 120-мм минометов "Молот" из состава 10-й горно-штурмовой бригады.

Армия и оружие Армия и оружие Аэропорты Гатвик и Хитроу закупили системы защиты от дронов

Армия и оружие Армия и оружие Не менее 11 человек погибли в результате авиаудара коалиции в Сирии Не менее 11 человек погибли в результате авиаудара международной коалиции во главе с Соединенными Штатами по деревне Шаафа на юго-востоке Сирии.

Армия и оружие Армия и оружие Иран отказался считать пуск ракет нарушением резолюции СБ ООН Ранее 3 января госсекретарь США Майк Помпео заявил, что действия Тегерана демонстрируют «полное пренебрежение резолюции 2231, которая призывает иранский режим не предпринимать никаких действий, связанных с баллистическими ракетами, способными доставлять ядерное оружие».

Армия и оружие Армия и оружие Акванавты-спасатели ВМФ продолжат освоение больших глубин в 2019 году До 2020 года на спасательном судне «Игорь Белоусов» планируется дальнейшая реализация в морских условиях разработанной в НИИ спасания и подводных технологий ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» технологии водолазных погружений на глубину до 450 метров.

Армия и оружие Армия и оружие Универсальная инженерная машина пройдет госиспытания в 2019 году "В 2019 году пройдут государственные испытания универсальной бронированной инженерной машины", - сказали в ведомстве.

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны Южной Кореи потребовало от Японии извинений Сегодня министерство обороны Республики Корея потребовало официальных извинений от Токио за действия их военных, а в отношении заявления премьер-министра Японии Абэ корейцы выразили "глубокое сожаление".

Армия и оружие Армия и оружие В США опубликовали сценарий и исход войны между Россией и НАТО Издание The National Interest смоделировало военный конфликт между Россией и НАТО и спрогнозировало исход боевых столкновений.

Армия и оружие Армия и оружие На Кубани отразили «нападение» на железнодорожную станцию На Кубани отразили «захват» диверсантами железнодорожной станции.

Армия и оружие Армия и оружие Очевидец рассказал о западных кураторах на Донбассе Под запись Андрей рассказал о бедственном положении своей семьи на Украине, унижениях на службе и встречах с западными инструкторами.

Армия и оружие Армия и оружие В Донбассе обстреляли беспилотник ОБСЕ «Газета.ру» сообщает о том, что в октябре прошлого года наблюдатели ОБСЕ потеряли в Донбассе БПЛА, который, как предполагается, «заглушили» над подконтрольной Киеву территорией.

Армия и оружие Армия и оружие В Бурятии военные психологи ВВО провели тестирование новобранцев

Армия и оружие Армия и оружие Миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии перейдет к Польше Миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии, у которых нет своих истребителей, осуществляется с 2004 года, когда Литва, Латвия и Эстония стали членами альянса.

Армия и оружие Армия и оружие Военным США напомнили о рекомендации не ездить в Россию Американским военнослужащим и гражданским сотрудникам Пентагона все еще не рекомендуется посещать Россию, заявило Европейское командование (EUCOM) вооруженных сил США.