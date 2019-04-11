Американский военный опроверг угрозу нападения России на ЗападВзгляд.ру 01:28

Угрозы нападения России на Европу не существует, поэтому нет необходимости размещать американские войска в этом регионе, заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.

Политика Британская полиция задержала Ассанжа Британская полиция задержала Джулиана Ассанжа на территории посольства Эквадора в Лондоне.

Политика ПАСЕ предлагает России сформировать делегацию и заплатить взнос Парламентская ассамблея Совета Европы большинством голосов приняла резолюцию, в которой призвала Россию сформировать свою делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.

Политика Reuters: президент Судана ушел в отставку Президент Судана Омар аль-Башир ушел в отставку со своего поста, в настоящий момент ведутся консультации о формировании переходного совета.

Энергетика Верховный суд Чечни отменил решение о списании долгов за газ Верховный суд Чечни отменил в четверг, 11 апреля, решение районного суда Грозного о списании долгов за газ с населения республики.

Политика В Кремле ответили на высказывания Лукашенко о «выкручивании рук» Кремль не согласен с высказываниями президента Александра Лукашенко о "выкручивании рук" Белоруссии, Россия не вводит никаких санкций, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Происшествия В Петербурге студентка выпрыгнула из окна, спасаясь от пожара В Санкт-Петербурге девятнадцатилетняя девушка выпрыгнула из окна четвертого этажа студенческого общежития во время ночного пожара.

Политика Соловьев поставил на место приписавшего США обе победы над Германией американца Владимир Соловьев, ведущий из РФ, решил преподать урок истории американскому специалисту, отметившему, что России и Европе дважды не удавалось победить Германию без поддержки США.

Общество Волочкова посоветовала недовольным россиянам уехать из страны Российская балерина Анастасия Волочкова посоветовала недовольным уровнем жизни гражданам РФ покинуть страну.

Экономика Названы регионы с наибольшим оборотом фальсификата молочной продукции На Сахалине, в Ямало-Ненецком округе и в Астраханской области зафиксировали самый большой оборот фальсифицированной молочной продукции.

Общество ВС предлагает ограничить упрощенное судопроизводство ВС предлагает ограничить упрощенное судопроизводство Пленум Верховного суда (ВС) выступил с законодательной инициативой: рассматривать в особом порядке судопроизводства только уголовные дела небольшой и средней тяжести.

Политика Двое сотрудников МВД РФ попросили политического убежища на Украине Двое сотрудников МВД РФ попросили политического убежища на Украине, сообщили в Госпогранслужбе соседней страны.

Политика Опрос: Зеленский уверенно побеждает во втором туре выборов на Украине В первом туре президентских выборов, которые прошли на Украине 31 марта, Зеленский набрал 30,2% голосов, за Порошенко проголосовали 15,9% избирателей.

Общество Росконтроль назвал лучшие марки кефира и простокваши Эксперты оценили жирнокислотный состав жира и выявили его несоответствие молочному в йогурте и простокваше бренда «Рузский», простокваше «36 копеек», «Из Вологды», «Простоквашино», в кефире «Вкуснотеево».

Энергетика Грузия договорилась с «Газпромом» о поставках газа Грузия договорилась с "Газпромом" о закупке газа в малом количестве.

Спорт Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.

Происшествия Главу Дербентского района Дагестана обвинили в растрате Главное следственное управление СКР предъявило главе Дербентского района Магомеду Джелилову обвинение по трем эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 (растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения) УК РФ.

Авто Появилось первое фото нового Subaru Outback Компания Subaru опубликовала первый тизер универсала повышенной проходимости Outback нового поколения.

Политика Зеленский предложил провести дебаты с Порошенко по телемосту В штабе кандидата в президенты Украины комика Зеленского предложили провести дебаты с действующим главой государства Порошенко по телемосту в прямом эфире.

Футбол Стогниенко станет одним из руководителей проекта Rambler Group и АПЛ Rambler Group планирует пригласить известного комментатора Владимира Стогниенко на одну из руководящих должностей проекта на показ в России матчей английской премьер-лиги.

Футбол Объявлена сборная самых дорогих российских игроков до 21 года Немецкий портал Transfermarkt представил сборную самых дорогих российских футболистов до 21 года, передает "Советский спорт".

Политика Названа причина недопуска парусника «Седов» в воды Эстонии Эстония запретила заход в свои территориальные воды российскому паруснику «Седов» из-за курсантов Керченского государственного морского технологического университета на его борту.

Политика ЕС и Великобритания согласовали отсрочку Brexit Европейский союз и Великобритания согласовали перенос крайнего срока Brexit на 31 октября текущего года.