Армия и оружие
Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в эфире телеканала Fox News заявил, что вывод американских войск из Сирии является "хитрым шагом", в результате которого Россия якобы рассорится со своим союзниками в этом регионе.
РИА Новостивчера в 18:12
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с чего всё началось
Как заявил военный в эфире Fox News, Россия долгое время налаживала отношения с Ираном, Турцией и другими сирийскими участниками, а вывод войск США вынудит её выбирать между сторонами.RT на русском00:59
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Американский военный назвал вывод войск США из Сирии «хитрым шагом» Вашингтона
ТК Звездавчера в 21:19
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 03:10, Ашберн
Армия и оружие
ВСУ перебросили к границам ЛНР взвод с минометами «Молот»
В село Кряковка в ЛНР прибыл минометный взвод в составе трех расчетов 120-мм минометов "Молот" из состава 10-й горно-штурмовой бригады.
Обновлено вчера в 07:28
Армия и оружие
Аэропорты Гатвик и Хитроу закупили системы защиты от дронов
Обновлено вчера в 23:18
Армия и оружие
Не менее 11 человек погибли в результате авиаудара коалиции в Сирии
Не менее 11 человек погибли в результате авиаудара международной коалиции во главе с Соединенными Штатами по деревне Шаафа на юго-востоке Сирии.
Обновлено вчера в 14:54
Армия и оружие
Иран отказался считать пуск ракет нарушением резолюции СБ ООН
Ранее 3 января госсекретарь США Майк Помпео заявил, что действия Тегерана демонстрируют «полное пренебрежение резолюции 2231, которая призывает иранский режим не предпринимать никаких действий, связанных с баллистическими ракетами, способными доставлять ядерное оружие».
Обновлено вчера в 17:24
Армия и оружие
Акванавты-спасатели ВМФ продолжат освоение больших глубин в 2019 году
До 2020 года на спасательном судне «Игорь Белоусов» планируется дальнейшая реализация в морских условиях разработанной в НИИ спасания и подводных технологий ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» технологии водолазных погружений на глубину до 450 метров.
Обновлено в 00:31
Армия и оружие
Универсальная инженерная машина пройдет госиспытания в 2019 году
"В 2019 году пройдут государственные испытания универсальной бронированной инженерной машины", - сказали в ведомстве.
Обновлено в 00:34
Армия и оружие
Минобороны Южной Кореи потребовало от Японии извинений
Сегодня министерство обороны Республики Корея потребовало официальных извинений от Токио за действия их военных, а в отношении заявления премьер-министра Японии Абэ корейцы выразили "глубокое сожаление".
Обновлено 02 января в 10:52
Армия и оружие
В США опубликовали сценарий и исход войны между Россией и НАТО
Издание The National Interest смоделировало военный конфликт между Россией и НАТО и спрогнозировало исход боевых столкновений.
Обновлено вчера в 19:07
Армия и оружие
На Кубани отразили «нападение» на железнодорожную станцию
На Кубани отразили «захват» диверсантами железнодорожной станции.
Обновлено в 02:26
Армия и оружие
Очевидец рассказал о западных кураторах на Донбассе
Под запись Андрей рассказал о бедственном положении своей семьи на Украине, унижениях на службе и встречах с западными инструкторами.
Обновлено в 03:03
Армия и оружие
В Донбассе обстреляли беспилотник ОБСЕ
«Газета.ру» сообщает о том, что в октябре прошлого года наблюдатели ОБСЕ потеряли в Донбассе БПЛА, который, как предполагается, «заглушили» над подконтрольной Киеву территорией.
Обновлено вчера в 19:34
Армия и оружие
В Бурятии военные психологи ВВО провели тестирование новобранцев
Обновлено в 00:31
Армия и оружие
Миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии перейдет к Польше
Миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии, у которых нет своих истребителей, осуществляется с 2004 года, когда Литва, Латвия и Эстония стали членами альянса.
Обновлено вчера в 12:45
Армия и оружие
Военным США напомнили о рекомендации не ездить в Россию
Американским военнослужащим и гражданским сотрудникам Пентагона все еще не рекомендуется посещать Россию, заявило Европейское командование (EUCOM) вооруженных сил США.
Обновлено вчера в 14:13
Армия и оружие
Израиль: российская армия разочарована - их вооружение бессильно против наших ВВС
Глава Института исследования национальной безопасности Тель-Авивского университета, генерал-майор запаса Армии обороны Израиля Амос Ядлин сделал резкое заявление в интервью израильскому изданию «Maariv», подчеркнув, что появление в Сирии российского вооружения никак не сказалось на эффективности нанесения ударов израильскими ВВС и полётах разведывательной авиации.
Обновлено в 00:43