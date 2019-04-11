Армия и оружие
Американский военный объяснил, зачем США «угроза России» в ЕвропеРИА Новости вчера в 20:12
Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в эфире телеканала Fox News заявил, что размещение американских войск в Европе не оправдано, а Россия не собирается нападать на Европу.
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Политика
ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 14:04
Армия и оружие
Пистолет «Удав» допущен к серийному производству
Индустриальный директор кластера вооружений «Ростеха» Сергей Абрамов сообщил о завершении работы межведомственной комиссии, которая принимала решение о допуске пистолета «Удав» к серийному производству, передаёт РИА Новости.
Обновлено вчера в 22:08
Политика
Великобританию обязали принять участие в выборах в Европарламент
9 апреля палата общин приняла закон, который обязывает Мэй добиваться отсрочки Brexit и запрещает Соединенному Королевству выходить из состава Европейского союза без сделки.
Обновлено вчера в 20:47
Армия и оружие
Роскосмос предложил Минобороны использовать систему ретрансляции «Луч»
Возможности российский гражданской многофункциональной космической системы ретрансляции "Луч" с целью окупаемости затрат можно предложить для нужд Минобороны и других стран, заявил в среду первый заместитель генерального директора Роскосмоса Юрий Урличич.
Обновлено вчера в 10:53
Общество
Власти опровергли запрет на выращивание ягод на дачных участках
Из классификатора видов разрешенного использования земельных участков убрали некоторые уточнения, о запрете на выращивание ягод речи не идет, пояснили РБК в Федеральной кадастровой палате Росреестра.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
Совфед: Украина может спровоцировать конфликт России и НАТО
На заседании Совета Федерации в среду было одобрено заявление, согласно которому нарушение порядка прохождения украинских кораблей через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией.
Обновлено вчера в 11:53
Происшествия
В Крыму в ДТП с автобусом погиб один человек
В Крыму в результате ДТП с рейсовым автобусом погиб один человек, восемь получили ранения, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:36
Экономика
Власти Швейцарии предложили отказаться от запасов кофе
Швейцарское федеральное управление по национальному экономическому снабжению (FONES) предложило исключить кофе из стратегических резервов.
Обновлено вчера в 22:11
Хоккей
«Тампа» Кучерова проиграла в первом матче плей-офф НХЛ после 3:0
Обновлено вчера в 22:47
Наука
Фото черной дыры: Россия оказалась на обочине научного праздника
Россия в научном плане давным-давно находится на обочине научного прогресса.
Обновлено вчера в 23:59
Футбол
Адвокат Кокорина: все свидетели показывают позицию наших доверителей
Все свидетели показывают позицию наших доверителей.
Обновлено вчера в 13:11
Футбол
Месси пропустит несколько дней из-за травмы
Форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси завершил первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед" с разбитым носом, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 21:15
Политика
МИД России связал судьбу «нормандского формата» с исходом выборов на Украине
Дальнейшая судьба "нормандского формата" в рамках Минского процесса по урегулированию в Донбассе зависит от исхода президентских выборов на Украине.
Обновлено в 00:48
Шоу-бизнес
Отрастивший челку Сергей Лазарев расстроил поклонников сменой имиджа
Отечественный исполнитель Сергей Лазарев решил сменить имидж и отрастил челку, показав свое перевоплощение в Instagram.
Обновлено вчера в 12:51
Политика
Аваков выступил против решения Порошенко
Обновлено вчера в 09:45
Политика
Порошенко опубликовал видео, на котором грузовик сбивает Зеленского
Обновлено вчера в 20:44
Авто
Названы кроссоверы и внедорожники с самым большим расходом топлива
Обновлено вчера в 09:05
Происшествия
Суд отправил Владислава Рябухина в колонию на 22 дня
Ранее молодому человеку дали 300 часов обязательных работ, однако из-за прогулов суд принял решение отправить его в колонию-поселение на 22 дня.
Обновлено в 01:07
Политика
В Судане военные заняли здание гостелерадиокомпании
Группа офицеров Вооруженных сил Судана вошла в здание гостелерадиокомпании в столице страны Хартуме.
Обновлено в 01:32
Здоровье
Составлен топ-10 самых грязных повседневных вещей
Врачи рассказали, какие повседневные предметы являются самыми грязными.
Обновлено в 00:24
Политика
Пенс попытался прогнать постпреда Венесуэлы из ООН
Американский вице-президент Майкл Пенс предложил постоянному представителю Венесуэлы Самуэлю Монкаде покинуть заседание Совбеза ООН по гуманитарной ситуации в Венесуэле.
Обновлено вчера в 18:23
Баскетбол
Новицки и Уэйд провели последние матчи в НБА
В Национальной баскетбольной ассоциации завершился регулярный чемпионат. В заключительный день состоялись 11 матчей.
Обновлено в 01:52
Общество
Студенты в России стали чаще списывать
Выяснилось, что в 2017 году 21% студентов регулярно списывали со шпаргалок (в том числе на мобильных устройствах) на экзаменах, зачётах и других письменных проверочных работах.
Обновлено в 00:30
Шоу-бизнес
Леру Кудрявцеву ограбили на прогулке в Лондоне
Леру Кудрявцеву ограбили во время прогулки около Букингемского дворца в Лондоне.
Обновлено в 01:09
Кино
Сценарист Тима Бёртона пишет приквел «Бриолина»
Сценарий пишет Джон Огаст – соавтора картин Тима Бертона "Большая рыбы", "Чарли и Шоколадная фабрика", "Труп невесты", "Мрачные тени" и других.
Обновлено вчера в 08:41
Космос
В атмосфере Марса не удалось обнаружить метан
ESA; spacecraft: ESA / ATG medialab / ИКИ РАН К сожалению, обнаружить метан в марсианской атмосфере пока не удалось.
Обновлено в 01:35
Наука
На Филиппинах нашли останки людей нового вида
Археологи обнаружили на филиппинском острове Лусон останки древних людей, которые, полагают ученые, принадлежат ранее неизвестному виду человека.
Обновлено вчера в 22:01