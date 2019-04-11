Американский военный объяснил, зачем США «угроза России» в ЕвропеРИА Новости вчера в 20:12

Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в эфире телеканала Fox News заявил, что размещение американских войск в Европе не оправдано, а Россия не собирается нападать на Европу.

Американский военный объяснил, зачем США «угроза России» в Европе

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