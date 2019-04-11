Армия и оружие

Американский военный объяснил, зачем США «угроза России» в ЕвропеРИА Новости вчера в 20:12

Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в эфире телеканала Fox News заявил, что размещение американских войск в Европе не оправдано, а Россия не собирается нападать на Европу.
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Швейцарское федеральное управление по национальному экономическому снабжению (FONES) предложило исключить кофе из стратегических резервов.
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