Армия и оружие
Американский военный опроверг угрозу нападения России на ЗападВзгляд.ру 01:28
Угрозы нападения России на Европу не существует, поэтому нет необходимости размещать американские войска в этом регионе, заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.
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Общество
Калви подтвердил в суде заявление о своей невиновности
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви в четверг на заседании Басманного суда Москвы об освобождении по ходатайству следствия из СИЗО под домашний арест подтвердил заявление о своей невиновности, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 07:42
Политика
Появилось видео задержания Ассанжа
Появилось видео задержания основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Лондоне.
Обновлено в 06:08
Общество
За превышение скорости ГИБДД хочет штрафовать в шесть раз сильнее
В ГИБДД предлагают повысить штраф за превышение скорости на 20-40 км / ч до 3 тыс. руб. А злостных нарушителей планируется лишить скидки за быструю оплату штрафа.
Обновлено вчера в 12:17
Наука
Следы древних цивилизаций увидели на фото с самолетов-шпионов U2
На рассекреченных фотографиях шпионов U2 обнаружили следы древних цивилизаций, сообщает информационно-новостное издание Российская газета.
Обновлено вчера в 10:12
Спорт
Туктамышева поделилась эмоциями после проката на командном ЧМ
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала свое выступление в короткой программе на командном чемпионате мира, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:51
Экономика
Инфляция в России вторую неделю подряд составляет 0%
Потребительские цены в России за неделю со 2 по 8 апреля в среднем не изменились.
Обновлено вчера в 09:20
Общество
Умер уральский миллиардер и благотворитель Владислав Тетюхин
Обновлено в 05:59
Происшествия
В Воронеже задержали злоумышленника, намеренно сбившего курсанта МЧС
Обновлено вчера в 02:38
Политика
Эстония объяснила причины недопуска парусника «Седов» в Таллин
Российский парусник «Седов» не смог войти в территориальные воды Эстонии и совершить плановый заход в Таллин из-за того, что на его борту находились курсанты Керченского государственного морского технологического университета, который расположен в Крыму.
Обновлено в 06:36
Происшествия
Коллектор в Твери угрожал молодой семье
Информацию проверяет СКР по региону Следственный комитет проверяет информацию СМИ о коллекторе, который угрожал молодой семье.
Обновлено 09 апреля в 08:35
Шоу-бизнес
Анна Семенович отправилась на поиски личного сантехника в Челябинск
Анна Семенович по долгу службы много путешествует по нашей необъятной России.
Обновлено в 07:40
Шоу-бизнес
Шестилетний сын Плющенко заработал десять миллионов рублей
Жена двукратного олимпийского чемпиона Евгений Плющенко Яна Рудковская рассказала о доходах шестилетнего сына Александра, который также занимается фигурным катанием, сообщает Газета.Ru.
Обновлено в 07:19
Шоу-бизнес
Алсу вышла в свет в образе мумии
Певица Алсу порадовала поклонников новой фотографией, на которой она запечатлена в дизайнерском платье необычного кроя.
Обновлено в 05:58
Политика
В Кремле ответили на высказывания Лукашенко о «выкручивании рук»
Кремль не согласен с высказываниями президента Александра Лукашенко о "выкручивании рук" Белоруссии, Россия не вводит никаких санкций, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:03
Технологии
Telegram запустил закрытое тестирование своего блокчейна
По сути, команды получили возможность установить у себя ноду блокчейн-сети TON, объяснили руководители двух компаний, но конкретных результатов тестирования пока нет, констатировали они.
Обновлено в 06:15
Авто
Subaru опубликовала фото нового Outback
Новая генерация Subaru Outback дебютирует в рамках мотор-шоу, которое состоится 17 апреля в Нью-Йорке.
Обновлено вчера в 17:05
Энергетика
Верховный суд Чечни отменил решение о списании долгов за газ
Верховный суд Чечни отменил в четверг, 11 апреля, решение районного суда Грозного о списании долгов за газ с населения республики.
Обновлено в 05:38
Общество
Вячеслав Володин посетил стройплощадку дома в Елшанке
Следующим местом в рамках визита Вячеслава Володина в Саратовскую область стала стройплощадка многоквартирного дома в поселке Елшанка города Саратова.
Обновлено в 07:13
Политика
Соцопрос показал превосходство Зеленского над Порошенко
В первом туре выборов Зеленский набрал 30,24% голосов, Порошенко — 15,95%. Второй тур на Украине пройдет 21 апреля.
Обновлено в 06:12
Кино
Скончался народный артист России Геннадий Фролов
Обновлено вчера в 12:57
Происшествия
«Ангарскому маньяку» утвердили второй пожизненный срок
Обновлено в 07:12
Политика
Пушков оценил резолюцию ПАСЕ о выплате Россией взносов
Ранее ПАСЕ на апрельской сессии большинством голосов приняла резолюцию, в которой впервые с момента кризиса призвала Россию сформировать делегацию, а также выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 20:39
Здоровье
Ученые назвали главный ночной симптом рака
Следует очень сильно насторожиться, если вместе с обильным ночным потоотделением есть следующие симптомы: одышка, кашель, боль, ощущение комка в груди, проблемы с кишечником, кровотечения, резкое похудение.
Обновлено в 01:35
Общество
Эксперты назвали самые востребованные рабочие специальности в России
На рынке труда в регионах России отмечается рост спроса на рабочие специальности, сообщает «Российская газета» со ссылкой на исследование Института повышения квалификации «ТехноПрогресс».
Обновлено в 05:19
Экономика
Евросоюз заблокировал первый запрос России об арбитраже по спору в ВТО
Сегодня, 11 апреля, Европейский союз заблокировал первый запрос России, который был подан в марте 2019 года, о создании третейской группы во Всемирной торговой организации (ВТО).
Обновлено в 07:49
Общество
Четверть молочной продукции в России оказалась фальсификатом
Четверть молочной продукции, которая была произведена в России в прошлом году, является фальсификатом, заявил заместитель руководителя Россельхознадзора Николай Власов.
Обновлено в 07:06
Авто
Купеобразный кроссовер Renault Arkana получит новый двигатель в России
Кроссовер Renault Arkana, который разработан специально для российского рынка, станет совершенно новым не только концептуально, но и технически.
Обновлено в 03:48