Армия и оружие

Американский военный опроверг угрозу нападения России на ЗападВзгляд.ру 01:28

Угрозы нападения России на Европу не существует, поэтому нет необходимости размещать американские войска в этом регионе, заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.
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Американский военный объяснил нужду США в «угрозе» из Москвы

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Народные новости05:12
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Британская полиция задержала Ассанжа

Британская полиция задержала Джулиана Ассанжа на территории посольства Эквадора в Лондоне.
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Водитель Соловчук рассказал, как его избивали Кокорин и Мамаев

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ПАСЕ предлагает России сформировать делегацию и заплатить взнос

Парламентская ассамблея Совета Европы большинством голосов приняла резолюцию, в которой призвала Россию сформировать свою делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
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Reuters: президент Судана ушел в отставку

Президент Судана Омар аль-Башир ушел в отставку со своего поста, в настоящий момент ведутся консультации о формировании переходного совета.
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Энергетика

Верховный суд Чечни отменил решение о списании долгов за газ

Верховный суд Чечни отменил в четверг, 11 апреля, решение районного суда Грозного о списании долгов за газ с населения республики.
Обновлено в 05:38
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В Кремле ответили на высказывания Лукашенко о «выкручивании рук»

Кремль не согласен с высказываниями президента Александра Лукашенко о "выкручивании рук" Белоруссии, Россия не вводит никаких санкций, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:03
Политика

Украинская журналистка вызвала на дебаты Скабееву

Обновлено вчера в 11:03
Происшествия

В Петербурге студентка выпрыгнула из окна, спасаясь от пожара

В Санкт-Петербурге девятнадцатилетняя девушка выпрыгнула из окна четвертого этажа студенческого общежития во время ночного пожара.
Обновлено в 05:33
Политика

Соловьев поставил на место приписавшего США обе победы над Германией американца

Владимир Соловьев, ведущий из РФ, решил преподать урок истории американскому специалисту, отметившему, что России и Европе дважды не удавалось победить Германию без поддержки США.
Обновлено в 03:18
Общество

Волочкова посоветовала недовольным россиянам уехать из страны

Российская балерина Анастасия Волочкова посоветовала недовольным уровнем жизни гражданам РФ покинуть страну.
Обновлено в 04:19
Экономика

Названы регионы с наибольшим оборотом фальсификата молочной продукции

На Сахалине, в Ямало-Ненецком округе и в Астраханской области зафиксировали самый большой оборот фальсифицированной молочной продукции.
Обновлено в 06:00
Армия и оружие

Турция может купить еще одну партию российских С-400

Обновлено вчера в 05:28
Общество

ВС предлагает ограничить упрощенное судопроизводство

ВС предлагает ограничить упрощенное судопроизводство Пленум Верховного суда (ВС) выступил с законодательной инициативой: рассматривать в особом порядке судопроизводства только уголовные дела небольшой и средней тяжести.
Обновлено в 05:41
Общество

Умер уральский меценат Владислав Тетюхин

Обновлено в 05:16
Политика

Двое сотрудников МВД РФ попросили политического убежища на Украине

Двое сотрудников МВД РФ попросили политического убежища на Украине, сообщили в Госпогранслужбе соседней страны.
Обновлено в 03:21
Политика

Опрос: Зеленский уверенно побеждает во втором туре выборов на Украине

В первом туре президентских выборов, которые прошли на Украине 31 марта, Зеленский набрал 30,2% голосов, за Порошенко проголосовали 15,9% избирателей.
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Шоу-бизнес

Татьяна Африкантова прокомментировала слухи о своей смерти

Обновлено в 06:25
Происшествия

СК попросил арестовать водителя, сбившего курсанта МЧС в Воронеже

Обновлено вчера в 09:07
Общество

Росконтроль назвал лучшие марки кефира и простокваши

Эксперты оценили жирнокислотный состав жира и выявили его несоответствие молочному в йогурте и простокваше бренда «Рузский», простокваше «36 копеек», «Из Вологды», «Простоквашино», в кефире «Вкуснотеево».
Обновлено в 04:28
Энергетика

Грузия договорилась с «Газпромом» о поставках газа

Грузия договорилась с "Газпромом" о закупке газа в малом количестве.
Обновлено в 05:12
Спорт

Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:10
Происшествия

Главу Дербентского района Дагестана обвинили в растрате

Главное следственное управление СКР предъявило главе Дербентского района Магомеду Джелилову обвинение по трем эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 (растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения) УК РФ.
Обновлено в 04:57
Игры

Сражение с боссом в новом геймплейном ролике Trine 4: The Nightmare Prince

Обновлено в 02:57
Авто

Появилось первое фото нового Subaru Outback

Компания Subaru опубликовала первый тизер универсала повышенной проходимости Outback нового поколения.
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Политика

Зеленский предложил провести дебаты с Порошенко по телемосту

В штабе кандидата в президенты Украины комика Зеленского предложили провести дебаты с действующим главой государства Порошенко по телемосту в прямом эфире.
Обновлено в 05:33
Футбол

Стогниенко станет одним из руководителей проекта Rambler Group и АПЛ

Rambler Group планирует пригласить известного комментатора Владимира Стогниенко на одну из руководящих должностей проекта на показ в России матчей английской премьер-лиги.
Обновлено в 03:37
Футбол

Объявлена сборная самых дорогих российских игроков до 21 года

Немецкий портал Transfermarkt представил сборную самых дорогих российских футболистов до 21 года, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 14:59
Политика

Названа причина недопуска парусника «Седов» в воды Эстонии

Эстония запретила заход в свои территориальные воды российскому паруснику «Седов» из-за курсантов Керченского государственного морского технологического университета на его борту.
Обновлено в 04:35
Политика

ЕС и Великобритания согласовали отсрочку Brexit

Европейский союз и Великобритания согласовали перенос крайнего срока Brexit на 31 октября текущего года.
Обновлено вчера в 19:53
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Глюк’oZa в полупрозрачном наряде показала пышные формы

Недавно Глюк' оZа напомнила о себе в социальных сетях, показав стройную фигуру в полупрозрачном боди.
Обновлено в 04:59
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