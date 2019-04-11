Армия и оружие

Американский военный объяснил, зачем США «угроза России» в ЕвропеРИА Новости вчера в 20:12

Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в эфире телеканала Fox News заявил, что размещение американских войск в Европе не оправдано, а Россия не собирается нападать на Европу.
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Американский военный объяснил нужду США в «угрозе» из Москвы

Известия01:59

Американский полковник раскрыл выгоду США от «российской угрозы» в Европе

URA.Ruвчера в 22:40

Американский военный рассказал, кому выгоден миф об угрозе вторжения России в Европу

ФАНвчера в 22:55

Американский военный объяснил, зачем США пугают мир Россией

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Американский военный назвал причину размещения войск США за границей

RT на русскомвчера в 22:58

Американский военный объяснил, зачем США «угроза России» в Европе

РИА Новостивчера в 20:12

Американский военный объяснил выгоду США от «угрозы России» в Европе

Народные новостивчера в 21:55
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Происшествия

Кокорин и Мамаев потратили около 400 тысяч рублей в день драки

Обновлено вчера в 12:41
Единоборства

Глава ФСБР оценил выступления борцов вольного стиля на ЧЕ

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили прокомментировал выступление национальной команды по вольной борьбе на чемпионате Европы в румынском Бухаресте.
Обновлено вчера в 16:09
Политика

ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 14:04
Происшествия

Названы секретные функции самолетов

Обновлено в 02:47
Общество

Тысячи пенсионеров стали жертвами нового вида мошенничества

Пенсионеры зачастую становятся жертвами обмана тех, кто должен защищать их права.
Обновлено вчера в 09:03
Общество

Волочкова посоветовала недовольным россиянам уехать из страны

Обновлено в 03:00
Политика

WSJ: США вынудили Pamplona Фридмана продать долю в Cofense

Частная инвестиционная компания Pamplona Capital Management, которая управляет средствами владельцев «Альфа-групп», в частности российского бизнесмена Михаила Фридмана, решила продать свою долю в фирме Cofense, работающей в сфере кибербезопасности, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Обновлено в 02:14
Происшествия

Суд отправил Владислава Рябухина в колонию на 22 дня

Ранее молодому человеку дали 300 часов обязательных работ, однако из-за прогулов суд принял решение отправить его в колонию-поселение на 22 дня.
Обновлено в 01:07
Армия и оружие

Совфед: Украина может спровоцировать конфликт России и НАТО

На заседании Совета Федерации в среду было одобрено заявление, согласно которому нарушение порядка прохождения украинских кораблей через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией.
Обновлено вчера в 11:53
Политика

В Судане произошел военный переворот

Армия Судана совершила в стране переворот. Об этом сообщает арабский телеканал «Аль-Маядин».
Обновлено в 01:07
Армия и оружие

Российская армия покидает Алеппо

Россия покидает местность всего через неделю после совместного патрулирования с турецкими вооруженными силами, проведенного в этом районе, и через день после визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Москву.
Обновлено вчера в 10:42
Общество

Последний оставшийся в живых узник «Собибора» рассказал о восстании

Семен Розенфельд - последний оставшийся в живых узник концлагеря "Собибор", который располагает самыми достоверными сведениями о жизни на этой "фабрике смерти".
Обновлено в 02:45
ЖКХ

«Теплосеть» запустила сервис со сроками отключения горячей воды

В четверг, 11 апреля, «Теплосеть» открыла информационный интернет-сервис, с помощью которого жители города могут узнать дату начала и продолжительность летних профилактических работ на сетях горячего водоснабжения.
Обновлено в 01:39
Политика

Небензя не позволил ограничить свое выступление в СБ ООН

Постпред России при ООН Василий Небензя не позволил немецкому коллеге ограничить свое выступление в Совбезе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 17:42
Футбол

Месси получил трещину носовой перегородки в матче ЛЧ

Стала известна травма нападающего каталонской "Барселоны" Лионеля Месси в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 02:29
Здоровье

Эксперт рассказал о вреде курения кальянов

Исполнительный директор Совета по общественному здоровью и проблемам демографии Виктор Зыков рассказал «Известиям» о вреде курения кальянов.
Обновлено вчера в 14:00
Космос

Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры

Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.
Обновлено вчера в 09:47
Общество

В Свердловской области средняя зарплата составила 38 тысяч рублей

Средняя зарплата в Свердловской области за февраль 2019 года составила 38 тысяч рублей.
Обновлено в 01:05
Политика

Команда Порошенко опубликовала ролик, где Зеленского сбивает фура

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский сообщил, что действующий президент Петр Порошенко выложил в Сеть видео, на котором шоумена сбивает грузовик.
Обновлено в 00:24
Экономика

Счетная палата: РЖД сорвала сроки модернизации БАМа и Транссиба

По ее данным, РЖД не обеспечила разработку проектной документации по большинству объектов участка, в то время как завершиться эта работа должна была до конца 2018 г. Первый заместитель гендиректора РЖД Вадим Михайлов признал наличие перечисленных проблем, говорится в пресс-релизе Счетной палаты.
Обновлено в 02:58
Транспорт

ГИБДД предложила поднять в шесть раз штраф за превышение скорости

Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин не поддержал предложение ГИБДД увеличить в шесть раз штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час.
Обновлено вчера в 13:01
Здоровье

Врачи представили топ-10 самых грязных повседневных вещей

Деньги, мобильный телефон, рулевое колесо автомобиля и ручки сумок вошли в перечень наиболее грязных вещей.
Обновлено в 02:02
Политика

Ким Чен Ын пригрозил ударом за санкции против КНДР

Обновлено вчера в 22:26
Происшествия

Сибиряк получил три года колонии за «минирование» вокзала

Железнодорожный суд Красноярска приговорил жителя Рыбинского района края к трем годам лишения свободы за ложное сообщение о минировании вокзала.
Обновлено в 01:09
Экономика

Ресторан «Прага» приобрел совладелец Черемушкинского рынка

Обновлено вчера в 13:14
Шоу-бизнес

Фото: Пелагея и Иван Телегин перестали скрывать лицо двухлетней дочери

Певица Пелагея и хоккеист московского ЦСКА Иван Телегин два года назад стали родителями.
Обновлено вчера в 13:46
Происшествия

Ростовская прокуратура через суд спасла умирающего младенца

Как сообщили ИА REGNUM в надзорном ведомстве, полуторамесячному младенцу сделали переливание крови по решению суда.
Обновлено вчера в 15:51
Шоу-бизнес

Максим Галкин устроил проверку дочке Лизе

При чем не просто балуется, а учит малышей чему-то. Вчера Максим решил устроить Лизе мини-проверку на знание французского языка.
Обновлено в 03:29
Хоккей

«Коламбус» одержал волевую победу над «Тампой» на старте плей-офф НХЛ

Обновлено в 00:39
Происшествия

В пермской школе разом заболели 137 учеников

Сегодня, 10 апреля, на уроки не пришли 137 учеников пермской школы № 107 на шоссе Космонавтов, 194.
Обновлено вчера в 05:22
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