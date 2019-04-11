Армия и оружие
Американский военный объяснил, зачем США «угроза России» в ЕвропеРИА Новости вчера в 20:12
Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в эфире телеканала Fox News заявил, что размещение американских войск в Европе не оправдано, а Россия не собирается нападать на Европу.
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Происшествия
Кокорин и Мамаев потратили около 400 тысяч рублей в день драки
Обновлено вчера в 12:41
Единоборства
Глава ФСБР оценил выступления борцов вольного стиля на ЧЕ
Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили прокомментировал выступление национальной команды по вольной борьбе на чемпионате Европы в румынском Бухаресте.
Обновлено вчера в 16:09
Политика
ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 14:04
Происшествия
Названы секретные функции самолетов
Обновлено в 02:47
Общество
Тысячи пенсионеров стали жертвами нового вида мошенничества
Пенсионеры зачастую становятся жертвами обмана тех, кто должен защищать их права.
Обновлено вчера в 09:03
Политика
WSJ: США вынудили Pamplona Фридмана продать долю в Cofense
Частная инвестиционная компания Pamplona Capital Management, которая управляет средствами владельцев «Альфа-групп», в частности российского бизнесмена Михаила Фридмана, решила продать свою долю в фирме Cofense, работающей в сфере кибербезопасности, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Обновлено в 02:14
Происшествия
Суд отправил Владислава Рябухина в колонию на 22 дня
Ранее молодому человеку дали 300 часов обязательных работ, однако из-за прогулов суд принял решение отправить его в колонию-поселение на 22 дня.
Обновлено в 01:07
Армия и оружие
Совфед: Украина может спровоцировать конфликт России и НАТО
На заседании Совета Федерации в среду было одобрено заявление, согласно которому нарушение порядка прохождения украинских кораблей через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией.
Обновлено вчера в 11:53
Политика
В Судане произошел военный переворот
Армия Судана совершила в стране переворот. Об этом сообщает арабский телеканал «Аль-Маядин».
Обновлено в 01:07
Армия и оружие
Российская армия покидает Алеппо
Россия покидает местность всего через неделю после совместного патрулирования с турецкими вооруженными силами, проведенного в этом районе, и через день после визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Москву.
Обновлено вчера в 10:42
Общество
Последний оставшийся в живых узник «Собибора» рассказал о восстании
Семен Розенфельд - последний оставшийся в живых узник концлагеря "Собибор", который располагает самыми достоверными сведениями о жизни на этой "фабрике смерти".
Обновлено в 02:45
ЖКХ
«Теплосеть» запустила сервис со сроками отключения горячей воды
В четверг, 11 апреля, «Теплосеть» открыла информационный интернет-сервис, с помощью которого жители города могут узнать дату начала и продолжительность летних профилактических работ на сетях горячего водоснабжения.
Обновлено в 01:39
Политика
Небензя не позволил ограничить свое выступление в СБ ООН
Постпред России при ООН Василий Небензя не позволил немецкому коллеге ограничить свое выступление в Совбезе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 17:42
Футбол
Месси получил трещину носовой перегородки в матче ЛЧ
Стала известна травма нападающего каталонской "Барселоны" Лионеля Месси в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 02:29
Здоровье
Эксперт рассказал о вреде курения кальянов
Исполнительный директор Совета по общественному здоровью и проблемам демографии Виктор Зыков рассказал «Известиям» о вреде курения кальянов.
Обновлено вчера в 14:00
Космос
Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры
Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.
Обновлено вчера в 09:47
Общество
В Свердловской области средняя зарплата составила 38 тысяч рублей
Средняя зарплата в Свердловской области за февраль 2019 года составила 38 тысяч рублей.
Обновлено в 01:05
Политика
Команда Порошенко опубликовала ролик, где Зеленского сбивает фура
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский сообщил, что действующий президент Петр Порошенко выложил в Сеть видео, на котором шоумена сбивает грузовик.
Обновлено в 00:24
Экономика
Счетная палата: РЖД сорвала сроки модернизации БАМа и Транссиба
По ее данным, РЖД не обеспечила разработку проектной документации по большинству объектов участка, в то время как завершиться эта работа должна была до конца 2018 г. Первый заместитель гендиректора РЖД Вадим Михайлов признал наличие перечисленных проблем, говорится в пресс-релизе Счетной палаты.
Обновлено в 02:58
Транспорт
ГИБДД предложила поднять в шесть раз штраф за превышение скорости
Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин не поддержал предложение ГИБДД увеличить в шесть раз штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час.
Обновлено вчера в 13:01
Здоровье
Врачи представили топ-10 самых грязных повседневных вещей
Деньги, мобильный телефон, рулевое колесо автомобиля и ручки сумок вошли в перечень наиболее грязных вещей.
Обновлено в 02:02
Политика
Ким Чен Ын пригрозил ударом за санкции против КНДР
Обновлено вчера в 22:26
Происшествия
Сибиряк получил три года колонии за «минирование» вокзала
Железнодорожный суд Красноярска приговорил жителя Рыбинского района края к трем годам лишения свободы за ложное сообщение о минировании вокзала.
Обновлено в 01:09
Экономика
Ресторан «Прага» приобрел совладелец Черемушкинского рынка
Обновлено вчера в 13:14
Шоу-бизнес
Фото: Пелагея и Иван Телегин перестали скрывать лицо двухлетней дочери
Певица Пелагея и хоккеист московского ЦСКА Иван Телегин два года назад стали родителями.
Обновлено вчера в 13:46
Происшествия
Ростовская прокуратура через суд спасла умирающего младенца
Как сообщили ИА REGNUM в надзорном ведомстве, полуторамесячному младенцу сделали переливание крови по решению суда.
Обновлено вчера в 15:51
Шоу-бизнес
Максим Галкин устроил проверку дочке Лизе
При чем не просто балуется, а учит малышей чему-то. Вчера Максим решил устроить Лизе мини-проверку на знание французского языка.
Обновлено в 03:29
Происшествия
В пермской школе разом заболели 137 учеников
Сегодня, 10 апреля, на уроки не пришли 137 учеников пермской школы № 107 на шоссе Космонавтов, 194.
Обновлено вчера в 05:22